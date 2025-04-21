Başkan Akpunar, İlçedeki Çocuklara Park Müjdesi Verdi

Başkan Akpunar, çocukların park isteğine kayıtsız kalmadı

ERZURUM - Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, sosyal medya aracılığıyla kendisinden park isteyen Ilıcalı çocuklara müjdeyi anında verdi.

Aziziye ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde bir grup çocuğun park istediği görüntülerin sosyal medyada dolaşıma girmesinin hemen ardından harekete geçen Başkan Akpunar, ilgili birimlere talimat vererek, çocukların park talebinin yerine getirilmesini istedi. Akpunar, park yapılması istenilen bölgede ise bu sabah incelemelerde bulundu. Burada çocuklarla bir araya gelen Akpunar, iki müjdeyi bir arada verdi. Aziziye Belediye Başkanı Akpunar, söz konusu yerleşim alanında hem çocuk parkı, hem de futbol sahası yapacaklarını söyledi.

Akpunar, çocuklarla birlikte renkli görüntülere sahne olan saha incelemesini sosyal medya hesabından şu mesajla paylaştı: " Sizi verene kurban olurum, benim can parçalarım. Siz benden park istersiniz de, ben yapmaz mıyım? Sözüm söz. Size hem çok güzel bir park, hem de beraberinde minyatür bir futbol sahası yapacağım. Yeter ki, siz gülümseyin"