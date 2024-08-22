Başakşehir Belediyesi Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı Düzenledi - Son Dakika
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Başakşehir Belediyesi Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı Düzenledi

Başakşehir Belediyesi Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı Düzenledi

Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı düzenlendi. Farklı sektörlerden çok sayıda girişimcinin katıldığı konferansta eğitim teknolojileri, dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji ve sanal gerçekliğin de aralarında yer aldığı birçok başlık masaya yatırıldı.

22.08.2024 15:55  Güncelleme: 16:01
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Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı düzenlendi. Farklı sektörlerden çok sayıda girişimcinin katıldığı konferansta eğitim teknolojileri, dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji ve sanal gerçekliğin de aralarında yer aldığı birçok başlık masaya yatırıldı.

Başakşehir Belediyesi, girişimcilerin yanında olmaya ve girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için birçok alanda destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda sektörde kendine pazar oluşturmak isteyen küçük ve orta ölçekli girişimciler ile sektör liderlerinin bir araya getirildiği Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı düzenlendi. Başakşehir Living Lab'de BuildingMarkets ortaklığında düzenlenen konferansa Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra çok sayıda girişimci katıldı.

Teknoloji, dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji

Etkinlikte eğitim teknolojileri, dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji, sanal gerçeklik, sürdürülebilir büyüme metodolojisi, finansal teknolojiler, gelişmiş mühendislik teknolojileri, atık geri dönüşüm liderliği, robotlar ve üretimde inovasyon gibi birçok alanda en son gelişmeler hakkında bilgi alışverişiyapıldı. Başakşehir'in hızla gelişen ve modernleşen yapısıyla ülkemizin en öncü ilçelerinden biri haline geldiğini söyleyen Başkan Kartoğlu, "Bugün burada, sürdürülebilir kalkınma konusunda bir araya gelmiş olmamız, hem ülkemiz hem de dünyamız için ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun göstergesidir" dedi.

Başakşehir öncü konumunda

Başkan Kartoğlu konuşmasına şu sözlerle devam etti, "Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı, sadece Başakşehir'in değil, tüm Türkiye'nin geleceği için büyük bir adım. Ağırlıklı olarak teknoloji alanından 35 yerli, 65 yabancı girişimcinin katkı sağladığı bu etkinlik, ekonomik, çevresel ve sosyal anlamda sürdürülebilir bir kalkınma hedefimize ulaşmamızda önemli bir rol oynayacak. Başakşehir, yeniliklere açık, girişimciliği destekleyen, çevreye duyarlı bir ilçe olarak Türkiye'nin kalkınmasına öncülük etmeye devam ediyor. Bu etkinlik sayesinde, nitelikli yabancıların ülkemize kazandırılması, yerli girişimcilerimizin uluslararası arenada daha güçlü hale gelmesi için önemli bir zemin hazırlıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başakşehir Belediyesi Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı Düzenledi - Son Dakika

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