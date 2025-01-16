Bartın Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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Bartın Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Bartın Belediyesi\'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Bartın Belediyesi iştiraki çalışanları için imzalanan toplu iş sözleşmesi ile sendikalı işçilerin maaşı 41 bin 312 liraya yükseldi. Belediye Başkanı Yalçınkaya, işçilerin alın terinin Bartın'ın kalkınmasında önemli olduğunu belirtti.

16.01.2025 16:57  Güncelleme: 16:59
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(BARTIN)- Bartın Belediyesi iştirakinde çalışan personel için Belediye-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme ile sendikalı işçilerin maaşı 41 bin 312 liraya yükseldi. Belediye Başkanı Mehmet Rıza Yalçınkaya, "İşçi kardeşlerimizin alın teri, Bartın'ın kalkınmasındaki en önemli unsurdur. Bu sözleşme, emeğin gücünü bir kez daha ortaya koymaktadır. İşçilerimize hayırlı olsun" dedi.

Bartın Belediyesi iştiraki Bartın Gıda İnşaat Peyzaj Turizm Nakliye Eğitim Akaryakıt Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde görev yapan çalışanlar için toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza törenine, Belediye-İş Sendikası Başkanı Osman Karataş, Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ve belediye yetkilileri katıldı. Sözleşme ile çalışanların, maaş, sosyal hak ve ikramiyelerinde iyileştirmeler yapıldı.

Belediye iştirakinde 534 kişi çalışıyor. Yeni toplu iş sözleşmesiyle en düşük ücretle çalışan personelin maaşı, yıllık bir maaş ikramiye ile birlikte 32 bin 200 TL oldu. Sendikalı işçilerin maaşları ise 41 bin 312 TL'ye yükseltildi. Artışlar, sosyal haklara ve ikramiyelere de yansıtıldı.

Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, toplu iş sözleşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren işçi kardeşlerimizin emeklerini koruma ve hak ettikleri yaşam koşullarını sağlama sözünü vermiştik. Bugün bu sözümüzü bir kez daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışanlarımızın maaşlarını, sosyal haklarını ve ikramiyelerini, ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak iyileştirdik. İşçi kardeşlerimizin alın teri, Bartın'ın kalkınmasındaki en önemli unsurdur. Bu sözleşme, emeğin gücünü bir kez daha ortaya koymaktadır. İşçilerimize hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bartın Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika

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