Bakırhan: Barış Süreci Bir Pazarlık Değil - Son Dakika
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Yerel

Bakırhan: Barış Süreci Bir Pazarlık Değil

22.05.2025 14:03
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, barış sürecinin varoluş meselesi olduğunu vurguladı.

DEM Partili Bakırhan: "Bazıları demokratik toplum ve barış sürecini basit bir pazarlık sanıyorlar"

ANKARA - Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bugün bazıları demokratik toplum ve barış sürecini basit bir pazarlık sanıyorlar. Üzülerek biz de izliyoruz. Oysa bu bir pazarlık değil, bir varoluş meselesidir" dedi.

DEM Parti Parti Meclisi yeni süreci ve siyasal gelişmeleri değerlendirmek üzere Genel Merkezde toplandı. Toplantı öncesi basın açıklaması gerçekleştiren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Terörsüz Türkiye sürecin kendilerine yeni ve ağır bir yük getirdiğini bunu vatandaşa doğru anlatmaları gerektiğini söyledi.

" Orta Doğu'da dönüşmeyen artık ayakta kalmayacak gibi bir tablo var"

Dünyada ve Orta Doğu'daki gelişmelerin yakıcı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Bakırhan, "Yeni bir dünya kuruluyor. Yeni bir Orta Doğu kuruluyor. 2025 ortasına yaklaşırken hem küresel siyaset hem Orta Doğu kendisine yeni bir rota arıyor. Ukrayna savaştan yanıyor. Gazze İsrail saldırılarıyla kanıyor. Irak belirsiz, Suriye paramparça İsrail'in saldırıları ve güvenlik politikalarıyla birlikte çoklu gerginler ortasında bir İran'ın olduğu bir Orta Doğu'da yaşıyoruz. Hepimizi ilgilendiren çok büyük olaylar ve gelişmeler yaşanıyor. Orta Doğu körfez ülkelerinin öncülüğünde savaşla dizayn ediliyor. Eski ittifaklar birer birer çöküyor. Yeni ittifaklar kuruluyor. Yeni diplomasi ve yeni güvenlik arayışları devam ediyor. Bu yeni dönemin tabii ki merkezinde enerji koridorları ve güç dengeleri var. Orta Doğu'da dönüşmeyen artık ayakta kalmayacak gibi bir tablo var. Katı olan her şey de buharlaşacak gibi duruyor. Bu gerçekliği bence iyi görmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Artık felaket değil selamet yolunu seçtik"

Terörsüz Türkiye olarak adlandırılan sürecin çok değerli olduğunu ve bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini söyleyen Bakırhan, "Bu adımlar yarım asırlık düğümü çözdü. Pusulayı savaştan barışa doğru çevirdi. Artık felaket değil selamet yolunu seçtik. Çok fazla zaman kaybetmeden de barışı artık menzile ulaştırmak gibi her birimizin büyük sorumluluğu var. Bu menzile her geç varış aynı zamanda bir o kadar can ve mal kayıplarının olmasını devam ettiriyor. Şimdi tarihsel bir seçimle karşı karşıyayız. ya Türk ve Kürt ilişkilerini demokratik temelde yeniden kuracağız ya da Orta Doğu'nun felaket senaryosu içerisinde biz de tükenip gideceğiz" dedi.

"Bazıları demokratik toplum ve barış sürecini basit bir pazarlık sanıyorlar"

Devam eden Terörsüz Türkiye sürecinin karşısında olanlara dair konuşan Bakırhan, "Bugün bazıları demokratik toplum ve barış sürecini basit bir pazarlık sanıyorlar. Üzülerek biz de izliyoruz. Oysa bu bir pazarlık değil, bir varoluş meselesidir. Bunu bu ciddiyetle anlamak, algılamak ve buna uygun davranması gerektiğini de özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Küresel ve bölgesel dinamiklerin tamamen değiştiği bir dönemde sadece Kürt meselesini çözmüyoruz. Türkiye'yi ve bölgeyi gelecek yüzyıla da hazırlıyoruz. Biz böyle büyük düşünürken bazıları yine küçük hesaplar peşinde koşmaya devam ediyor. Süreç karşıtlarına bir kez daha seslenmek istiyorum. İkballeriniz için barış umudunu baltalamayın. Bu topraklara artık korku ve paranoya ekmeği lütfen bırakın. Ayrıştırma politikalarının hasadı Kars'tan Edirne'ye kadar yalnızca ve yalnızca acı ve gözyaşı getiriyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakırhan: Barış Süreci Bir Pazarlık Değil - Son Dakika

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