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Başkan Adıgüzel: "Depremi siyasi bir tartışma malzemesi olarak görmemek gerekir"

İSTANBUL - 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Ataşehir'de Anma ve Depreme Hazırlık Programı düzenlendi. Programda konuşan Başkan Adıgüzel, "Bugün Türkiye kamuoyu tüm gündemlerden uzaklaşsa, en büyük sorunumuz deprem gerçeğidir. Ancak biz suni gündemler içinde bu gerçeği unutuyor ya da unutturuluyoruz" dedi.

Ataşehir Belediyesi tarafından, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde, Ataşehir Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde anma ve depreme hazırlık programı düzenlendi. Program, depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ardından, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlere ilişkin bir belgesel gösterimi yapıldı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, programda yaptığı konuşmada, depremin siyasi bir tartışma konusu olmaktan çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün Türkiye kamuoyu tüm gündemlerden uzaklaşsa, en büyük sorunumuz deprem gerçeğidir. Ancak biz suni gündemler içinde bu gerçeği unutuyor ya da unutturuluyoruz" dedi.

Başkan Adıgüzel, göreve geldiklerinde Ataşehir'in 17 mahallesine deprem konteynerleri yerleştirme sözü verdiklerini belirterek, "Bu konteynerlerde arama kurtarma çalışmalarında ihtiyaç duyulan temel ekipman ve malzemeler bulunuyor. 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde üç mahallemize konteyner yerleştirmiştik. Bugün de Ferhatpaşa Mahallesi Necmettin Erbakan Parkı'na bir konteyner daha ekleyerek, dördüncü mahallemizi de bu sistemle buluşturuyoruz" diye konuştu.

Ataşehir'de 150 toplanma alanı belirlendi

Ataşehir ilçesinde 150 toplanma alanı belirlediklerini açıklayan Başkan Adıgüzel, "Muhtemel bir büyük deprem sonrası komşularımızın güvenliğini sağlamak için bu alanları oluşturduk ve bilgileri internet sitemiz üzerinden vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Ayrıca İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili kurumlarla koordineli çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Ataşehir Belediyesi olarak İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında 28 eyleme ilişkin afet risk haritaları oluşturma çalışmalarına başladıklarını ve bu konuda 39 ilçeye öncü olduklarını belirten Adıgüzel, "Ataşehir Belediyesi, bu çalışmaları tamamlayan ilk belediye oldu" ifadelerini kullandı.

Başkan Adıgüzel, Ataşehir Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin 3 bin 600 metrekarelik bir alan üzerine kurulduğunu belirterek, "Merkezimizde acil durumlar için bir heliport alanı, tatbikat alanı, köpek eğitim alanı ve kriz yönetim merkezi bulunuyor. Muhtemel bir afet anında, hızlı ve koordineli bir müdahale planlaması yaparak sahadaki çalışmaları en iyi şekilde koordine edebiliyoruz. Ayrıca arama kurtarma ekibimiz 7/24 nöbet sistemiyle görev yapıyor" diye konuştu.

Karaman: "Riskleri Azaltmamız Gerekiyor"

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Himmet Karaman da programda yaptığı konuşmada, riskleri azaltmanın önemine dikkat çekerek, "1929 Erzincan depremi, 1999 Kocaeli ve Düzce depremleri bize çok şey öğretmeliydi. Arama kurtarma ekipleri her zaman fedakarca çalışacak, ancak riskleri azaltmazsak yıkılan binalara yeterince ekip yetiştiremeyiz. Bu nedenle öncelikli hedefimiz, geçmiş depremlerden ders alarak gelecekteki riskleri en aza indirmek olmalı. İşte bu sürece afet yönetimi diyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Başkan Adıgüzel, ATAK Arama Kurtarma ekiplerine teşekkür belgesi takdim etti. Program, "Afet ve Acil Durum Kriz Merkezi" ve "Ataşehir Belediyesi Arama Kurtarma Afet Köyü" tanıtımı ile sona erdi.