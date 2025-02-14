Bakan Kacır'dan TÜSİAD'ın açıklamalarına sert tepki - Son Dakika
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Bakan Kacır'dan TÜSİAD'ın açıklamalarına sert tepki

Bakan Kacır\'dan TÜSİAD\'ın açıklamalarına sert tepki

Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, TÜSİAD'ın açıklamalarını sert bir dille eleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İş insanları dernekleri, halkın iradesiyle seçilen siyasetçilere parmak sallamak yerine, Türkiye'nin, yankısı dünyanın öbür...

14.02.2025 14:49
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Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, TÜSİAD'ın açıklamalarını sert bir dille eleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İş insanları dernekleri, halkın iradesiyle seçilen siyasetçilere parmak sallamak yerine, Türkiye'nin, yankısı dünyanın öbür ucundan duyulan Milli Teknoloji Hamlesi'ne sahip çıksınlar" dedi.

Bakan Kacır, Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, TÜSİAD'ın açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerinde bulunduğu hatırlatan Bakan Kacır, "Bizler Cumhurbaşkanımızla birlikte geçtiğimiz günlerde yurtdışındaydık. Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerimizde, Türkiye'nin başarılarının, bizden 8-10 bin kilometre ötedeki dostlarımızda, kardeşlerimizde ne büyük heyecan uyandırdığını bizzat gördük. Savunma sanayindeki ilerleyişimiz dünyanın öbür ucundaki kardeşlerimiz için de güven vesilesi. Yüksek teknolojide attığımız adımlar, elde ettiğimiz kazanımlar tüm dostlarımız için umut ışığı. ve her biri, Türkiye'nin bu hamlelerinden, dünyada çok sayıda ülke için ilham kaynağı olmasından ve küresel siyasette elde ettiği etki gücünden büyük bir övgüyle söz ettiler" diye konuştu.

"Kimse Türkiye adına karamsarlık oluşturmaya çabalamasın"

Kacır, "Ne hazin ki, aynı esnada bir sanayici ve iş insanları derneğinin yöneticileri ülkemiz adına son derece karamsar ve kötümser ifadelerle dolu konuşmalar yapmışlar. Onlara şu gerçeği hatırlatayım. Türkiye, eski Türkiye değil. Artık montaj sanayiyle yetinen bir Türkiye yok. Ar-Ge var. Katma değerli üretim var, yerli ve milli teknoloji geliştiren bir Türkiye var. Artık bu ülkede, birilerinin milli irade üzerinde vesayet kurduğu bir siyaset iklimine yer yok. Kimse Türkiye adına karamsarlık oluşturmaya çabalamasın. Türkiye'nin geleceği aydınlıktır" şeklinde konuştu.

"Anadolu'da bir üretim devrimi gerçekleştiriyoruz"

Anadolu'da bir üretim devrimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Kacır, " OSB'lerde üretimde olan fabrika sayımız 11 binden 59 bine, çalışan sayımız 415 binden 2 milyon 700 bine yükseldi. Türkiye'nin 263 milyar dolara ulaşan ihracatla dünya ticaretinden aldığı pay 2 misline çıktı. Türkiye, 22 yılda 270 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım aldı. Yatırımlardan aldığımız pay 5 misline çıktı. Ar-Ge insan kaynağımız 29 binden 291 bine ulaştı. Ar-Ge harcamalarımız 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükseldi. Teknoparklarımızda 11 bin teknoloji girişimi inovasyon odaklı çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Parmak sallamak yerine Milli Teknoloji Hamlesi'ne sahip çıksınlar"

"İş insanları dernekleri, halkın iradesiyle seçilen siyasetçilere parmak sallamak yerine, Türkiye'nin, yankısı dünyanın öbür ucundan duyulan Milli Teknoloji Hamlesi'ne sahip çıksınlar" diyen Kacır, "Dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme girildi. Tüm ezberler terkediliyor. Gümrük duvarları yükseliyor. Liberal ekonomi, küreselleşme kabulleri bizzat sahipleri tarafından ters yüz ediliyor. Böyle bir dönemde Türkiye'nin istiklali ve istikbali için attığımız adımlardan haberiniz mi yok? Neden Türk Milletinin göklerde süzülen çelik kanatlarıyla iftihar ettiğinizi duymuyoruz? Dünya lideri olduğumuz İHA'lar, SİHA'lar size gurur vermiyor mu? Neden takdir etmiyorsunuz? Milli uydularımız, milli otomobilimiz sizce de çok önemli kazanımlar değil mi? Neden bunlardan söz etmiyorsunuz?" dedi.

"Vazgeçin bu kötümser ve karamsar üsluptan"

Bakan Kacır, "Dünyada eşi benzeri olmayan bir heyecanla geleceğe hazırlanan TEKNOFEST kuşağının ayak seslerini duymuyor musunuz? Yerli ve milli üretimin önündeki takozlar bir bir kalkıyor, fark etmiyor musunuz? Nuri Demirağ'ın, Vecihi Hürkuş'un, Şakir Zümre'nin, Devrim Otomobilinin başına gelenler artık geride kaldı. Farkında değil misiniz? Vazgeçin bu kötümser, bu karamsar üsluptan. Cumhuriyetimizin ikinci asrı Türkiye Yüzyılı olacak. Bu yolculuğa siz de sahip çıkın" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Kacır'dan TÜSİAD'ın açıklamalarına sert tepki - Son Dakika

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