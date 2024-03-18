Başkan Böcek Alanya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Başkan Böcek Alanya'da ziyaretlerde bulundu

Başkan Böcek Alanya\'da ziyaretlerde bulundu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Böcek, Alanya'ya Sera Atıkları Geri Kazanımı ve Enerji Üretim Tesisi kuracaklarını ve avokado boylama tesisleri kurarak üreticinin işini kolaylaştıracaklarını açıkladı.

18.03.2024 11:46  Güncelleme: 12:44
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya'da bir dizi ziyarette bulundu. Alanya Sera Atıkları Geri Kazanımı ve Enerji Üretim Tesisi ile sera atıklarının enerjiye dönüştürüleceğini açıklayan Başkan Böcek, Avokado Boylama Tesisleri kurarak üreticinin işini kolaylaştıracaklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Muhittin Böcek, seçim çalışmaları kapsamında Alanya'da temaslarda bulundu. İlk olarak Dim Tv ve Posta Tv'de televizyon programlarına katılan Böcek, daha sonra bir süre önce yaşamını yitiren aşevi çalışanı Uğur Söğüt'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu, eşi ve çocuklarına başsağlığı diledi.

ESNAF ZİYARETİ YAPTI

Başkan Böcek, CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik ile birlikte Alanya Mahmutlar Seçim Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret etti. Partililerin ve vatandaşın ilgi gösterdiği Başkan Böcek, Atatürk Caddesi esnafına 'Hayırlı işler' diledi, sohbet etti. Başkan Böcek esnafın huzuru ve mutluluğu için 5 yıl boyunca Alanya CHP Adayı Osman Tarık Özçelik ile el ele çalışacaklarını belirterek, gösterdikleri ilgi ve sevgi için teşekkür etti.

Başkan Böcek, Alanya'daki turizmcilerle buluşarak, turizmin kalkınması için Alanya'ya kazandıracağı yeni projeleri anlattı. Başkan Böcek, "Turizmiyle tarımıyla ticaret hacmiyle günden güne büyüyen ve gelişen Antalya ve onun gözbebeği Alanya'mızda daha aydınlık bir gelecek için hep birlikte çalışıyoruz." dedi.

İLÇELİLERLE İFTAR YAPTI

Başkan Böcek, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'nda parti mahalle temsilcileri, eski başkanlar ve partilerle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem'i de ziyaret ederek ticaret alanındaki çalışmalar üzerine fikir alışverişi yapan Başkan Böcek, daha sonra Alanya Cuma Pazarı'nda Alanyalı hemşehrileri ile iftar yaptı.

SERA ATIKLARI ENERJİYE DÖNÜŞECEK

Başkan Böcek, Alanya Hal Komisyoncuları Derneği üyeleri ile de bir araya geldi. Hallerde yaş sebze ve meyve paketleme tesisleri kuracaklarını anlatan Başkan Böcek, Alanya'ya Sera Atıkları Geri Kazanımı ve Enerji Üretim Tesisi kazandıracaklarını kaydetti.  Başkan Böcek, şu bilgileri verdi:

" Gazipaşa, Alanya, Manavgat başta olmak üzere doğu ilçelerimizde örtü altı tarımdan kaynaklı sera atıkları, tarla atıkları, bitkisel atıklarını toplayarak kuracağımız biyokütle tesisinde bertaraf edecek ve enerji üreteceğiz. Çevreye atılan bitkisel sera atıklarını ve tarımsal atıkları toplayarak çevre ve insan sağlığının korunmasına katkı sağlayacağız. Geri kazanım tesisimizde elde edileceğimiz enerji ile elektrik giderlerimizi düşüreceğiz."

AVOKADO BOYLAMA TESİSİ

Başkan Böcek, Alanya'da üreticinin hayatını kolaylaştırmak adına Alanya'ya avokado boylama ve paketleme tesisleri kuracaklarını müjdeleyerek, "Belediyemize ait hallerin içerisinde Avokado Boylama Tesisleri kurarak üreticimizin işini kolaylaştıracağız. Üreticinin zaman tasarrufu yapmasını sağlayıp, iş gücünü hafifleteceğiz." diye konuştu.

"OY DEVŞİRMEK İÇİN YAPIYORLAR"

Alanyaspor tesisleriyle ilgili polemiklere de değinen Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Alanyaspor tesisleri konusu son zamanda oy almak, oy devşirmek için yapılan bir iştir. Alanyasporun tesisi var zaten maçlar yapılıyor. Ancak buraya coğrafi durumundan dolayı 39 milyon lira para ödedik. O günün kuruna göre güncelledim 140 milyon lira yapıyor. Alanyasporun otobüsü belediyemizin otobüsüdür. Şoförü bizimdir. Biz milletin parasını millete harcarken oralara kimin altyapı yaptığına falan girecek değilim. Kimse sabrımızı zorlamasın. Alanyaspor da oradaki taraftarlar da bizimdir. Bunlarla ilgili hiçbir zaman siyaseti sporla karıştırmadık. Lütfen onlar da karıştırmasın. Yapmamız gereken daha çok anlamlı önemli işlerimiz var."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Başkan Böcek Alanya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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