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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 204 araç alımı yapıldı

BALIKESİR - Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere alımı gerçekleştirilen 204 adet hizmet aracı tanıtım etkinliği Balıkesir Merkez Havalimanında törenle yapıldı.

Programda Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit bir konuşma yaptı.

Vali Ustaoğlu konuşmasında, "İnşallah gücümüze güç katacak olan bu araçlarımızla birlikte Balıkesir'imizin huzuru ve güveni için hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Ezanlarımızın susmaması için rengini şehitlerimizin kanından almış al bayrağımızın dalgalanması için 24 saat mücadelesini veriyoruz. Balıkesir'imizin huzuru ve güveni için hep beraber mücadele veriyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Jandarmamızın, polisimizin, askerimizin, sahil güvenliğimizin Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. İnşallah gücümüze güç katacak olan bu araçlarımızla birlikte Balıkesir'imizin huzuru ve güveni için hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Bu konuda emeği olan herkese teşekkür ederim" dedi.

İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de suç ve suçluyla mücadelede teknolojinin önemine vurgu yaptı. Yiğit, iki yıl önce 40 aracın envantere girdiğini hatırlatarak, "Yeni araçlar Balıkesir'in huzur ve güven ortamının sürdürülebilmesi için yürüttüğümüz çalışmalarda bizlere büyük fayda sağlayacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından araçların alımında destek veren hayırseverlere plaket takdim edildi.

Tören, Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın duasının ardından araçların emniyet personellerine teslim edilmesiyle sona erdi.

Törene Vali İsmail Ustaoğlu, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, kurum müdürleri, oda başkanları ve emniyet teşkilat mensupları katıldı.