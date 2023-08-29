Başkan Asya, 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı Yayımladı - Son Dakika

Başkan Asya, 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı Yayımladı

Başkan Asya, 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı Yayımladı
Son Güncelleme: 29.08.2023 12:21

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Asya, mesajında, 'Aziz Milletimizin, kahraman ordusuyla birleşerek kazandığı büyük zaferin 101. yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gurur ile kutluyoruz' dedi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Zafer Bayramı münasebetiyle mesaj yayımlayan Başkan Feyat Asya, "Aziz Milletimizin, kahraman ordusuyla birleşerek kazandığı büyük zaferin 101. yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gurur ile kutluyoruz" dedi.

Başkan Asya, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan bu şanlı zafer bağımsız ve hür olarak yaşama iradesini ortaya koyan milletimizin en önemli kilometre taşlarından biri olmuş, Cumhuriyetin temelleri de burada atılmıştır. Bugün bizlere düşen aynı şuur ve ruhla, ecdadımızdan bizlere emanet olan vatanımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Devletimizin temellerinde yer alan yüksek ruh ve şuur, milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı, hangi şart altında olursak olalım her zaman canlı kalacak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

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Son Dakika Yerel Başkan Asya, 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı Yayımladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Asya, 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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