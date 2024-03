Bakan Kacır ile Türkiye\'nin ilk astronotu Gezeravcı, Atatürk Üniversitesinde gençlerle buluştu

Yerel

Gençlik buluşmaları kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı, Atatürk Üniversitesinin konuğu oldu.

Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen 'Gençlik Buluşması' programına ev sahibi olarak katılan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yanı sıra Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kamu kurumu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Rektör Çomaklı: "Bilim ve Teknolojide Araştırmacı İnsan Kaynağı Yetiştirmeye Devam Ediyoruz"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve tüm katılımcılara teşekkür ederek açılış konuşmasına başladı.

Çalışmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef olarak ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna odaklayıp, bilim ve teknolojide araştırmacı insan kaynağı yetiştirmeye devam ettiklerini ifade eden Rektör Çomaklı: "Türkiye Cumhuriyeti'nin vizyon projelerinden biri olan ve milli uzay programımıza büyük bilimsel ve teknolojik katkı ve altyapı sağlayacak Türkiye'nin en büyük teleskobuna sahip Doğu Anadolu Gözlemevi, hem Ülkemiz hem de Erzurum ve Atatürk Üniversitemiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Sizlerin desteğiyle, 6550 sayılı Kanun kapsamında Araştırma Altyapıları statüsü kazanmış olan Doğu Anadolu Gözlemevi, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ile ortak ve daha büyük bir yapılanma altında "Türkiye Ulusal Gözlemevleri" olarak uzay bilimlerine ve milli uzay programına yönelik hizmetlerine devam edecektir. Bu yaz hem ilk ışığı alınacak hem de açılışı yapılacak olan Doğu Anadolu Gözlemevinin devreye girmesiyle Türkiye Ulusal Gözlemevlerinin Türkiye'nin uzay hedeflerine önemli katkılar sağlayacağından hiç kuşkumuz yoktur. Erzurum bu büyük yatırım sayesinde, uzay bilimleri ve optik teknolojilerinde bir cazibe merkezi haline şimdiden gelmiştir" dedi.

"Milli Teknoloji Hamlesi, Gökyüzüne İmzasını Atmıştır"

Son yıllarda başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu kapsamında millet olarak gurur duyulan önemli projelerin hayata geçirildiğini aktaran Rektör Çomaklı: "Türkiye Yüzyılı; Bayraktar'la, Akıncı'yla, Anka'yla, Kızılelma'yla, Kaan'la gökyüzüne imzasını atmıştır. Bugün aramızda olmasından mutluluk duyduğumuz Sayın Alper Gezeravcı'yla da Türk Uzay Bilim Misyonu çerçevesinde ülkemiz tarihinde yeni bir sayfa açılmıştır. Ülkemizin dünyadaki yerini belirlemede önemli bir faktör olan bu projeler gençlerimizle anlam bulacak, onlarla devam edecektir. Türkiye Yüzyılı vizyonunun asıl sahibi ve geleceği en değerli varlıklarımız, öğrencilerimizdir" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Atatürk Üniversitesi ziyaretinin başta öğrenciler olmak üzere tüm üniversite ailesine büyük bir moral kaynağı olduğunu belirten Rektör Çomaklı, konuklarına ve tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Başkan Sekmen: "Erzurum İlim, İrfan Kentidir"

Erzurum'un; medreseleri, üniversiteleri ve son yıllarda yapılan birçok bilim merkezi ile tarihsel olarak üstlendiği bilim yuvası olma özelliğini sürdürdüğünü aktaran Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Milli Teknoloji Hamlesine uygun şekilde birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirterek bu vizyon doğrultusunda yeni birçok projeyi de gündemlerine aldıklarını ifade etti. Bilim şehri olan Erzurum'da böylesine önemli bir organizasyonun düzenlenmesinin özellikle gençler için yeni ufuklar açacağına inandığını belirten Başkan Sekmen, inanıldığı takdirde Türk gencinin yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını, kendisine ve ülkesine inanması halinde tüm engellerin önünden kalkacağını ifade ederek programın verimli geçmesi dileğinde bulundu.

Vali Çiftçi: "Erzurum, İlk Türk Astronot ile Buluşuyor"

Gençlerin rol model olacak şahsiyetler ile buluşmalarının kariyer yolculuklarına önemli katkılar sunduğunu, bu kapsamda da ilk Türk Astronot Alper Gezenavcı'nın Erzurum'da gençlerle buluşuyor olmasını oldukça kıymetli bulduğunu aktaran Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, sınav periyoduna girmeden önce hem yeni hayaller kurma hem de kurulan hayalleri gerçeğe dönüştürmüş biriyle bir arada bulunmanın öğrencilere fayda sağlayacağına inandığını belirterek, programın hayırlara vesile olma temennisinde bulundu.

Bakan Kacır: "Türk Gençliğinin Hayalleri Ufkun Ötesine Taşındı"

"Havası soğuk insanı sıcak, rüzgarı sert insanı mert Erzurum'un kıymetli gençleri, sevgili kardeşlerim, üniversitemizin kıymetli akademisyenleri, bugün burada olmaktan, Türkiye'nin tarihiyle, kültürüyle en güzel şehirlerinden birinde, Erzurum'da sizlerle birlikte olmaktan ve ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadeleriyle sözlerine başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk gençliğinin önündeki engeller kaldırıldığında neler yapabileceklerini ispat ettiklerini belirtti.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğindeki etkinlikte konuşan Bakan Kacır; gerek Araştırma Üniversitesi olarak üstlendiği misyon gerekse TÜBİTAK'ta yürütülen araştırma destekleme programlarında elde ettiği başarılar ile ülke yükseköğretiminde müstesna bir yere sahip olan Atatürk Üniversitesinde bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, gençlere şu sözlerle seslendi: "Sizler milli teknoloji hamlesinin sahibisiniz. Biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz milli teknoloji hamlesi yolculuğunda hayata geçirdiğimiz her programda, her projede, işin kalbine, merkezine, her daim Türk gençliğini Teknofest kuşağına yerleştiriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki; Türk gençliğinin önündeki engel kaldırılırsa, bizler onların yanında olursak, alanında dünyanın en iyi işlerini başarabilecek kabiliyete ve yetkinliğe sahiptir. Türk gençleri bunu ispat ettiler. Artık Türkiye uzayda hak ettiği yerini almış durumda. Bundan sonra da bu yolu gelecek nesiller yürüyecektir" dedi.

"Dünyayla Yarışıp, Önüne Geçmeyi Amaçladık"

Türkiye'nin Uzay Bilim Misyonunu anlatan Bakan Kacır: "Milli Uzay Programımızın önemli projelerinden birisi de insanlı ilk uzay bilim misyonumuzu gerçekleştirmekti. Bilim insanlarımızın ufkunu uzaya taşımayı hedefledik. Bizim bilim insanlarımızın, bizim astronotumuzun gerçekleştirdiği bilim misyonuyla bu çalışmaları yapmalarını istedik. Dünyayla yarışıp, dünyanın önüne geçmelerini amaçladık. Üzerinde ay yıldızlı bayrağımızı taşıyan vatandaşımız, uzaya yükseldi ve Türk gençliğinin hayallerini ufkun ötesine taşıdı. Bu bir ilk ancak son olmayacak. Türkiye, uzay misyonlarına devam edecek. Siz bilim insanlarımızın emeği ile nice güzel işe hep birlikte imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Alper Gezeravcı: "Ülkemizin Bilime ve Bilim İnsanına Verdiği Değer Paha Biçilemezdir"

Kültür, tarih ve medeniyet kenti Erzurum'da gençlerle buluşuyor olmanın gururunu yaşadığını aktaran Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye'nin önemli hedeflerinden birisini gerçekleştirmekten duyduğu onurla gençlerin karşısına çıktığını dile getirdi. Türkiye'nin uzay yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Gezeravcı, uzaya çıkmadan önceki süreci ve uzayda kaldığı 14 günlük sürede yaptığı bilimsel deneyleri öğrencilerle paylaştı. Gezeravcı: "Proje için seçilmemin ardından Amerika Birleşik Devletlerinde eğitimlere başladık. NASA'nın ana tesislerinde eğitimler gerçekleştirildi. Birebir modelleme ile oluşturulan uzay laboratuvarında eğitimler yürütüldü. Japonya ve Almanya'da da modül eğitimi aldık. Hayatta kalma kursuna tabii tutulduk. Bunlarla birlikte yürütmemiz gereken bilim misyonlarımız da vardı. Gerçekleştireceğimiz deneylerimiz için bilim insanlarımızı kendi laboratuvarlarında şehir şehir ziyaret ettik. Daha sonra Ankara'da toplanarak tüm deneylerimizi tekrar çalıştık. Son olarak da Amerika'da deneylerimizi çalıştık" diye konuştu.

"Uzaycılık Alanında Çok Hızlı Mesafe Aldık"

Uzaydaki tecrübelerini de öğrencilerle paylaşan Gezeravcı: "Bitkilerle, alglerle, propolisle uzay yaşam destek sistemlerinde yapılacak çalışmalara yönelik araştırmalar gerçekleştirildi. Bilim insanlarımızın yürüttüğü projelerin her birinin kıymetli neticeler doğuracağına inanıyoruz. Sadece bu görev kapsamında yürütülen 13 bilimsel deney için değil, ülkemizde bilime ve bilim insanlarımıza verdiğimiz değer ve sunduğumuz imkanı apaçık göstermesi açısından da bu misyon bizce çok kıymetlidir. Uzay alanında faaliyet gösteren ülkeler arasında kendi uzay ajansını en son kuran ülkelerden birisi olmamıza rağmen çok hızlı mesafe aldık. Bunun da en büyük göstergesi yapmış olduğumuz bu bilimsel yolculuktur. Bu düşüncelerle başta bizlere inanan ve her türlü imkanı seferber eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili tüm birim yöneticilerimize ve dualarını eksik etmeyen tüm Türk halkına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Program, Bakan Kacır ile Gezeravcı'nın gençlere tavsiyelerde bulunması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ERZURUM