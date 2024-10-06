Balıkesir'de Çocuk Meclisi Kuruldu - Son Dakika
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Balıkesir'de Çocuk Meclisi Kuruldu

Balıkesir\'de Çocuk Meclisi Kuruldu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çocukların kendi geleceklerine yönelik kararlar alacakları Çocuk Meclisi'ni kurduklarını duyurdu. Bu meklisin amacı, çocukların istek ve taleplerini ifade etmelerini sağlamak.

06.10.2024 13:23  Güncelleme: 13:32
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda "Kuvayımilliye'nin başşehri Balıkesir'den yeni liderler çıkacak. Yeni liderler, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarında çocuklarımız olacak; evlatlarımız hem Balıkesir'i hem ülkeyi yönetecekler, hem de inşallah her yerde lider olacaklar. Bunun için biz de elimizden geleni ardımıza koymayacağız" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (BBB) Başkanı Ahmet Akın, "Çocuk Dostu Balıkesir" hedefiyle çocukların, hem kendileriyle hem de kentle ilgili sorunların çözümünde aktif rol almalarını sağlamak amacıyla vadettiği Balıkesir Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Avlu Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Başkan Akın'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, BBB Başkan Vekili ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, BBB Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu ve çok sayıda çocuk katıldı. Başkan Akın'a çocukların ilgisi ise oldukça yoğundu. Salondaki çocukların hepsi Başkan Akın'la fotoğraf çekmek için sıraya girerken Akın, tek tek çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar, Çocuk Meclisi'nin kurulmasını sağladığı için Başkan Akın'a teşekkür dileklerini iletirken kentle ilgili planlarını da aktarmayı ihmal etmedi.

"Çocuklar bizim geleceğimiz"

Balıkesir'de Çocuk Meclisi kurmanın hayali olduğunu ve hayalini gerçekleştirmekten çok mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Akın, "Seçimde hep söyledim; dedim ki çocuk meclisi yapacağız, Balıkesir'de bir tane çocuk meclisi olacak. Burada çocuklar kendi geleceğine, kendi isteklerine karar verip, yapmak istediklerinin kararlarını alacaklar. ve bu vesileyle de Kuvayımilliye'nin başşehri Balıkesir'den yeni liderler çıkacak. Yeni liderler, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarında çocuklarımız olacak; evlatlarımız hem Balıkesir'i hem ülkeyi yönetecekler, hem de inşallah her yerde lider olacaklar. Bunun için biz de elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Ne destek gerekiyorsa Kent Konseyimiz ile birlikte kol kola, omuz omuza vererek inşallah yerine getireceğiz. Bu meclisler çok önemli, çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Bizlerin hedefleri çocuklarımızın istekleri ve hayallerini gerçekleştirmek. İşte bunun için çalışıyoruz ve bu konularla ilgili gerekli çalışmaları da yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Sözümüzü tuttuk"

Çocuk Meclisi ile çocukların istek ve taleplerini dile getirme şansı bulacaklarını belirten Başkan Akın, "Balıkesir büyük bir coğrafya. 20 ilçemiz var ve bu 20 ilçemizde çocuklarımızın her bölgede ayrı sıkıntıları var. Bu mecliste, inşallah 20 ilçemizde yaşayan çocuklarımız söz alacak, söz sahibi olacak ve kararlarını verecek. Çocuklarımız kararların içinde olacak ve bu kararları takip edecekler. Hayata geçirdiğimiz tüm kararlarda büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket etmek istiyoruz. İstiyoruz ki herkes söz sahibi olsun. Ortak aklı hep birlikte hayata geçirelim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda verdiğimiz söz doğrultusunda, Çocuk Meclisi'miz tüm Balıkesir'imize ve geleceğimiz olan evlatlarımıza hayırlı olsun" dedi.

"Çocuklar bizi yönlendirecek"

"'Çocuktan al haberi' diye bir şey vardır; küçüklüğümüzden beri biliriz" diyen Akın, "Burada çocuklarımızın verdiği fikirler, onların istekleri, gelecek noktasındaki hayallerini tek tek hayata birlikte geçireceğiz. Onların başkanı olacak, meclisi olacak ki oldu bugünden itibaren. Onlar fikirlerini beyan edecekler. Biz de çocukların istekleri doğrultusunda çalışmalar yapacağız. Onlar bizleri yönlendirecekler ki bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü evlatlarımız geleceğimiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayalleri benim hedeflerim. Her zaman bunu söyledim; çocukların da gençlerin de hayali benim hedefim. Bunu Balıkesir'imizin her noktasına yaymak için birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Artık Ahmet ağabeyleri var"

Programda çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Akın, bu durumdan mutluluk duyduğunu ifade ederek konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Onlar benim evlatlarım. Biz beraberiz, hepimiz Balıkesir'in çocuklarıyız. Onların anneleri, babaları var ama bir de Ahmet ağabeyleri var. Çünkü her zaman onlara en yakın Ahmet Akın. Daha yeni başlıyoruz bu arada. Çocuk Meclisi bir başlangıç. 20 ilçemiz var ve çok uzak noktalarımızda köylerimiz var. Orada çocuklarımızın eksikliklerini beraber gidereceğiz. 20 ilçemizden çocuklarımız buradalar. Kendi bölgelerindeki sorunları, sıkıntıları söyleyecekler, biz de birlikte, beraber çalışacağız" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Akın, Politika, Eğitim, Yerel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de Çocuk Meclisi Kuruldu - Son Dakika

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