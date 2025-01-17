Bartın Belediyesi İşçi Maaşlarına Rekor Zam - Son Dakika
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Bartın Belediyesi İşçi Maaşlarına Rekor Zam

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Bartın Belediyesi'nde asgari ücret alan işçilerin maaşı 32 bin 526 TL, sendikalı işçilerin maaşı ise 40 bin 355 TL'ye yükseltildi. Bartın Belediye Başkanı Yalçınkaya, emekçilerin haklarını koruma sözü verdiklerini ve bu sözlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

17.01.2025 12:27  Güncelleme: 12:33
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(BARTIN) - Bartın Belediyesi'nde asgari ücret alan belediye işçilerinin maaşı 32 bin 526 lira, sendikalı işçilerin maaşı ise 40 bin 355 lira oldu. Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren işçi kardeşlerimizin emeklerini koruma ve hak ettikleri yaşam koşullarını sağlama sözünü vermiştik. Bugün bu sözümüzü bir kez daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Bartın Belediyesinde "Bartın Gıda İnşaat Peyzaj Turizm Nakliye Eğitim Akaryakıt Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" bünyesinde çalışan personel için toplu iş sözleşmesi imzalandı. Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya ile Belediye-İş Sendikası arasında yapılan sözleşmeyle, işçilere rekor zam yapılarak çalışanların maaş, sosyal hak ve ikramiyelerinde önemli iyileştirmeler sağlandı. İmza törenine Belediye-İş Sendikası Başkanı Osman Karataş, Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ve belediye yetkilileri katıldı.

Yapılan toplu iş sözleşmesine göre daha önce 17 bin TL maaş alan 49 asgari ücretli işçinin maaşı 32 bin 526 TL'ye yükseltildi. 485 sendikalı işçinin 28 bin 943 TL olan maaşı ise 40 bin 355 TL'ye ulaştı. Yapılan artışlar, sosyal haklara ve ikramiyelere de yansıtıldı.

"Bize oy veren insanların karşısına alnımız açık, dik çıkmak istiyoruz"

Toplu iş sözleşmesinin ardından işçilere açıklama yapan Bartın Belediye Başkanı Yalçınkaya şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren işçi kardeşlerimizin emeklerini koruma ve hak ettikleri yaşam koşullarını sağlama sözünü vermiştik. Bugün bu sözümüzü bir kez daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bartın halkına en iyi hizmeti getirme gayretinde olan siz emekçi kardeşlerime, hak ettiğiniz ücretler konusunda en iyisini vermeye çalıştık. Gelir gider dengesini gözeterek ve bütçemizi yıl sonu itibarıyla personel giderimizi hesaplayarak sizlere hak ettiğiniz ücretleri verme gayreti içinde olduk. Çalışanın hakkı ödenmez, hele emeğin hakkı kolay kolay ödenmez. Sorumluluk duygusu içinde görevini layıkıyla yapan çalışan benim başımın tacıdır. Emekçinin, çalışanın yanındayız. Fakirin, fukaranın parasını koruyanların yanındayız. Yeter ki halkımızın isteklerini yerine getirebilelim. Bu hizmetleri halkımıza sunarken sizlerin desteği benim için çok önemli. Bize oy veren insanların karşısına alnımız açık, dik çıkmak istiyoruz."

Bartın Belediyesi İşçi Maaşlarına Rekor Zam
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bartın Belediyesi İşçi Maaşlarına Rekor Zam - Son Dakika

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