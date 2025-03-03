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Başkan Ahmet Akın'dan Balya çıkarması

Balya'ya 60 milyonluk yatırım

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, seçim vaatleri arasında yer alan ve seçilir seçilmez hayata geçirdiği Halk Buluşmaları kapsamında Balyalılar ile bir araya geldi. Akın, Balya'ya bir yıldan kısa bir sürede 60 milyonluk yatırım yapıldığını söyledi. Ramazan mutfak desteğini 1.000 TL'den 2 bin 500'e çıkarttıklarını açıklayan Akın, "Zor günler geçiriyoruz ama zor süreçleri geride bırakan Mustafa Kemal'in askerleri olduğumuz için bunların hepsi teferruattır" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilçe ilçe düzenlediği Halk ve Muhtarlar Buluşması programları kapsamında Balya'daydı. Halkın, kent yönetiminde söz sahibi olduğu, sorunlarını ve taleplerini doğrudan aktarabildiği, şeffaf ve katılımcı demokrasi anlayışıyla hareket eden Başkan Akın, Balya Belediyesi çok amaçlı salonunda düzenlenen buluşmada Balyalı vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Buluşmaya Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Ramazan ayının tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dileyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balya'nın tarihi önemine değindi. Zengin maden kaynaklarıyla bir dönem istihdam merkezi olan Balya'nın göç verdiğine dikkat çekti. Akın, Balya'yı eski günlerine kavuşturmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Balya'ya bir yıldan kısa bir sürede 60 milyonluk TL yatırım yaptıklarını açıklayan Akın, "Bizim kitabımızda ötekileştirme ve ayırmacılık yok. Birlik ve beraberlik var. Nedeni de hepimizin Kuvayi Milliye'nin başkentinde yaşıyor olmamız. Balya'yı daha ileriye taşımak için elimizdeki imkanları kullanmamız gerekiyor. Balya'nın hak ettiğini alması için çalışmamız gerekiyor. Zor günler geçiriyoruz ama zor süreçleri geride bırakan Mustafa Kemal'in askerleri olduğumuz için bunların hepsi teferruattır. Bu memleketin yapılmadık yolu kalmayacak. Sosyal alan ihtiyaçları karşılanacak. Balya'da istihdamı arttırmak için çalışma içerisindeyiz. Nüfusu arttırıp çekim merkezi haline getirmek için çalışacağız" diye konuştu.

Balyalı gençlere gençlik merkezi sözü

Sosyal dayanışma ağını günden güne büyüttüklerini belirten Akın, Sosyal Hizmetler bütçesini beş kat arttırdıklarını söyledi. Yakın Kart'a 22 bine yakın başvuru yapıldığı bilgisini paylaşan Akın, "Emekli Evleri'ni açmaya başlıyoruz. İlkini merkezimizde açıyoruz. Daha sonrasında ilçelerimizde açacağız. 7 tane kreşimizin inşası sürüyor. Bitmek üzere. Halk Et'i kasaplarımızla birlikte inşa edeceğiz. Esnaflarımızla istişare ederek onları da mağdur etmeden bunları hayata geçireceğiz. Balyamızda sosyal hayatı arttırmak için bazı girişimlerimiz var. Gençlerimiz için güzel bir Gençlik Merkezi açacağız. Bir ay sonra açılması öngörülüyor" diye konuştu.

"Dayanışma köprüleri kuracacağız"

Ramazan'da Kuvayı Milliye dayanışmasını büyütmek adına önemli adımlar attıklarını ifade eden Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ramazan mutfak desteğini 1.000 TL'den 2 bin 500'e çıkarttık. İçinde temel mutfak ihtiyaçlarının olduğu Ramazan dayanışma paketi desteği veriyoruz. Her akşam bir ilçemizde iftar sofrası kuracağız. Yemek Tırı ile birçok mahallemizde yemek vereceğiz. Farkındalığı arttırmak adına çölyak hastalarımız içinde iftar programı düzenleyeceğiz. Ramazan ile birlikte elektrik ve su faturalarını kapsayan "Askıda Fatura" uygulamasını başlatıyoruz. İhtiyaç sahibi ve hayırsever vatandaşlarımız arasında dayanışma köprüleri kuracağız. Sağ elin verdiğini sol görmeden yardımları ulaştırıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı buluşturuyoruz" diye konuştu.

Başkan Akın'dan 20 yeni otobüs müjdesi

Çiftçilerin toprağa küstüğünü söyleyen Akın, tarım destekleme bütçesini 500 milyon TL'ye çıkardıklarını söyledi. Ulaşım ve altyapı seferberliği başlattıklarını ifade eden Akın, "Birileri çıkıp beş tane otobüs alsın CHP'ye geçiyorum diyordu. Biz, şimdi 14 tane aldık, 20 tane de yolda geliyor. 29 tane yeni otobüs hattı açtık. Koskocaman Büyükşehiriz hala ulaşılamayan yerlerimiz var. Bunları çözmek zorundayız" dedi. Balya'ya dair öne çıkan talepleri sıralayan Akın, konuşmasına şöyle devam etti: "En fazla parke taşı ve asfalt kaplama üzerine talep gelmiş. Koca Büyükşehiriz hala asfalt konuşuyoruz. Kendi plentimizi almak için ihaleye çıkıyoruz. 6 tane yeni nesil asfalt makinesini aldık. Bunlarla özellikle köy yollarını düzenleyeceğiz. Otobüs seferlerine yönelik talep var. Su sondaj çalışması, mezarlık, cami tadilat ve tamiratı, park ve açık alanlarda düzenleme konularında çalışmalarımız var"

"İlçe belediye başkanlarıyla tam uyum içerisindeyiz"

20 ilçe belediye başkanıyla tam uyum içerisinde çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Akın, ayrımcılığa yer olmadığını aktarırken ilçe belediye başkanlarıyla kol kola çalıştıklarını belirtti.

Halk Buluşmasının ardından Muhtar Buluşmasında muhtarları dinledi. Balıkesir'de başarılı olmak için muhtarlar ile iş birliğinin önemli olduğunu söyleyen Akın, "Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla iletişim kanallarını açık tutuyoruz" dedi. Muhtarlar, mahallelere kamera sistemi kurulumu Başkan Akın'a teşekkürlerini iletti. Mahallelere ilişkin asfaltlama, yol, altyapı, mezarlıklar ışıklandırma konularıyla ilgili talepleri iletildi.