Başkan Bozbey, çocukların ilk ders zili heyecanına ortak oldu - Son Dakika
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Başkan Bozbey, çocukların ilk ders zili heyecanına ortak oldu

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Uyum eğitim haftasının ardından Bursa'da 677 bin öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çocukların iyi birer insan olarak eğitilmelerinde öğretmenlerin önemine dikkat çekti.

10.09.2024 01:56  Güncelleme: 02:15
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Başkan Bozbey, çocukların ilk ders zili heyecanına ortak oldu

BURSA - Uyum eğitim haftasının ardından Bursa'da 677 bin öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çocukların iyi birer insan olarak eğitilmelerinde öğretmenlerin önemine dikkat çekerek, "Ülkesine, bayrağına vatanına, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun bıraktığı Cumhuriyet'e sahip çıkan öğrenciler yetiştirmeleri en büyük arzumuzdur" dedi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da 2024-2025 eğitim öğretim yılı için bugün ilk ders zili çaldı. Bursa'da 2031 okulda 42 bin 941 öğretmen ve 677 bin öğrenci ders başı yaptı. 2023-2024 eğitim öğretimi yılı ilk ara tatili 11-15 Kasım 2024'de yapılacak. Öğrenciler için 20-31 Ocak 2025'te yarıyıl tatili, 31 Mart-4 Nisan 2025'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te sona erecek.

Öğrencilerin ilk gün heyecanına, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve veliler ortak oldu. Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu'ndaki törende, öğrencilerin halk oyunu gösterisi büyük alkış aldı. Törenin ardından Vali Ayyıldız, ilk ders zilini çaldı. Vali Ayyıldız ve Başkan Bozbey, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu'nun ardından Kırcılar Ortaokulu'nu ziyaret etti. Sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet eden Başkan Bozbey, çocuklara günün anısına kalem kutusu hediye etti.

"Eğitim camiasına desteklerimiz devam edecek"

Yeni eğitim ve öğretim yılının eğitim camiasına, öğrencilere ve velilere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sorunların en aza indiği, öğrencilerin koşarak okula gittiği, iyi eğitim aldığı bir sürecin devamını diledi. Öğretmenlere de büyük görevler düştüğünü ifade eden Başkan Bozbey, "İyi birer insan olarak, ülkesine, bayrağına, vatanına, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun bıraktığı Cumhuriyet'e sahip çıkan öğrenciler yetiştirmeleri en büyük arzumuzdur. Öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Velilerimize de büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızı asla yalnız bırakmamalılar. En büyük destekçileri aileler olmalıdır. Onları kötü alışkanlıklardan korumalı, spora ve güzel sanatlara yönlendirmeliyiz. Bu anlayışı sürdürebilirsek hem başarılı olacaklar hem de geçmişine ve geleceğine sahip çıkan gençler olacaklardır. Bursa'da yaklaşık 3 bin öğrencimiz özel eğitim okullarından faydalanıyor. Bu konuda destek veren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Kırtasiye desteklerinden ulaşım desteklerine ve burs desteklerine kadar eğitimin her alanında destek olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamış olacağız. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim camiasına desteklerimiz devam edecektir. Eğitim öğretim yılımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Bozbey, çocukların ilk ders zili heyecanına ortak oldu - Son Dakika

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