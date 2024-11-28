Balıkesir'de Evde Bakım Hizmeti İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor - Son Dakika
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Balıkesir'de Evde Bakım Hizmeti İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaşlı ve bakıma muhtaç bireylere evde bakım hizmetleri sunarak onların hayatını kolaylaştırıyor. Aylık ortalama 150 haneye ulaşan ekipler, öz bakımdan ev temizliğine kadar birçok alanda destek veriyor.

28.11.2024 12:28  Güncelleme: 12:35
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Balıkesir'de evde bakım hizmeti yüzleri güldürüyor

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi bireylere evde bakım hizmeti götürüyor. Öz bakımdan ev temizliğine kadar her alanda vatandaşlara destek olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, aylık ortalama 150 haneye ücretsiz hizmet veriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yaşayan yatağa bağımlı, yaşlı ve hasta vatandaşları yalnız bırakmıyor. Halkın ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap veren belediye ekipleri 7/24 görev yapıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Evde Bakım Hizmeti ekipleri, yaşlı ve ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç bireylere öz bakımdan ev temizliğine kadar her alanda hizmet veriyor. Günlük 10'dan fazla talebe yanıt veren ekipler, evlere giderek bakıma muhtaç vatandaşların öz bakımlarından ev temizliklerine kadar her alanda çalışmalarını sürdürüyor. Aylık yaklaşık 150 ev ziyareti gerçekleştiren ekipler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin şefkat elini vatandaşlara uzatıyor.

"İhtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık Şubesi Müdürü Dr. Sabriye Aksoy "Evde Bakım Hizmetleri çalışmalarımızı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'ın talimatlarıyla güçlendirdik, yeniledik. Hizmet alanımızda kaliteyi artırmak adına ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunabilmek için hazırız. 444 40 10 çağrı merkezine gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın taleplerini anında cevaplıyoruz. İlk ziyaretimizi gerçekleştirdiğimizde eksikleri yerinde tespit ediyoruz. Yaşlı, bakıma muhtaç ve evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlarımızın saç-sakal tıraşı, tırnak ve saç kesimleri, kıyafet ve çamaşır değişimleri gibi öz bakımlarının yanı sıra oda, mutfak ve tuvalet gibi yaşam alanları da temizleniyor. Ekibimize kattığımız psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen arkadaşlar da kendi alanlarında ne gibi istekleri olabileceğini tespit ederek o doğrultuda hizmetlerimizi ve ihtiyaç durumuna göre ziyaret sıklıklarımızı belirliyoruz. Amacımız hizmetlerimizi gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak" ifadelerini kullandı.

"Oğluma çok iyi bakıyorlar"

Ekiplerin çalışmalarından çok memnun olduğunu belirten Mümin Saraçoğlu, oğlunun öz bakım ve temizlik çalışmaları için ziyaretlerin sıklıkla gerçekleştiğini dile getirdi. "Hizmetten çok memnunum. Bana iyi geliyor, ben kendim yapamadığım için arkadaşlar geliyor ve oğlumun temizliğini, bakımını yapıyorlar. Allah razı olsun. Evimizi, yaşam alanımızı temizliyorlar. Benim için önemli olan bu" ifadelerini kullandı.

"Hizmetten çok memnunum"

Eşinin 16 senedir Alzheimer hastası olduğunu söyleyen 68 yaşındaki Sevim Hasırcı 3 buçuk yıldır yatalak olan eşinin bakımını tek başına yapmakta zorlandığını dile getirdi. Evde Bakım Hizmeti ekiplerinin 15 günde bir gelerek eşinin öz bakım ve temizlik çalışmalarını gerçekleştirdiğini söyleyen Hasırcı "Çok memnunum Allah razı olsun. Benim gücüm yetip de yataktan kaldırıp, yatağı toplayamıyorum. Geldikleri zaman saç tıraşını filan yapıyorlar sağ olsunlar. Kıyafetlerini, çamaşırlarını yıkayıp paklıyorlar. Yatağına yatırıp altını bağlıyorlar, giydiriyorlar. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Balıkesir\'de Evde Bakım Hizmeti İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Evde Bakım Hizmeti İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor - Son Dakika

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