Başkan Aydın'dan öğrencilere ilk ders sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Aydın'dan öğrencilere ilk ders sürprizi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte okul sıralarındaki yerlerini alan birinci sınıf öğrencilerinin ilk ders heyecanını paylaştı.

09.09.2024 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Aydın'dan öğrencilere ilk ders sürprizi

Başkan Aydın, öğrencilerin ilk ders heyecanını paylaştı

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte okul sıralarındaki yerlerini alan birinci sınıf öğrencilerinin ilk ders heyecanını paylaştı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk gününde minik öğrencileri yalnız bırakmadı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki okulları ziyaret ederek öğretmen, öğrenci ve idarecilere başarı dileklerinde bulunan Başkan Aydın, okuldaki ilk günlerini geçiren öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Öğrencilerin telaşını ve mutluluğunu paylaşan Başkan Aydın, yeni sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret ederek, onlara çeşitli hediyeler dağıttı.

İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, Bursa genelinde ise 677 bin öğrenci ve 42 bin 941 öğretmen ders başı yaptı. Bursa'da 2024-2025 Eğitim- Öğretim yılı, Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu ve Aziz Torun Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen tören ile başladı. Törene katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ders zilinin çalmasının ardından Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve diğer protokol üyeleri ile birlikte sınıfları gezerek öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden ve çeşitli hediyeler dağıtan Başkan Aydın, geleceğin teminatı olan öğrencilere ve fedakar öğretmenlere yeni eğitim döneminde başarılar diledi.

Başkan Aydın hediyeleriyle öğrencileri sevindirdi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılının ilk gününde yaptığı okul ziyaretlerindeki ikinci durağı ise İbn-i Sina İlköğretim Okulu oldu. Ders sıralarındaki ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmayan Başkan Aydın, eğitim ve öğretim hayatına başlayan birinci sınıf öğrencilerine, Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi'nde eğitim alan engelli bireyler tarafından hazırlanan kalem kutuları dağıttı. Engelli bireyler de Başkan Aydın'a eşlik ederek içerisinde kurşun kalem, boya kalemi, silgi, cetvel, kalemtıraş ve etiketin bulunduğu kalem kutuları öğrencilere hediye etti. Verdiği hediyelerle öğrencileri sevindiren Başkan Aydın, "2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın açılışını öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum. Öğrencilerimiz derslerine çok iyi çalışsınlar. Ülkemiz, devletimiz ve milletimiz için başarılı öğrenciler olsunlar. Birtakım eksiklikler ve sıkıntılar olduğunun farkındayız. İnşallah el birliğiyle bu sorunlarında giderilmesi için çaba sarf edeceğiz. Bütün öğrencilerimize güzel ve hayırlı bir eğitim, öğretim dönemi diliyorum" diye konuştu. Başkan Aydın'a okul ziyaretinde Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer de eşlik etti.

Kaynak: İHA

Erkan Aydın, Osmangazi, Güncel, Eğitim, Yerel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Aydın'dan öğrencilere ilk ders sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 00:51:25. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Aydın'dan öğrencilere ilk ders sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement