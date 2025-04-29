Başkan Alemdar: "Şehri geleceğe taşıyacak adımları hep birlikte atıyoruz"

AK Parti Adapazarı 66. İlçe Danışma Meclisi'nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Dönüşüm başta olmak üzere ulaşımda, altyapıda, spor, çevre ve kültürde şehrimize eser kazandırmaya, geleceğe taşıyacak adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Biz bina değil, ruhu ve kimliği olan, insanların buluştuğu bir şehir istiyoruz. Geniş caddeleri, buluşma alanları olan bir şehir hayal ediyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Adapazarı 66. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Başkan Yusuf Alemdar, yaptığı konuşmada tüm teşkilat üyelerine, Sakarya'da aktif rol oynayan tüm aktörlere ve tüm vatandaşlara daha güzel bir şehrin inşası için 'birliktelik' çağrısını yineledi. Alemdar, ayrıca samimiyetin, komşuluk kültürünün, dostluğun ve şehir ruhunun yer aldığı bir Sakarya'nın hayalini kurduklarını belirterek bu hedefle yürüttükleri çalışmaları tek tek anlattı.

"Durmadan, yorulmadan çalışıyoruz"

2001 yılının Sakarya ve Türkiye için yeni bir başlangıç olduğunu belirten Başkan Yusuf Alemdar, "Adapazarı şehrimizin kalbi. Geçmişten bugüne hep güzellikler biriktiren, daha iyisi için çalışan bir şehir olduk. 1999 depremiyle çok büyük acılar yaşadık; canımızı, malımızı, hatıralarımızı kaybettik. Cumhurbaşkanımız sadece Sakarya'ya, Türkiye'ye değil, tüm mazlum coğrafyalara umut oldu. Biz de o gün, bu davaya ve liderimize inanarak yola çıktık. O günden beri de durmadan çalışıyoruz" diye konuştu.

"Dirençli, sosyal ve yeşil bir şehir"

Tığcılar Mahallesi'nden başlayıp dirençli, sosyal ve yeşil bir Sakarya inşa edeceklerini belirten Yusuf Alemdar, "Deprem gerçeğini asla unutamayız. Bir gün bile kaybetmeden şehrimizi dirençli, sosyal ve yeşil bir şehir yapmak zorundayız. Fedakarlık bekliyoruz; el ele vererek bu şehrin geleceğini birlikte inşa edeceğiz. Biz bina değil, ruhu ve kimliği olan, insanların buluştuğu bir şehir istiyoruz. Geniş caddeleri, buluşma alanları olan bir şehir hayal ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Şehrin yeni yatırımları artık gün sayıyor"

Yatırımlara ilişkin son bilgileri de paylaşan Başkan Alemdar, "Şehrimize yakışır Şehir Kütüphanesi için bakanlığımızla çalışıyoruz. Yine gençlerimiz için bilim merkezi projemiz hayata geçmek için gün sayıyor. Sapanca Gölü bizim gözbebeğimiz. İnsanlarımız yürüyebilsin, doğayla iç içe olsun diye çalışmalarımız sürüyor. Ulaşımda 18,5 kilometrelik metrobüs hattımızı şehrimize kazandırıyoruz. Yazlık Kavşağı için de yoğun bir çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın yanında sıradağlar gibi durmaya devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, danışma meclisi toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Biz gerçekten güçlü ve iyi bir aileyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde yekvücut bir şekilde çalışmalarımızı sürdürürken, yaptığımızın işin ne anlama geldiğini bilerek yapıyoruz. Kısa süre önce Büyükşehir Belediye Başkanımızla TUSAŞ ziyareti yaptık. Savunma sanayinde destan yazıldığını gördük. Biz davamız için nefer olmaya, Cumhurbaşkanımızın yanında sıradağlar gibi durmaya devam edeceğiz. Güçlü ve tecrübeli teşkilatlarımız var. Güçlü belediye başkanlarımız var. Depremle birlikte en büyük ihtiyacımızın kentsel dönüşüm olduğunu gördük. Şehrin merkezinde ADA Hayat yükselirken şimdi daha büyüğüne hazırlanıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar çok daha güçlü ve kapsamlı kentsel dönüşüm projeleriyle sahaya çıkıyor. Biz hep birlikte liderimizin yanında durdukça hizmetlerimiz de artarak sürecek" dedi.

"Yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ise, "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'un teşrifleriyle Adapazarı İlçe Başkanlığımızın 66. İlçe Danışma Meclisini hep birlikte gerçekleştirdik. Danışma meclisimizde ifade ettim: Adapazarı'mızda vefa, eser ve samimiyet konuşur. Biz bu davanın gölgesine sığınmayız, yükünü omuzlarız. AK Parti Adapazarı teşkilatı bir siyaset okuludur. Her başarının ardında alın teriyle, duasıyla, emeğiyle yol yürüyen kıymetli dava arkadaşlarımız var. Allah hepsinden razı olsun. Cumhurbaşkanımızın sıkça vurguladığı gibi, siyaset millete efendilik değil, hizmet makamıdır. Biz de bu anlayışla yol aldık; sorumluluğumuzun bilinciyle şehrin kalbi Adapazarı için hep birlikte durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yoğun katılım

Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Milletvekilleri Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, önceki dönem Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, SESOB Başkanvekili Ali Bektaş, ilçe başkanları, STK temsilcileri, meclis üyeleri, basın mensupları ve çok sayıda partili katılım sağladı. - SAKARYA