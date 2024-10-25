Bandırma'da trajik kaza ve serbest kalan sürücü - Son Dakika
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Yerel

Bandırma'da trajik kaza ve serbest kalan sürücü

Kazada hayatını kaybeden kadının ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına tepkili.

25.10.2024 00:48
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Bandırma'da trafik kazasında hayatını kaybeden 62 yaşındaki kadının ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına tepkili

Cinayet gibi kaza: Çarptığı kadını 7,60 metre fırlattı ve 59 gün sonra serbest kaldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 31 Temmuz 2024'te gerçekleşen trafik kazasında motosiklet çarpması sonucu Türkan Balcı isimli kadın hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ancak 27 Eylül 2024'te görülen duruşmada, mahkeme motosiklet sürücüsünün tutuksuz yargılanmasına karar vermişti. Adli kontrol şartı ile sürücünün serbest kalması, Balcı'nın ailesinde büyük üzüntüye neden oldu.

İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 62 yaşındaki Türkan Balcı, Yusuf Toprak yönetimindeki 10 NT 686 plakalı motosikletin çarpmasıyla ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Balcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Yusuf Toprak ve motosiklette bulunan iki kişi de yaralandı. Türkan Balcı'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi ancak olayın üzerinden geçen zamana rağmen ne Adli Tıp raporu ne de bilirkişi raporu dosyaya dahil edilmedi.

59 gün sonra sürücü serbest bırakıldı

Kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Yusuf Toprak, "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak 27 Eylül 2024 tarihinde görülen duruşmada, mahkeme Toprak'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile sürücünün serbest kalması, Türkan Balcı'nın ailesinde büyük üzüntü ve hayal kırıklığına neden oldu.

Kaza detayları ve kusurlu sürücü

Kazayla ilgili yapılan incelemeler sonucunda, Yusuf Toprak'ın Trafik Kanunu'nun 74/B maddesi uyarınca yaya geçidinde yavaşlamadığı ve yayaya yol vermediği gerekçesiyle kusurlu olduğu belirlendi. Güvenlik kamerası görüntüleri, diğer araçların Türkan Balcı'ya yol verdiği sırada Toprak'ın hızını kesmeden yaşlı kadına çarptığını ortaya koydu. Çarpmanın etkisiyle Balcı 7,60 metre ileriye savrulurken, motosiklet sürücüsünün hiç fren yapmadığı tespit edildi.

Aileden "cinayet gibi kaza" tepkisi

Yusuf Toprak'ın serbest bırakılması, Türkan Balcı'nın ailesini derinden sarstı. Aile, kazayı "cinayet gibi kaza" olarak nitelendirerek olayın yeterince aydınlatılmadan sürücünün serbest kalmasına tepki gösterdi. Adli Tıp ve bilirkişi raporlarının henüz mahkeme dosyasına eklenmemiş olmasına dikkat çeken aile, bu sürecin eksik incelemelerle yürütüldüğünü ifade etti.

Yargı süreci devam ederken, polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması da sürüyor. Bu olay, trafikte yayaların karşılaştığı tehlikeleri ve sürücülerin dikkat eksikliğinin nasıl ölümcül sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bandırma'da trajik kaza ve serbest kalan sürücü - Son Dakika

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