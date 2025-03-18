Bakan Güler: "Çanakkale\'yi tarihimize altın harflerle yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ecdadımızı şükranla yâd ediyorum"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, " Çanakkale'yi tarihimize altın harflerle yazdıran başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünün büyük bir gururla kutlandığını anımsatan Güler, aynı zamanda milli ve manevi değerler için şehit olan kahramanları rahmetle andığını belirtti. Bakan Güler, "18 Mart 1915'te, Anadolu'nun her bir köşesinden ve bugünkü gönül coğrafyamızdan gelip Çanakkale'de omuz omuza mücadele eden Mehmetçiklerimiz, yedi düvelin üstün savaş gücü ve teknolojisi karşısında, iman dolu göğüslerini siper ederek istiklal ve istikbalimizin teminatı olmuşlardır" açıklamasında bulundu.

"Çanakkale'yi tarihimize altın harflerle yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ecdadımızı şükranla yad ediyorum"

Türk askerinin imkansızı mümkün kıldığını ve onların üstün cesareti ve fedakarlıklarının, milletin gönlünde ve hafızasında sonsuza kadar yaşayacağını kaydeden Güler, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, 'Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?' dizelerinde de ifade ettiği gibi Çanakkale Muharebeleri, tarihte eşine az rastlanır bir şekilde, amansız mücadelelere sahne olmuştur. Deniz ve kara savaşlarında dünyanın en büyük ordularına karşı Mehmetçiğin yazdığı destansı başarılar, şanlı Türk tarihindeki en mümtaz zaferlerden biri olarak bugün de ilham ve motivasyon kaynağımızdır. Bu vesileyle Türk İstiklal Harbi'nin ön sözü olan Çanakkale'yi tarihimize altın harflerle yazdıran başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum" ifadelerine yer verdi

"Şehit ve gazilerimizin bizlere emanet ettikleri kutsal vatanı ilelebet korumak boynumuzun borcudur"

Bakan Güler, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Milli Mücadele'de, Sakarya'da ortaya konan mücadele ruhunun aynı şekilde Kıbrıs'ta, terörle mücadele operasyonlarında ve 15 Temmuz'da da tezahür ettiğini ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Şüphesiz ki bu asil ruh, milletimizin karakterinde ebediyen varlığını sürdürecektir. Kahraman ecdadımızdan aldığımız ilhamla, Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde, ülkemizi daha güçlü ve aydınlık yarınlara ulaştırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu çerçevede kahraman ordumuz da; hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar birçok faaliyeti eş zamanlı olarak ve büyük bir başarıyla icra etmektedir. Elde edilen tüm bu başarılarda en büyük pay, elbette aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Onların bizlere emanet ettikleri bu kutsal vatanı ilelebet korumak ve gelecek nesillere miras bırakmak, boynumuzun borcudur."

Şehitlerin aziz hatıralarına daima sahip çıkılacağının altını çizen Güler, "Başımızın tacı olan şehit ve gazi ailelerimiz ile kahraman gazilerimizin, her daim tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun" diye konuştu. - ANKARA