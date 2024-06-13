Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 70 günlük süreci değerlendirdi

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Ortak akıl ve şeffaf bir anlayışla kenti yöneteceklerini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban yaptığı aylık değerlendirme toplantısında seçimden sonra geçen 70 günlük süreci anlattı. Başkan Balaban ayrıca önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek yeni çalışmaların müjdesini verdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, makamında düzenlediği basın toplantısı ile yaptıkları çalışmaları anlattı. Hesap verebilen, ortak aklın ön planda olduğu bir anlayış ile kenti yönettiklerini aktaran Başkan Balaban, 2 ayda önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Temmuz ayı içerisinde hizmete sokmaya planladıkları Süreyya Parkı'nın açılışını CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte yapmayı planladıklarını duyuran Yunusemre Belediye Başkanı, Manisa'nın en güzel mesire alanlarından birini yeniden vatandaşın hizmetine sunacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Süreyya Parkı temmuz ayında hizmete açılacak

Başkan Balaban yaptığı açıklamada ilk olarak şu ifadelere yer verdi: "70 gündür görevdeyiz. Görev süresince hep birlikte güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Müjdesini daha önce sizin aracılığınızla vermiştik. Süreyya Parkı temmuz ayı içerisinde hizmete açacağız. Genel Başkanımız Özgür Özel ile konuşarak, 'Açılışını sizin de Manisa'da olduğunuz bir günde yapalım' dedim. Çok mutlu oldu. Kendisi Orada çarşamba günleri halk günü yapalım. büyükşehir, ve sizin araçlarınız halkımızı oraya götürsün. Çaylar bizden kurabiyeler sizden sloganıyla halkımız orada eğlensin' dedi. Bunu da yapacağız. Güzel bir mesire alanından halkımız en ekonomik şekilde yararlanacak"

2 mahalleye spor tesisi yapılacak

Konuşmasının ikinci kısmında 2 mahalleye iyilikseverlerin katkısıyla halı saha ve spor tesisi yapacaklarını aktaran Başkan Balaban spor çalışmalarına ilişkin olarak, "Kasamızda 1 TL olmamasına rağmen iyiliksever kuruluşlarla çalışmalarımızı yapıyoruz. O kuruluşlar da bize güvenerek destek oluyorlar. Seyitli Mahallesi en büyük kırsal mahallelerimizden biri. 500 seçmeni var. Oraya da gençlere söz verdiğimiz halı saha ve spor tesisi yapıyoruz. İyiliksever bir kuruluşla da anlaştık. Onu da 4 ay içerisinde tamamlayarak hizmete açacağız. Barbaros Mahallesi hep ihmal edilmiş. Oraya da bir halı saha sözü aldık. Onu da 6 ay içerisinde yapacağız. Yunusemre Belediyespor olarak amatör futboldan çekiliyoruz ama altyapıdan futbolcu yetiştirmeyi sürdüreceğiz. Diğer branşlar devam edecek. Önümüzdeki günlerde amatör futbol kulüpleriyle de bir toplantı yaparak ciddi bir kaynağı onlara aktaracağımızı duyuracağız" dedi.

"2 ayda 65 milyon borç ödedik"

Tasarruf tedbirlerini de genelge yayınlanmadan önce uygulamaya başladıklarının altını çizen Başkan Semih Balaban iki ayda at ettikleri yolu anlattı. Başkan Balaban konuşmasında, "Tasarruf tedbirlerini genelge çıkmadan uygulamaya başladık. Ocak-Şubat ve Mart'ta yani bizden önceki dönemde ortalama yakıt tüketimi 92 ton iken nisan ayı içerisinde bu ortalamayı 32 tona düşürdük. Şantiyede işimize yaramayan 14 tane iş makinesini iade ettik. Bu da ayda 2 milyon 800 bin bir tasarruf sağladı. Borç ödeme konusunda da ilerliyoruz. Yaklaşık 2 ayda 65 milyon TL borç ödedik. Bunu yaparken de hiçbir yeri satmadık. Halkın yararına olmayan bazı parsel ve dükkanları satacağız. İhale usulü ile şeffaf bir şekilde satışımızı yerine getireceğiz. 6 ayda bir bütçeyi de asacağız. Bunu bası belediyeler yıllık yapıyor. 31 Mart'tan 30 Eylül'e kadar olan gelir gider tablosunu kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Yunuskart Projesi ile ihtiyaç sahiplerine ulaşılacak

Toplantıda 'Yunuskart Projesi'nin de duyurusunu yapan Yunusemre Belediye Başkanı, bu proje ile ihtiyaç sahiplerine ulaşacaklarını kaydederek, "Yunuskart projesinin de altyapısını oluşturuyoruz. Bu proje içerisinde askıda Yunuskart projesi uygulayıp halkımızdan Yunuskart'a para yüklemeleri konusunda destek alacağız. Bu desteği de doğrudan ihtiyaç sahiplerine aktaracağız. İstanbul'da, Ankara'da uygulanan bu güzel projeyi ilçemizde de yapacağız" dedi.

Mutlu ve Lalapaşa bireysel dönüşüm istiyor

Kendisinden önceki yönetim döneminde başlatılan kentsel dönüşüm projesinde kaydedilen yolun halkta karşılık bulmadığını, Mutlu ve Lalapaşa halkının bireysel dönüşüm istediğini ifade eden Belediye Başkanı Semih Balaban, bu konuyu da ilgili bakanlığa bildireceklerini, konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Başkan Balaban, "Mutlu ve Lalapaşa mahallelerinde kentsel dönüşüm ile ilgili 300 kişinin katıldığı bir halk buluşması yaptık, onların sorunlarını dinledik. Lalapaşa da kentsel dönüşüm istemiyor, bireysel dönüşüm istiyor. Bunu da bakanlığa bildirecek, takipçisi olacağız. Süreç içerisinde bu sorunu da birlikte çözeceğiz. Mutlu mahallesinde de mağdur olan insanlar var. Onlara da yardım etmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Muradiye'ye YEGEM şubesi açılacak

Başkan Balaban eğitime ilişkin yaptıkları çalışmaları ise şöyle sıraladı: "Eğitime önem veriyoruz. Muradiye'de YEGEM şubesini Temmuz ayında açıyoruz. Daha önce Erdinç Yavaşlı başkanlığında yapılan binanın en üst katı atıl bir şekilde duruyordu. Dershane fiyatları malum. Biz bunu maliyetine öğrencilerimizin sınavlara hazırlanmasına imkan tanıyacağız. Yine kreşlerde anaokullarında bize göre eksikler vardı. Oralarda da yeniden bir yapılanmaya gideceğiz" - MANİSA