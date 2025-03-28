Bakan Yumaklı, Çocuklara Ormanları Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bakan Yumaklı, Çocuklara Ormanları Tanıttı

Bakan Yumaklı, Çocuklara Ormanları Tanıttı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, çocuk müzikalinde ormanların önemi hakkında konuştu ve fidan hediye etti.

28.03.2025 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Akıllı Tavşan Momo ve Orman Dostları Çocuk Müzikali Gala Gösterimi'ne katılarak, çocuklara ormanlar hakkında konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 'Akıllı Tavşan Momo ve Orman Dostları Çocuk Müzikali Gala Gösterimi'ne katıldı. Birçok çocuğun katılımıyla gerçekleşen gösterimde çocukların ormanlar hakkında bilinçlenmesi ve bilgilendirilmesi amaçlandı.

Program çerçevesinde bir açıklama gerçekleştiren Bakan Yumaklı, yapılacak gösteriyle çocukların ormanlara karşı nasıl davranılması gerektiğinin paylaşılacağını ifade ederek, "Burada ülkemizin en önemli zenginliklerinden olan ormanlarımızla alakalı sizlerin hep birlikte izleyeceği çok güzel bir tiyatro gösterisiyle aslında 'ne olacak ve ne olmalıyı' burada sizlerle paylaşmış olacağız. Sizler de tıpkı birer fidan gibisiniz. Onları diktiğinizde, suladığınızda, koskocaman birer ağaç olduğunda onlar hem bizim yeşil vatanımız oluyor, hem de gölgesinde, hem bizleri hem de diğer bütün canlıları barındıran bizlere çok önemli bir örtü, korunak oluyor. Ağaçlar, sular, orman, doğa bunların hepsi Allah'ın bize birer lütfu" açıklamasında bulundu.

Bakan Yumaklı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne de değinerek, salonda gösteriyi izlemeye gelen çocuklardan 11 Kasım'da ağaç dikmeleri için söz aldı. Program Bakan Yumaklı'nın, gösterinin ardından çocuklara fidan hediye etmesiyle son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Eğitim, Tarım, Çevre, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Yumaklı, Çocuklara Ormanları Tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi
CHP, RTÜK’ün verdiği cezaları protesto edecek CHP, RTÜK'ün verdiği cezaları protesto edecek
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir
İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu
Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı!
Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
Saraçhane’de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı Saraçhane'de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem 25 kişi hayatını kaybetti Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem! 25 kişi hayatını kaybetti

12:52 Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
11:18 İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
10:40 Saraçhane’de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı Saraçhane'de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı
09:45 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
09:44 Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem 25 kişi hayatını kaybetti Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem! 25 kişi hayatını kaybetti
18:47 Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı!
18:01 Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu
17:58 İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
17:56 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir
17:40 CHP, RTÜK’ün verdiği cezaları protesto edecek CHP, RTÜK'ün verdiği cezaları protesto edecek
17:38 Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 13:49:03. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı, Çocuklara Ormanları Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement