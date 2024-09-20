Bandırma Kültür Merkezi'nin İnşaatı Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Bandırma Kültür Merkezi'nin İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Bandırma Kültür Merkezi\'nin İnşaatı Hızla Devam Ediyor

25 yıl önce temeli atılan ancak tamamlanamayan Bandırma Kültür Merkezi'nin inşaatı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden başlatıldı. Proje, 2025 Aralık ayında tamamlanarak bölgenin kültürel yaşantısına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

20.09.2024 12:38  Güncelleme: 12:52
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 25 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından temeli atılan ancak bir türlü tamamlanamayan "Bandırma Kültür Merkezi" yarım kalan inşaatını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Proje, modern etkinlik alanları ve sanat atölyeleriyle kültürel yaşama önemli katkı sağlayacak.

Bandırma'nın Paşakent Mahallesi'nde 25 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından temeli atılan ancak bir türlü tamamlanamayan "Bandırma Kültür Merkezi" 31 Mart Yerel Seçimlerinden hemen önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmişti. Göreve geldikten sonra konu ile ilgili vakit kaybetmeden harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları yeniden başlattı. İnşaat çalışmalarının hızla ilerlediği projenin 2025 Aralık ayında tamamlanması planlanıyor.

Bandırma Kültür Merkezi'nde inşaat çalışmaları son sürat devam ediyor. Binanın yarım bırakılmış olan kaba inşaatı hızla yapılmaya devam ederken, kaba inşaatın önemli bir ayağını oluşturan çelik çatı imalatında ise sona yaklaşıldı. Kaba inşaatın önümüzdeki 2 ay içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Diğer yandan, iç tesisat işleri de eş zamanlı olarak yürütülüyor. Elektrik, sıva, boya, seramik ve mobilya gibi aşamalar tamamlandıktan sonra iç ve dış çevre düzenlemesi aşamasına geçilecek.

Bölgenin kültür ve sanat hayatına büyük katkı sağlayacak olan Bandırma Kültür Merkezi, tamamlandığında bölgenin en önemli sosyal ve kültürel alanlarından biri haline gelecek. Yaklaşık olarak 10 bin metrekarelik alanı kapsayan projenin içerisinde; 360 kişilik çok amaçlı salon, 245 kişilik toplantı salonu, sergi salonları, kafeterya, resim ve seramik atölyeleri ile kütüphane yer alacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bandırma Kültür Merkezi'nin İnşaatı Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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