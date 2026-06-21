Bakan Yardımcısı Gizligider: Koçali Barajı 2028\'de tamamlanacak

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Adıyaman'da deprem sonrası revize edilen Koçali Barajı Projesi'nde incelemelerde bulundu. Temeli 2014 yılında atılan ancak 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgede meydana gelen jeolojik değişimler nedeniyle yapımı durdurulan projede, kapsamlı jeolojik ve mühendislik incelemelerinin ardından çalışmaların yeniden başladığı açıklandı. Bakan Yardımcısı Gizligider, yurt içi ve yurt dışından bilim insanlarının hazırladığı raporlar doğrultusunda Koçali Barajı'nın aynı yerinde ve aynı tipte inşa edilmesine karar verildiğini belirtti. Toplam yatırım büyüklüğü 22,4 milyar liraya ulaşan Koçali Barajı Projesi'nin 2028 yılında hizmete alınmasının hedeflendiği bildirildi. İncelemelere Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan ve Hüseyin Özhan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, DSİ Bölge Müdürü Kazım Doğru ile kurum yetkilileri ve vatandaşlar da eşlik etti.

KOÇALİ BARAJI ADIYAMAN'IN GELECEĞİNE YAPILAN YATIRIM OLACAK

İncelemelerin ardından açıklama yapan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Koçali Barajı'nın kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Barajın tarıma, ekonomiye ve sosyal kalkınmaya uzun yıllar hizmet edecek büyük bir yatırım olduğunu belirten Küçük, sahada yapılan incelemelerde çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Vali Küçük, "Bugün Tarım ve Orman Bakan Yardımcımızla Adıyaman'ımızın geleceği açısından büyük önem taşıyan, tarımımıza, ekonomimize ve sosyal kalkınmamıza uzun yıllar hizmet edecek olan Koçali Barajı inşaatında incelemelerde bulunduk. Gördük ki Koçali Barajı planlandığı şekilde ilerliyor. Bundan dolayı da gayet memnunuz. İlimize kazandırılan bu önemli yatırım dolayısıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımıza, tüm kurumlarımıza, teknik ekiplerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Baraj tamamlandığında 297 milyon metreküp su depolama kapasitesine ulaşacağını belirten Küçük, yaklaşık 187 bin dekar tarım arazisinin modern sulama imkanına kavuşacağını söyledi. Projenin aynı zamanda Adıyaman'ın içme suyu ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacağını ve enerji üretimiyle de bölgeye değer katacağını ifade eden Küçük, Koçali Barajı'nın hizmete alınmasıyla tarımsal üretimde verimliliğin artacağını, ürün çeşitliliğinin gelişeceğini ve çiftçinin gelir seviyesinin yükseleceğini vurguladı.

DEPREM SONRASI REVİZYONLAR TAMAMLANDI, ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Koçali Barajı'nın yapım sürecinde özellikle deprem öncesi ve sonrasında bazı teknik sorunlarla karşılaşıldığını belirtti. Bilim literatüründe "Koçali Karmaşığı" olarak ifade edilen zemin sorununun kapsamlı mühendislik ve bilimsel çalışmalarla aşıldığını söyleyen Gizligider, uluslararası uzmanlar ve Türkiye'deki bilim insanlarının değerlendirmeleri sonucunda barajın aynı yerinde ve aynı tipte inşa edilmesine karar verildiğini açıkladı. Gizligider, "Detaylı mühendislik çalışmaları, jeolojik incelemeler ve proje revizyonlarının ardından zemin problemleri çözüme kavuşturuldu. Deprem sonrası gerekli revizyonlar tamamlandı. Koçali Barajı'nın aynı yerinde ve aynı tipte inşa edilmesi yönünde karar alındı. Bugün sahada gördüğünüz iş makineleri, ekipmanlar ve çalışanlarımız değerlendirme sürecinin geride kaldığını gösteriyor. Çalışmalar yeniden hız kazandı" dedi. Baraj sahasındaki ulaşım yolları, derivasyon tüneli, dolusavak tüneli ve birçok önemli altyapı imalatının tamamlandığını belirten Gizligider, teknik çalışmalar sürerken iletim hatlarının da tamamlanarak Adıyaman adına önemli bir zaman avantajı sağlandığını ifade etti. Normal şartlarda önce barajın, ardından iletim hatlarının inşa edildiğini ancak Koçali Projesi'nde bu sürecin eş zamanlı yürütülmesiyle herhangi bir zaman kaybı yaşanmadığını söyledi.

ADIYAMAN'A SON 23 YILDA 57 MİLYAR LİRALIK SU YATIRIMI YAPILDI

Bakan Yardımcısı Gizligider, son 23 yılda Adıyaman'a su, sulama, taşkın koruma, içme suyu ve enerji alanlarında toplam 57 milyar liralık yatırım yapıldığını belirtti. Bu süreçte 104 tesisin hizmete alındığını aktaran Gizligider, Cumhuriyet tarihi boyunca Adıyaman'da yapılan yatırımların ve tesislerin yüzde 72'sinin son 23 yılda hayata geçirildiğini söyledi. Bu yatırımlar sayesinde Adıyaman'a 530 milyon metreküpten fazla ilave su depolama kapasitesi kazandırıldığını, yaklaşık 200 bin dekar arazinin sulamaya açıldığını, 1 milyon dekar alanda arazi toplulaştırmasının tamamlandığını ve 42 milyon metreküp içme suyu kapasitesiyle şehirlerin su güvenliğinin güçlendirildiğini ifade etti. Gizligider, Adıyaman'da toplam yatırım bedeli 67,5 milyar lirayı bulan 75 ayrı işin sürdüğünü, sadece 2026 yılı için kente 2,2 milyar liralık ödenek tahsis edildiğini açıkladı. Koçali Projesi kapsamında sulama yaklaşım kanalı ve tüneli işinde fiziki gerçekleşmenin yüzde 90'ın üzerine çıktığını kaydeden Gizligider, ana iletim hattı ve sulama sistemiyle yaklaşık 187 bin dekar tarım arazisinin modern sulamaya kavuşacağını söyledi. Adıyaman'ın gelecekteki içme suyu ihtiyacını karşılayacak tesislerin proje çalışmalarının tamamlandığını, hidroelektrik santral yapılarının da proje kapsamında yer aldığını belirten Gizligider, Koçali Barajı'nın bölgenin en büyük kalkınma projelerinden biri olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. Gizligider, projenin tamamlanmasıyla Adıyaman'ın her damla suyunun değerlendirileceğini, üretimin ve çiftçinin gelirinin artırılacağını, vatandaşların içme suyu güvenliğinin güçlendirileceğini ve şehrin taşkın risklerine karşı daha güçlü hale getirileceğini ifade etti. Koçali Barajı'nın 2028 yılında tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Haber: Şeriban Özçakmak