Bakü'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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Bakü'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından düzenlenen etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Programda Türk okullarının yer aldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, konuşmasında milli mücadelenin önemini vurgulayarak, çocukların barış ve refah içinde büyüyeceği bir ortamın sağlanması temennisinde bulundu.

23.04.2024 18:02
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Haydar Aliyev Sarayı'nda etkinlik düzenlendi. Türk okullarının yer aldığı 23 Nisan etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Azerbaycan ve Türkiye milli marşlarının okunması ve saygı duruşuyla ile başlayan programdan sonra. Türk Dünyası halklarına özgü danslar öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, yaptığı konuşmada, "Bugün cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, milletin iradesinin tecelligahı olan ve egemenliğin bağımsız, kayıtsız, şartsız milletindir ilkesiyle kurulan Kurtuluş Savaşı'mızı yöneten Gazi Meclisi'mizin kuruluşunun 104. yıl dönümüdür. Bundan tam 104 yıl önce ortaya konan birleştirici ruh bugün de en büyük dayanağımızdır. Milli mücadelemizin millet iradesiyle gerçekleşmesi için 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk halkının sesi, nefesi ve mücadele simgesi olmuştur" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milleti için gurur nişanı olan bu bayramı çocuklara armağan ettiğini aktaran Bağcı, "Zaferle taçlanan milli mücadelemizin ardından kurulan ve bugün asırlık bir çınara dönüşen cumhuriyetimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla güçlü yarınlara adım adım taşımaya devam ediyoruz. Hür bir toplum ve bağımsız bir ülke olabilmenin temelini eğitim ve her alanda kalkınma olduğu inancıyla hareket eden milletimiz Türkiye Yüzyılı'nda da toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızla yükselecek onlara emanet edeceğimiz bu cennet vatan çocuklarımızın heyecanı, yenilikçiliği ve geleceğe güveniyle güçlenmeye devam edecektir" dedi.

"Dünyada ulusal egemenliğin değerini en fazla bilen milletlerden biri hiç şüphesiz ki Azerbaycanlı kardeşlerimizdir"

Bağcı, "Geleceğimizin ışığı olan çocuklarımızın, bugünü ellerinde bayraklarımızı dalgalandırarak coşkuyla kutlamaları Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve müttefikliğimizin de geleceğinin emin ellerde olduğunun bizlere göstergesidir. Dünyada ulusal egemenliğin değerini en fazla bilen milletlerden biri hiç şüphesiz ki Azerbaycanlı kardeşlerimizdir. Karabağ zaferi ile Azerbaycanlı kardeşlerimiz yaklaşık 30 yıl süren işgali son vermiş toprak bütünlüğünü ve egemenliğini yeniden tesis etmiştir" dedi.

"Bölgemizde ve tüm dünyada çocukların barış ve refah içinde büyüyeceği bir ortam sağlanması için gerekli adımların atılması en büyük arzumuzdur"

Her iki ülkenin istiklal marşlarında da yer alan "Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak, sönmeden yurdumun üstünde en son ocak" ve Azerbaycan milli marşında geçen "Namusunu korumaya ve bayrağını yükseltmeye bütün gençler hazırdır" ifadelerine değinen Bağcı, "Bu iradenin ve kararlılığında tezahürüdür. Bölgemizde ve tüm dünyada çocukların barış ve refah içinde büyüyeceği bir ortam sağlanması için gerekli adımların atılması en büyük arzumuzdur. Bu vesileyle TBMM'nin kuruluşunun 104. yılında Türkiye'nin Azerbaycan'ın ve tüm dünyanın, tüm dünya çocuklarına armağan eden 23 Nisan'ın dünya çocuklarının çocuk bayramı olması dileklerimle bir kez daha kutluyorum. Daha nice güzel bayramlarda bir arada olmayı diliyorum" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakü'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı - Son Dakika

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