Bakan Soylu: "Türkiye çapında kurulan 27 afet bölgesel lojistik depo ve 54 lojistik destek depomuz var"

Afetle mücadele konusunda Türkiye'nin önemli adımlar attığını kaydeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye çapında kurulan 27 afet bölgesel lojistik depo ve 54 lojistik destek depomuz var" dedi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu'nun (INSARAG), Afrika, Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi (AEME) Deprem Müdahale Simülasyon Tatbikatı'nın başlaması nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) tören düzenlendi. Burada açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afetlerin ülkeleri en kolay bir araya getiren güvenlik sorunu olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"4 gün sürecek olan, 33 ülkeden toplam 147 katılımcının faaliyet göstereceği bu etkinlikten, elbette ki pek çok beklentimiz var. Afetler, ülkeleri en kolay bir araya getiren güvenlik sorunudur. Göç yönetimi yapıyoruz, terörle mücadele yapıyoruz, küresel uyuşturucu ticaretiyle mücadele ediyoruz ve hepsinde, uluslararası işbirliği çağrıları yapıyoruz ama hiçbirinde afetle mücadelede olduğu kadar hızlı cevap alamıyoruz. Öyle ki; afet anında uluslararası işbirliği, çoğu zaman kendiliğinden gelişiyor. Afet yönetimi, böyle bir iyilik ve işbirliği potansiyeli olan bir alan ve eğer biz buradaki ilhamı, buradaki birlikteliği dünyadaki diğer sorun alanlarına doğru genişletebilirsek; kim bilir, belki 21. yüzyılı 'güvenlik yüzyılı' olarak değil, 'iyilik yüzyılı' olarak yeniden isimlendirebiliriz."

"Sahada hiçbir karmaşa veya koordinasyon eksikliği yaşamadık"

Türkiye'nin afetle mücadele stratejisinden bahseden Bakan Soylu, "Eskiden sadece afet anı müdahaleye odaklı ve birbirinden ayrı birimlerden oluşan bir kurtarma ekosistemimiz vardı. 2009 yılında AFAD Başkanlığımızın kurulmasıyla, Türkiye'de afet yönetimi, 'afet öncesi hazırlık', 'afet anı müdahale' ve 'afet sonrası iyileştirme' olmak üzere üç başlıkta yeniden kurgulandı. Bu her üç başlık için stratejik planlar oluşturuldu. Kısa zamanda önemli bir mesafe katettiğimize inanıyoruz. 'TAMP' olarak bilinen, 'Türkiye Afet Müdahale Planı' adını verdimiz bir stratejik planımız var ve son 3 yıldır karşılaştığımız her afette, bunu başarıyla uyguladık. Bu sayede, sahada hiçbir karmaşa veya koordinasyon eksikliği yaşamadık" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye çapında kurulan 27 afet bölgesel lojistik depo ve 54 lojistik destek depomuz var"

TAMP ile ilgili detayları da aktaran Bakan Soylu, "Planda; afetlerin niteliğine göre oluşturulmuş 28 hizmet grubu var. Her kurum ve kuruluşun hangi tür afette ne yapacağı, sorumluluk alanları, kiminle çalışacağı, bu planda detaylarıyla belirlenmiştir. Tatbikatlarımızı da bu plana göre yapıyoruz. Ayrıca, 'Afet Yönetim Karar Destek Sistemi" adlı bir bilişim altyapımız var. Fiziki açıdan; Türkiye çapında kurulan 27 afet bölgesel lojistik depo ve 54 lojistik destek depomuz var. Afet gönüllülük sistemimizi kurduk. 566 bin başvuru aldık, Halihazırda 150 bin temel AFAD gönüllümüz var. 245 bin gönüllünün eğitimi devam ediyor" diye konuştu.

"Eğitimler devam ediyor"

Çeşitli afet eğitimlerinin verildiğini söyleyen Bakan Soylu, "Online eğitimden sonra yüz yüze eğitim almış, profesyonel ekiplere sahada daha yakın çalışabilecek, arama kurtarma faaliyetlerinde destek olabilecek ekiplerimiz de var. 17 bin 78 gönüllümüz 'Destek AFAD Gönüllüsü' eğitimini tamamladı. Bin 899 arkadaşımızın eğitimleri de devam ediyor. Bugüne kadar 61 ekibe akreditasyon sertifikası verilmiştir. Bunların toplam üye sayısı bin 529 kişidir. Ayrıca 54 ilde yerel destek ekipleri kurmak için çalışmalara başladık. Şu ana kadar 48 ilimiz ve 32 ilçemizde 15 bin 381 kişiye eğitim verdik" dedi.

"2022 yılı için 54 bin tatbikat planlamıştık. Toplam 59 bin 430 tatbikat gerçekleştirdik"

Tüm yurdu kapsayan afet çalışmaları yaptıklarını değinen Bakan Soylu, "Bütün çalışmalarımızı ülke geneline yaymaya çalışıyoruz. İllere özel risk analizleri yapıyoruz. 81 ilimiz için 'İl Risk Azaltma' planları hazırladık. Üniversiteler ve ilgili kurumlarla gerçekleştirdiğimiz çok ciddi bir çalışmadır. İRAP'larda 26 afet türü ile ilgili, 12 bin 580 eylem belirlenmiştir. 162 çalıştay gerçekleştirilmiş, 99 üniversiteden 289 akademisyen katılım sağlamıştır. 2022 yılı için 54 bin tatbikat planlamıştık. Toplam 59 bin 430 tatbikat gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından, Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde tatbikat gerçekleştirdi. AFAD Başkanlığında bulunan stantlara ve tatbikat alanına ziyaretlerde bulunan Soylu, buradaki yetkililerden bilgi aldı. - ANKARA