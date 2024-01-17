 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başkan Ahmet Asım Okat: "Ateş düştüğü yeri değil, tüm Türkiye'yi yaktı" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Ahmet Asım Okat: "Ateş düştüğü yeri değil, tüm Türkiye'yi yaktı"

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Asım Okat, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için PKK terör örgütünü lanetleyerek, şehitlerin kanlarının yerde kalmayacağına vurgu yaptı. Okat, terör örgütlerine destek verenleri kınadı ve terörün bitmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Başkan Ahmet Asım Okat: "Ateş düştüğü yeri değil, tüm Türkiye\'yi yaktı"
17.01.2024 - 00:30,  Güncelleme: 00:57
Abone Ol

Başkan Ahmet Asım Okat: "Ateş düştüğü yeri değil, tüm Türkiye'yi yaktı"

Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi, terör örgütleri ve terör örgütlerine destek verenleri kınadı

KÜTAHYA - Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Asım Okat, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 21 asker için yaptığı açıklamada, PKK terör örgütünü lanetleyerek, şehitlerin kanlarının yerde kalmayacağına vurgu yaptı.

Şube Başkanı Ahmet Asım Okat, açıklamasında, "Hiçbir insani ve ahlaki değeri olmayan, 40 yıldır alçak ve kalleşçe saldırılarına devam eden PKK terör örgütü cani yüzünü son olarak Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22-23 Aralık 2023 günü 12 kahramanımızı ve 12 Ocak 2024 günü 9 kahramanımızı şehit ederek göstermiştir. Bu menfur saldırıları lanetliyoruz. Şehit olan askerlerimizin ailelerine Allah sabırlar ihsan etsin. Yüce Türk Milletinin başı sağ olsun. Yaralanan ve tedavileri devam eden askerlerimize rabbimden acil şifalar dileriz" dedi.

"Üzüntümüz kadar öfkemiz de büyük"

Başkan Ahmet Asım Okat, "Bu topraklar ilelebet bize vatan olsun diye 21 yiğidimizi daha toprağa vermenin yüreklerimize düşen acısını yaşıyoruz. 21 vatan evladı şehit oldu. 21 can, evlat, ana, ocak, kardeş, baba, 21 Yiğit. Bu büyük acıyla yandık kavrulduk, Tüm Türkiye yüreğinde hissetti. Üzüntümüz kadar öfkemiz de büyük. Ateş düştüğü yeri değil, tüm Türkiye'yi yaktı. Eğer şehitlerimize bir vefa borcunuzun olduğunu düşünüyorsanız, baş tutanın, başı kesilmedikçe bu terör bitmez. Abdullah Öcalan idam edilmedikçe, siyasi uzantıları mecliste oldukça, küçük siyasi menfaatler için şehit ve gazi gibi kutsal değerleri kullanmak ile bu terör bitmez. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast edenlerin ömür boyu siyaset yapmasına engel olunmaz ve tüm mal varlıklarına el konulmazsa, terör ve teröristi destekleyen iç ve dış mihrakların bataklıkları temizlenmedikçe, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü çatısı altında siyasi duruşlarınızı bir kenara koyup tek yumruk olmadıkça, kısaca aynı hatalar yapılmaya devam edilirse terör bitmez" diye konuştu.

"Bugün doğan çocuklarımızı da şehit vermemek için tedbir şart"

"1990'lı yıllarda o dağlarda mücadele ederken şehit ve gazi verirken o yıl elimize doğan çocuklarımızı bugün şehit veriyorsak, bugün doğan çocuklarımızı da şehit vermemek için tedbir şart" diyen Başkan Okat, "Her can kutsaldır. Artık şehit sayılarına göre değil, her şehit haberinde toplumsal kucaklaşmanın, birlikte tepki vermenin zamanı geldi de geçiyor. Şanlı ay yıldızlı bayrağımızın al rengi şehitlerimizin kanından almıştır. Sizlerden ricamız sosyal medyalarınızda tepki vermek, yas tutmak adına al bayrağımızı siyah yapmayalım. Rabbim Mehmetçiğimizin ve güvenlik kuvvetlerimizin ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

"Her şeyimizi sizlere borçluyuz"

Başkan Okat, "Her şeyimizi sizlere borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz, mübarek kanlarınızla yoğurduğunuz bu kutsal toprakların bağrında rahat uyumanız için sizlerin son şahitleri olan biz gaziler ölene kadar, bizlere emanet ettiğiniz Vatanımızı, Bayrağımızı, Mukaddesatımızı bizden sonra gelecek nesillerimize namahrem eli değdirmeden, hiçbir kişisel menfaat gözetmeksizin koruyarak teslim edeceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kütahya, Türkiye, Terör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Ahmet Asım Okat: 'Ateş düştüğü yeri değil, tüm Türkiye'yi yaktı' - Son Dakika


23:41
Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi
23:32
İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı
23:04
Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48
Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32
THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58
Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12
İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü

Son Dakika
23:41 Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi
23:32 İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı
23:04 Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32 THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58 Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12 İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44 CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41 Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 01:17:41. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Ahmet Asım Okat: "Ateş düştüğü yeri değil, tüm Türkiye'yi yaktı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement