BAŞAKAY, afete hazır bir Başakşehir için çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

BAŞAKAY, afete hazır bir Başakşehir için çalışmalarına devam ediyor

BAŞAKAY, afete hazır bir Başakşehir için çalışmalarına devam ediyor

Başakşehir Belediyesi bünyesinde kurulan BAŞAKAY, afete hazır bir Başakşehir için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 2021 yılı Sivil Savunma Günü kurulan Başakşehir bu zamana kadar binlerce Başakşehirliyi eğitirken kendi bünyesindeki ekipleri de AFAD'tan eğitim aldı. Bünyesine yeni katılan ekipler ise bugün gerçekleştirilen sınavı başarı ile tamamlayarak Türkiye'nin her yerinde arama kurtarma faaliyetlerine katılmaya hak kazandı.

04.07.2024 17:11  Güncelleme: 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir Belediyesi bünyesinde kurulan BAŞAKAY, afete hazır bir Başakşehir için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

2021 yılı Sivil Savunma Günü kurulan Başakşehir bu zamana kadar binlerce Başakşehirliyi eğitirken kendi bünyesindeki ekipleri de AFAD'tan eğitim aldı. Bünyesine yeni katılan ekipler ise bugün gerçekleştirilen sınavı başarı ile tamamlayarak Türkiye'nin her yerinde arama kurtarma faaliyetlerine katılmaya hak kazandı. Sınavda hazırlanan senaryoya göre yaşanan bir depremden dolayı enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarıldı. Merkezden hazırlanarak yola çıkan BAŞAKAY ekipleri, afetin yaşandığı alana gelerek ön tespitte bulundu. Ardından çadırlar kurularak çalışmalara başlandı. Senaryo gereği enkaz altında kalanlar kurtarıldı. Sınavı başarıyla tamamlayan BAŞAKAY, AFAD'ın akreditasyonunu tamamlamış oldu. 30 kişilik BAŞAKAY ekibinin katıldığı, AFAD Bursa ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirilen akreditasyon sınavından tam not alarak sınavı başarıyla tamamladı. Böylede BAŞAKAY ekipleri muhtemel afet durumlarında 12 saate kadar afet bölgesinde arama kurtarma çalışması yürütecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Başakşehir Belediyesi, Sivil Savunma Günü, Başakşehir, Türkiye, AFAD, Belediye, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BAŞAKAY, afete hazır bir Başakşehir için çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:42 “Bozkurt“ soruşturması fitili ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması "Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
16:32 Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş’ı Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına aldık Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık
16:09 Erdoğan’dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail’in bir an önce durdurulması lazım Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
11:17 Sinan Ateş’in annesi mahkemede fenalaştı Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı Sinan Ateş'in annesi mahkemede fenalaştı! Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
16:23 Cristiano Ronaldo’dan Merih Demiral’a telefon Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 18:05:44. #1.13#
SON DAKİKA: BAŞAKAY, afete hazır bir Başakşehir için çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement