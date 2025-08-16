Bakım Merkezi Skandalı: Torun Yatalak Hale Geldi

Aksaray'da ameliyat olmak için evinde baktığı engelli torununu 1 aylığına Özel Aksaray Bakım Merkezi'ne yerleştiren yaşlı kadın, yürüyerek bıraktığı torununu yoğun bakımda teslim aldı. Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Olay, tüm yönleriyle idari ve adli açıdan yakından takip edilmekte olup, soruşturma tamamlandığında gerekli işlemler titizlikle yapılacaktır" denildi.

Olay, Özel Aksaray Bakım Merkezi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, doğuştan zihinsel engelli olan Efehan Kılıç (19), 13 yaşında annesini ilik kanseri hastalığından kaybetti. Babasından ayrı olan annesini kaybettikten sonra Efehan Kılıç'a babaannesi Aynur Çat (60) sahip çıktı. Gelini ile birlikte aynı dönemde eşini de akciğer kanserinden kaybeden babaanne Aynur Çat, sahip çıktığı torunu ile birlikte yalnız yaşamaya başladı. 6 yıldır zihinsel engelli torunu ile birlikte yaşayan babaanne Aynur Çat geçtiğimiz haftalarda rahatsızlığından dolayı muayene olup safra kesesi ameliyatı olması gerektiğini öğrendi. Bunun üzerine torununu yalnız bırakmak istemeyen babaanne, Özel Aksaray Bakım Merkezini aradı. Yetkililerle görüşüp ameliyat olacağını anlatan ve 1 ay süreliğine torununu bırakmak istediğini söyleyen babaanne Aynur Çat, görüşmelerin ardından torununu bakım merkezine bırakı. Aradan geçen 1 haftalık süre sonunda tam ameliyat olmaya hazırlanan babaanne Aynur Çat'a Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinden telefon geldi. Telefonu açtığında torununun hastanede olduğunu duyan babaanne hemen hastaneye giderken, Efehan Kılıç 13 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Yürüyerek götürdüğü zihinsel engeli bulunan çocuğunu yoğun bakımda yürüyemez ve ellerini, kollarını kullanamaz halde bulan babaanne büyük üzüntü yaşadı. Yoğun bakımdan çıkarılan Efehan Kılıç'ın normal tedavisi devam ederken, fizik tedavi sürecine de başlandı.

"Biz devlete güvenmeyip kime güveneceğiz"

Yaşadıklarını anlatan babaanne Aynur Çat, "Efehan Kılıç'ı bakım merkezine verdim. 1 aylığına verdiğimi söyledim. Ben kendim ameliyat olacaktım. 1 aylığına onlara teslim ettim, 1 hafta durdu ama 2. hafta yoğun bakımlık oldu. 13 gün yoğun bakımda yattı. 13 günden sonra ben şimdi normal odaya çıkardım. Burada da cihazlara bağlıydı. Şimdi çocuğumun eli kolu kalkmıyor, ayağını kullanamıyor, çocuk yatalak. Ben devlete sığındım, emanet verdim. Devlete sığınmayacağımda kime sığınacağım. Ben emanet vermiştim, onlar da benim çocuğumu bu hale getirdi. Biz arada kalan çocukları, annesiz babasız kalan çocukları biz devlete güvenip vereceğiz. Devlete güvenmeyip de kime vereceğiz? Hiçbir şeyi yoktu. Sadece zihinsel olarak engelliydi. Engelli olduğu için ameliyat olana kadar 1 aylık süreyle oraya verdim. Tüm kayıtlarım da var. Ameliyat da olamadım. Doktora sordum, çocuk susuz kalmış, gıdasız kalmış o yüzden böyle olmuş. Doktor bunu dedi. Belki de çocuğum felç kalacak, yatalak olacak. Çocuğum yürüyordu, su istiyordu, ekmek istiyordu. Şu anda çok kötü duruma düştü. Odalarda kamera falan yok. Hadi çocuğumun başına bir iş geldiyse? Benim aklıma her şey geliyor. Annesi 6 yıl önce vefat etti. Babası da çalışıyor. Çocuğu bana emanet ettiler ben bakıyordum" dedi.

"Olay, tüm yönleriyle idari ve adli açıdan yakından takip edilmektedir"

Olayın, haber olmasının ardından Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"11 Ağustos 2025 tarihinde bazı yerel basın organlarında 'Aksaray'da Bakım Evi'nde Skandal İddia' başlığıyla yayımlanan, özel gereksinimli birey Efehan Kılıç'ın (19) kaldığı özel bakım merkezinde aç ve susuz bırakıldığı iddiaları üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Efehan Kılıç, vasisi olan babaannesi tarafından 18 Temmuz 2025 tarihinde Özel Aksaray Bakım Merkezi'ne yerleştirilmiştir. Merkez kayıtlarına göre, 24 Temmuz 2025 tarihinde diş tedavisi için sağlık kuruluşuna götürülmüş, 26 Temmuz 2025 tarihinde ise yeme bozukluğu ve halsizlik şikayetleri nedeniyle hastaneye yatırılmış ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştır. Süreç boyunca vasisine düzenli bilgi verilmiş, 5 Ağustos 2025 tarihinde ise vasi talebi doğrultusunda bakım merkezinden çıkarılmıştır. İl Müdürlüğümüz, yaşanan duruma ilişkin 13 Ağustos 2025 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'nden resmi yazıyla tıbbi bilgi ve belgeleri talep etmiş, aynı tarihte bakım merkezinden de mesleki çalışma kayıtları, bakım planı ve sağlık hizmetlerine dair evraklar istenmiştir. Ayrıca muhakkik görevlendirilmiş olup, tarafların beyanları alınmaya başlanmış ve yerinde incelemeler başlatılmıştır. Bakım merkezine ait hemşire görüşme formlarında, vasi tarafından Efehan Kılıç'ın yemek ve içme konusunda tamamen bağımlı olduğu, kendi kendine beslenemediği, ağzını kapalı tutarak yiyecek ve ilaçları reddettiği yönünde bilgiler paylaşılmıştır. Merkezin raporlarına göre de, bireyin beslenme durumu günlük olarak vasisine aktarılmış, kendi başına beslenemeyen bireylere ise iki saatte bir personel tarafından su verildiği bildirilmiştir. Öte yandan, Özel Aksaray Bakım Merkezi 2025 yılı içerisinde İl Müdürlüğümüz tarafından 14 kez denetlenmiş, 29 Nisan 2025'te yapılan rutin denetim ile 22 Ocak 2025'te mesai saatleri dışında yapılan ani denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Ayrıca 2024 ve 2025 yıllarına ait belirli tarihlerdeki 24 saatlik kamera kayıtları da incelenmiş ve ihmal ya da kötü muameleye dair herhangi bir bulguya ulaşılmamıştır. Sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi amacıyla Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiştir. Olay, tüm yönleriyle idari ve adli açıdan yakından takip edilmekte olup, soruşturma tamamlandığında gerekli işlemler titizlikle yapılacaktır. Babaannesinden alınan son bilgiye göre Efehan Kılıç, 12 Ağustos 2025 tarihinde taburcu edilmiş olup, fizik tedavi süreci devam etmektedir. Özel gereksinimli bireylerimizin güvenliği ve esenliği, Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzün temel önceliği olup süreç tüm hassasiyetiyle titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.