Balıkesir'de Roman Çocuk Orkestrası Kuruluyor

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(BALIKESİR) - Roman Dernekleri Temsilcileri Buluşması'nda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, " Türkiye'nin en büyük Roman çocuk orkestrasını kuruyoruz. Bu orkestra çocuklarımızı eğitecek, büyütecek ve dünyayı dolaşacak. Balıkesir'den bir mesaj verelim: Lütfen artık Balıkesir'den başlayarak ayrımcılığı bitirelim" dedi.

Başkan Akın, Pamukçu Onhann Termal Otel'de düzenlenen Roman Dernekleri Temsilcileri Buluşması'na katıldı. Programda, Başkan Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Roman Dernekleri temsilcileri ve Roman vatandaşlar yer aldı.

Türkiye'de büyük bir ekonomik krizin yaşandığını belirten Akın, şu an üzerinde durulması gereken konuların başında yoksullukla mücadele olması gerektiğini dile getirdi. Sağ elin verdiğini sol el görmeden, kimseyi ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden herkese sahip çıkacaklarını söyleyen Akın, şöyle devam etti:

"'Ekonomi iyi' diyenler markete, kasaba, manava gitmiyor"

"Bunu da birlik içerisinde yapacağız. ENAG verilerine göre enflasyon yıllık bazda yüzde 90'a dayanmış. Enflasyon düşecek diyorlar ama düşmüyor. Çünkü oturmuş bir sistem yok. TÜRK-İŞ'in verilerine göre açlık sınırı 20 bin lirayı aşmış, yoksulluk sınırı da 67 bin liraya dayanmış. Girdi maliyetleri sebebiyle tarlada başlayan yangın, sofralarımıza gelmiş durumda. Balıkesir gibi bir tarım ve hayvancılık cennetinde dahi gıda fiyatları cep yakıyor. Her gün televizyonlarda büyüme rakamlarından bahsedenler, ekonomi iyiye gidiyor diyenler belli ki markete, kasaba, manava hiç gitmiyorlar. Ben bunu belediye başkanı olarak söylüyorum."

Türkiye'de, Romanlara yapılan ayrımcılıkların Balıkesir'e uzak olduğunu ifade eden Akın, "Türkiye'nin en büyük Roman çocuk orkestrasını kuruyoruz. Bu orkestra çocuklarımızı eğitecek, büyütecek ve dünyayı dolaşacak. Türkiye'yi dolaşacak. Neden bizim evlatlarımız gidip. Neden bizim Balıkesir'imizin evlatları Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da gidip konser vermesin" diye konuştu.

Roman mahalleleri için özel ekip

Roman mahallelerine özel Yakın Çözüm Ekibi'nden oluşan bir takım kurulacağını da açıklayan Akın, bu ekibin Roman mahallelerini tek tek dolaşarak, talep ve isteklerin yerinde tespit edileceğini belirtti, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yıllardır giderilmeyen bir eksikliği gidereceğiz. Eskiyi suçlamak artık yok. Biz, burada iş yapacak konumdayız. Yakın Çözüm ekibimizden oluşan arkadaşlar, sizlerin kapısını çalıp dertlerini ve isteklerinizi not edecekler. Bu notların her ay bana raporunu getirecekler. Ben de 20 Belediye Başkanımla birlikte bunların çözümlerini ortaya koyacağız. Bizim dönemimizde açık net söyleyeyim. Herkes yakın, herkes ayrıcalıklı. Öyle farklı bir şey yok. Balıkesir'den bir mesaj verelim. Lütfen artık Balıkesir'den başlayarak ayrımcılığı bitirelim. Buna hevesli, buna meraklı ve bunu kafasına koymuş bir belediye başkanı var. Artık bu ayrımcılık son bulsun. Artık birlik beraber daim olsun. Kuvayimilliye'nin ruhuyla kalkınan Balıkesir'imiz olsun. Kalkınan memleketimiz olsun, Romanlarımız da kazansın istiyorum. Başka derdim yok."