Bakan Özhaseki, depremzedelerin isteklerini geri çevirmedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden eşlerinin ve çocuklarının mezarlarına yakın bölgede ev talebi olan kadınların isteklerini geri çevirmedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedelerin bir an önce evlerine kavuşmaları için mesaisine devam ediyor. Açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Bakan Mehmet Özhaseki, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde inşaatı tamamlanan kalıcı konutları yerinde inceledi. Depremzedelerin en kısa sürede TOKİ eliyle yapılan depreme dayanıklı, sağlam ve güvenli konutlara kavuşacağını belirten Bakan Özhaseki, "Bir an önce evleri yapıp vatandaşımızı oturtmaya gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da biz de gece gündüz demeden depremzede vatandaşlarımız için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

Eşlerinin ve çocuklarının mezarına yakın ev istediler

Bakan Mehmet Özhaseki, İslahiye'deki TOKİ Afet Konutları ziyareti sırasında depremzedeler ile de görüştü. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Özhaseki, yanına gelen 2 depremzedenin taleplerini dinledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşlerini ve çocuklarını kaybeden Elif Duran ve Ayşe Şahin, Bakan Özhaseki'den TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarından verilecek evlerinin eşlerinin ve çocuklarının mezarlarına yakın bölgeden olmasını istediler. Kimselerinin kalmadığını ve akrabalarıyla aynı binada yaşamak istediklerini belirten depremzede kadınların talebi üzerine Bakan Mehmet Özhaseki, AFAD Başkanı Okay Memiş ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile görüşerek konuyla ilgilenmeleri için talimat verdi. Bakan Özhaseki, "Her bir depremzede kardeşimiz bize emanettir. Depremde kaybettiğimiz canlarımızı geri getiremeyiz ama onların emanetleri Elif ve Ayşe gibi nice kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız" dedi.

Bakan Özhaseki, bir depremzede ailenin de evine misafir oldu. Aile ile sohbet eden Bakan Özhaseki, bölgede yapılan konutlar hakkında da bilgi verdi. Depremzedeler, konutları çok beğendiklerini ifade ederek Bakan Özhaseki'ye teşekkür etti.

Bakan Mehmet Özhaseki, ayrıca helikopter ile Nurdağı ve İslahiye'de yapımı süren deprem konutlarını havadan inceledi. - ANKARA