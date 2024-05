Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Engelliler Haftası için mesaj yayımladı

Yerel

Her yıl 10-16 Mayıs günleri arasında engelli bireylerin haklarını savunmak amacıyla kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Büyükşehir Belediyesi olarak engelleri aşmak için her zaman çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, her yıl 10-16 Mayıs günleri arasında engelli bireylerin haklarını savunmak ve geliştirmek için kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Engelliliğin; bireyin kendisi ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını da beraberinde getirmekte olduğunu vurgulayan Başkan Akın "Birleşmiş Milletler üyesi 156 ülkenin her yıl aynı günler arasında kutladığı Engelliler Haftası, hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor. Engelliler Haftası kapsamında; engelli bireylerin sorunlarının çözülmesi, engellerin önlenmesi, engellilerin eğitimi gibi konuların üstünde durmalıyız. Toplumun her kesiminden bireylerin özel eğitim konusunda bilgilendirilmesinin özellikle engelli bireyler açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak engelleri aşmak için her zaman çalışmalar gerçekleştireceğiz. İmkan verildiğinde engelli bireylerin çok büyük işler başarabileceğine inanıyorum" diye konuştu. - BALIKESİR