Balıkesir'den uluslararası alanda 3 altın lezzet ödülü - Son Dakika
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Balıkesir'den uluslararası alanda 3 altın lezzet ödülü

Balıkesir\'den uluslararası alanda 3 altın lezzet ödülü

London International Honey Awards tarafından düzenlenen bal yarışmasında Balıkesir'de üretilen çam, çiçek ve meşe balı, 3 ayrı altın lezzet ödülü aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle üretilen bu ballar, kalitesini bir kez daha kanıtladı.

13.07.2024 15:23  Güncelleme: 15:38
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Kaliteli ve doğal bal üreticilerini uluslararası alanda derecelendirip ödül veren London International Honey Awards tarafından Balıkesir'de üretilen çam, çiçek ve meşe balı alanında 3 ayrı altın lezzet ödülü aldı.

Uluslararası London International Honey Awards bal yarışmasına Türkiye'den katılan bal üreticilerine ödülleri, İstanbul Beylikdüzü ilçesinde düzenlenen Apimaye Arıcılık Ekipmanları Merkezi'nde düzenlenen törende verildi. Ödüle, Balıkesir balı, Rize Anzer Balı ve Bitlis Balları da layık görüldü. Ödülü, London International Honey Awards temsilcisi, üreticilere teslim etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle üretilen, çam, çiçek ve meşe balları da 'Altın Bal' ödülü alarak kalitesi bir kez daha gösterdi.

"Çam, çiçek ve meşe ballarımızı gönderdik"

Balıkesir Belediyesi Şube Müdürlüğü'nde Hayvansal Üretim Şube Müdürü Mehmet Hezer gurur duyduklarını ifade ederek, "İsminin anlamı balı bol balı çok anlamına gelen Balıkesir'imiz için gurur verici bir gündeyiz. 2023 yılında Paris yarışmasından ödül almıştık. Aynı balları hem test edelim hem de kendimizi bir daha görelim diye 2024'te Londra'ya göndermiştik. Aynı şekilde 3 çeşit bal gönderdik. Çam, çiçek ve meşe ballarımızı gönderdik. 3'ü de yine kendilerini ispat ettiler 'Altın Lezzet Ödülü' aldılar" dedi.

"İlimizin ballarının ne kadar kaliteli olduğunu tüm dünyaya göstermek amacındayız"

Hezer, Balıkesir'in ballarının lezzetli ve kaliteli olduğunu dile getirerek, "Bu yarışmalara katılmak kolay değil ballar birçok testten geçiyor. Doğal, kaliteli olması lazım. Biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bu işe öncülük yaptık. İlimizin ballarının ne kadar kaliteli olduğunu tüm dünyaya göstermek amacındayız. Üreticimize de katkısı olsun isteik. Sadece biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak üretmiyoruz. İlimizde 185 bin adet kovan var. Ortalama olarak kovan başına 15-20 kiloyu buluyor verimimiz. Şu anda Türkiye piyasasında bizim amacımız yurt dışı piyasasına da açılmak. Bu yarışmalar kalitesinin ispati. Belediye başkanımız Ahmet Akın zaten sürekli bahsediyor, 'ballarımıza katma değer katacağız' diyerek. İlk etapta yurtdışına açılmayı hedefliyoruz. Ballarımızı yurt dışına nasıl satarız üreticimize nasıl kazandırırız derdindeyiz. Ayrıca Orta Doğu ülkeleri de bala çok meraklıdır. Dubai'de olsun Kuveyt'te olsun fuarları takip ediyoruz. Amacımız balımızı tüm dünyaya tanıtmak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'den uluslararası alanda 3 altın lezzet ödülü - Son Dakika

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