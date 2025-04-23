Başkan Almedar: “Tüm birimlerimizle sahadayız” - Son Dakika
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Yerel

Başkan Almedar: “Tüm birimlerimizle sahadayız”

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Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2'lik depremin ardından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kriz masası kurarak tüm birimlerin sahada olduğunu, ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığını açıkladı. Alemdar, depreme hazırlık için kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.

23.04.2025 17:30  Güncelleme: 17:33
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Başkan Almedar, AKOM'dan açıkladı: "İlk bilgilere göre olumsuzluk yok, tüm birimlerimizle sahadayız"

SAKARYA - Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen 6.2'lik depremin ardından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası kuruldu. İlk gelen bilgilere göre bir olumsuzluğun olmadığına dikkat çeken Alemdar, "Tüm birimlerimizle sahadayız" dedi.

Öğle saatlerinde Sakarya başta olmak üzere tüm Marmara'da hissedilen ve merkez üssü Marmara Denizi olan 6,2'lik deprem sonrası Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası kuruldu. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Özel Kalem Müdürü Murat Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Engin Karaçelik, Aslan Yılmaz ve Dr. İlhan Yılmaz ile üst yönetiminin yer aldığı toplantıda, Alemdar son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüm Sakarya'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Alemdar, açıklamalarında depreme hazırlık hususunda kentsel dönüşümünün önemine bir kez daha dikkat çekti.

"Doğa ne zaman ne yapacağını bize sormuyor"

Alemdar, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Bir kez daha gördük ki doğa ne zaman ne yapacağını bize sormuyor. Deprem hiç kimsenin bilmediği, görmediği anda geliyor. Şehrimiz ve bölgemiz 30 yıl arayla depremler yaşıyor. Bu artık bizim gerçeğimiz. Bizim işimiz de bu gerçekle hareket etmek. Deprem kaçınılmaz. Depremle yaşamayı öğrenmek, ona göre hazırlanmak zorundayız. Hep söyledik, yine söylüyoruz: Bu şehri dirençli hale getirmeliyiz. Bugün bir kez daha gördük ki, kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Her birimiz bu dönüşümün parçası olmak, vatandaşlarımıza dokunmak ve şehri dönüştürmek zorundayız. Şehir merkezi ve ilçelerimizden gelen ilk bilgilerde ciddi bir olumsuzluk yok. Tüm birimlerimizle, itfaiye, kurtarma ekipleri, sağlık görevlileriyle sahadayız. Biz her türlü araç, ekipman ve destek için hazırız. Tüm ekiplerimizle teyakkuzdayız. Hazırlıklı olacağız, birlikte hareket edeceğiz, bu şehri birlikte ayakta tutacağız" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Almedar: “Tüm birimlerimizle sahadayız” - Son Dakika

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