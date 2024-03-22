Kayseri Gençlik Buluşması\'nda Türkiye\'nin ilk Milli Astronotu Alper Gezeravcı konuştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve uzaya çıkan Türkiye'nin ilk Milli Astronotu Alper Gezeravcı'nın katılımlarıyla 'Kayseri Gençlik Buluşması' programına katıldı. Bakan Kacır, Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Gezeravcı döndüğü günden bu ana zannediyorum Memduh başkan bizi 41 kere aramıştır. İlla bir an evvel Kayseri'ye geleceksiniz diye. Huzurlarınızda bizi sizle buluşturduğu için teşekkür ediyorum" dedi.
Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı, Erciyes Kültür Merkezi'nde Kayseri Gençlik Buluşması'na katılarak, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaşadığı deneyimlerini paylaşıp, Kayserili gençlere ilham kaynağı oldu.
Buluşmaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Erciyes Kültür Merkezi önünde gençlerin sevgi ve ilgisiyle karşılanan Başkan Büyükkılıç, gençlere 10 GB internet kartı hediye etti. Daha sonra Başkan Büyükkılıç, Bakan Kacır ile birlikte öğrencilerin kurduğu stantları da ziyaret ederek, Teknofest gençliğinin ürettiği eserleri ilgiyle inceledi.
Kayseri Gençlik Buluşması'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Sayın Bakanım ve Alper Gezeravcı bey bizlere heyecan kattınız, iyi ki varsınız, sizleri çok seviyoruz. Bizleri kırmadınız davetimize icabet ettiniz. Değerli valimize ve rektörümüze de teşekkür ediyorum" dedi.
"Uzaya gidecek gençleri Kayseri'de yetiştirmeye çalışacağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı memnuniyetle Kayseri'de ağırladıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'mizi seven, bizlerden himayelerini, desteklerini esirgemeyen değerli büyüğümüzü Kayseri'de misafir ederken, Teknofest gençliğini, TÜBİTAK ve Teknofest ile projeleriyle buluşturma yönünde kendisine söz verdik. İnşallah Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde projemizi hayata geçiriyor, teknoloji hangarının içerisinde her türlü teknik ortamı sağlayarak, uzaya gidecek gençleri Kayseri'de yetiştirmeye çalışacağımızı buradan paylaşıyorum" diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç, gençlerin hizmetkarı olmaya devam edeceklerini belirterek, "5 üniversitesi olan Kayseri'mizde gençler bizi sever. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden 2 defa genç dostu şehir ödülü almış bir belediye başkanı olarak onların hizmetkarı olmaya, onları geleceğe ümitle sevk etmeye devam edeceğimizi paylaşıyor, sevgiler, saygılar sunuyorum" ifadelerinde bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Kayseri'de olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, gençlerin milli teknoloji hamlesinin sahibi ve öznesi olduklarını söyledi.
Alper Gezeravcı'nın Türkiye'de ilk astronot olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıktığını anlatan Bakan Kacır, 13 bilimsel deneyi uzayda gerçekleştirdiğini vurguladı.
"Memduh başkan bizi 41 kere aramıştır"
Bakan Kacır, Alper Gezeravcı'nın uzaydan dünyaya döneli 41 gün olduğunu söyleyerek, "Gezeravcı döndüğü günden bu ana zannediyorum Memduh başkan bizi 41 kere aramıştır. İlla bir an evvel Kayseri'ye geleceksiniz diye. Huzurlarınızda bizi sizle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Sizlerin Teknofest ile ilgili beklentiniz olduğunu biliyorum. Bir gün mutlaka Kayseri'de de birlikte olmayı ümit ediyorum. Bu konuda da Memduh başkan buraya adım attığımdan itibaren sıkıştırıyor. Muhakkak Kayseri her şeyin en güzeline layık, bir gün beraber olacağız" ifadelerini kullandı.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri'ye Teknofest istediklerini vurgulayarak, "Aslında içeride Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konu ile ilgili size çok ısrarcı oldu. Biz de size son zamanlarda uzay ile ilgili gençlerimize gösterdiğiniz vizyon ile alakalı olarak üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapacağımıza söz veriyoruz. Kayseri olarak sizin çizdiğiniz vizyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından plaket takdimi gerçekleştirildi. - KAYSERİ
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