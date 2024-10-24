Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: "Ne Dün, Ne Bugün, Ne de Yarın Teröre Boyun Eğmedik, Eğmeyeceğiz"

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına tepki göstererek, "Terörün peşinden giden, teröre hizmet eden, teröre yol veren herkesi hepinizin huzurunda lanetliyorum. Bilinmeli ki ne dün, ne bugün, ne de yarın teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısı ikinci birleşimi, Başkan Akın yönetiminde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda yürütülen oturumda salondaki koltuklar Türk bayrağıyla donatıldı. Oturum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine dün yapılan terör saldırısını şiddetle kınadığını söyleyen Başkan Akın, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Akın, yaşananlardan derin üzüntü duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu terör saldırısında tüm işaretler PKK'yı işaret ediyor. Bir kez daha terör örgütü PKK'yı da huzurlarınızda lanetliyorum. Terör saldırısının zamanlaması oldukça manidar, bunun planlı bir provokasyon olduğu, terörden beslenenlerin huzur ve istikrar istemediği ortada. Her zaman söyledim. Yine söyleyeceğim. Terörün peşinden giden, teröre hizmet eden, teröre yol veren herkesi hepinizin huzurunda lanetliyorum. Bilinmeli ki, ne dün, ne bugün, ne de yarın teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Böylesine hain bir terör saldırısının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın hemen öncesine gelmesi de tesadüf değil. Bu nedenle hain terör saldırısı karşısında huzur ve istikrar isteyenler olarak Cumhuriyet'e, Cumhuriyet değerlerine çok daha fazla sarılmamız bir zorunluluktur."

"'Yaşasın Cumhuriyet' diyerek meydanları dolduralım"

Şehitlere sahip çıkmanın, terörü lanetlemenin en önemli yollarından birinin bir olmaktan ve kardeşliği büyütmekten geçtiğini belirten Akın, "Cumhuriyetin 101'inci yılında 29 Ekim'de Balıkesir'de bir olalım, iri olalım, diri olalım ve hep beraber 'Yaşasın Cumhuriyet' diyerek meydanları dolduralım" diye konuştu.