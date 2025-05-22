Balıkesir İtfaiyesi'nden Afet Tatbikatı - Son Dakika
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Yerel

Balıkesir İtfaiyesi'nden Afet Tatbikatı

22.05.2025 14:19
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Balıkesir İtfaiyesi, deprem ve yangın senaryolarıyla afet tatbikatı gerçekleştirdi.

Balıkesir İtfaiyesi doğal afetlere karşı teyakkuzda

Yangın ve deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

BALIKESİR - Balıkesir İtfaiyesi, Balıkesir Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yapılan ortak tatbikatta tüm ekipleriyle yer aldı. G

Balıkesir Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ortak tatbikat yapıldı. Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin tam kadro katıldığı tatbikat, gerçeği aratmadı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun da yer aldığı tatbikatta Balıkesir İtfaiyesi, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı (JAK), 9.Ana Jet Üs Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri, Türk Kızılayı ve arama kurtarma ekipleri de yer aldı.

Aynı anda yangın ve deprem tatbikatı

Yapılan deprem tatbikatıyla ilgili açıklamalarda bulunan İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen, "Kurumlarımızla birlikte İl Risk Azaltma Planı çerçevesinde ortak bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatta, ilimizde yaşanabilecek bir deprem ve depremin akabinde devlet hastanesinde meydana gelen çökme hasar senaryosu oluşturuldu. Aynı zamanda yangın ihbarı da alındığı senaryolaştırıldı. Bir afet anında karşılaşılabilecek tüm bu durumlar için ilimizdeki tüm kurumlarımızla ortak hareket etmeyi amaçlayan bir tatbikat gerçekleştirdik" dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangın ve deprem anında gerekli müdahaleleri yaparak güvenli bir ortam oluşturduklarını söyleyen Başkan Ergelen, "Tatbikatta 20'ye yakın Sivil Toplum Kuruluşu, Jandarma, Hava Kuvvetleri, Emniyet ve AFAD-Umke ekipleriyle birlikte enkaz müdahalesi çalışması yapıldı. Bu çalışma sırasında da ekiplerin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi, koordinasyon, malzeme bilgisi ve diğer tecrübeleri paylaşıldı. Tatbikatın kalan kısmında tahliye yapıldı. Tahliye noktası olarak da Paşaalanı Mahallesinde Ercan Kıvrak Okulu'nun karşısındaki boş alan toplanma alanı olarak seçildi. Bölgede kurulan temsili bir Sahra Hastanesinde senaryo gereği yaralı olan vatandaşların sevki sağlandı. Tüm ekipler kamp noktasıyla bu arada aynı deprem senaryosunda gerçekleştiği gibi gece çalışması, gündüz çalışması, yatay-düşey geçişler, temiz ve kirli metotlarıyla bilgi ve becerilerini geliştiriyorlar. Bu şekilde bir tatbikat şehrimiz için çok önemliydi. Tüm ekiplerimiz tecrübelerini de paylaşarak birlikte çalışma kültürünü çok iyi bir biçimde sergilediler. Tabii her şeyden öte bu tür doğal afetleri şehrimizde yaşamamayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir İtfaiyesi'nden Afet Tatbikatı - Son Dakika

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