Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sakuralar çiçek açtı - Son Dakika
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sakuralar çiçek açtı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi\'nde sakuralar çiçek açtı

Türk-Japon ortaklığında açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bahçesine dikilen Japonya'nın ulusal simgelerinden biri olan sakuralar çiçek açtı. Hastane bahçesini süsleyen çam ve sakuralar havadan görüntülendi. Türk-Japon dostluğunu simgeleyen hastane, Kamu Özel İş Birliği modeliyle inşa edilmiş olup, yüksek yatak kapasitesi ve sismik izolatörleriyle dikkat çekmektedir. Baharın gelmesiyle birlikte hastane bahçesindeki sakuralar pembe renkleriyle göz kamaştırmaktadır.

16.04.2024 12:57
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Türk- Japon ortaklığında açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bahçesine dikilen Japonya'nın ulusal simgelerinden biri olan sakuralar çiçek açtı. İki ülkenin dostluğunu simgelemesi amacıyla hastane bahçesini süsleyen çam ve sakuralar ise havadan görüntülendi.

Türk-Japon ortaklığı ile Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeli çerçevesinde inşa edilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, açılışından bu yana çok sayıda hastaya hizmet vermeye devam ediyor. 2 bin 68 sismik izolatör bulunan yapı, 2 bin 500'ü aşan yatak kapasitesiyle de ön plana çıkarken inşa sürecinde hastanenin bahçesine Türk- Japon dostluğunu temsilen çam ağacı ile Türkçe 'kiraz çiçeği ağacı' anlamına gelen, Japonya'nın ulusal simgelerinden biri olan sakuralar dikilmişti. Baharın kendini göstermesiyle pembe renkleriyle açan sakuralar hastane bahçesini süslemeye başladı. Covid-19 pandemisinde de önemli hizmetler sunan bir yanda çam ağaçları bir yanda sakuraların yer aldığı çok sayıda hastaya şifa olan hastane ise havadan görüntülendi.

"Japonya Türkiye kardeşliğini yansıtıyor"

Hastane bahçesinde iki ülke bitkilerin birlikte bulunmasının hoş bir düşünce olduğunu belirten vatandaşlardan Emre Eroğlu sakuraların rengini çok beğendiğini söyleyerek, "Japonya Türkiye kardeşliğini yansıtıyor bizlere, yerli yerinde olmuş. Yapanın, emeği geçen herkesin eline sağlık. Bahar ayını, pozitifliği, enerjiyi yansıtıyor. İnsanlarımız da bu sayede bir nebze de olsa bu yeşilliklere bakarak bile mutlu olabilirler diye düşünüyorum. Japonların da emeğine sağlık, onların çiçekleri bizim çiçeklerimizle beraber çok güzel ambiyans sağlamışlar. Hastane mükemmel, tam bir modern çağ hastanesi olmuş, ilk defa içine girdim. Çok hoşuma gitti, içeride marketlerden, giyim mağazalarından tutun her türlü şeyi bulabiliyorsunuz" dedi.

"İçi de dışı da çok güzel"

Çam ve sakuraların birlikteliğini sevdiğini ifade eden Sevde Eroğlu, "Biz ilk defa geldik bu hastaneye içi de çok güzel, aynı şekilde dışına da çıkar çıkmaz mis gibi bahar ayı gelmiş dedik. Biz normalde Edirne'deydik aynı orada da çiçekler aynı şekilde açmıştı. Tema olarak yansıtması çok hoş" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sakuralar çiçek açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sakuralar çiçek açtı - Son Dakika
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