Başkan Bozbey, "İnegöl\'deki hava kirliliğiyle ilgili topyekün çalışmaya ihtiyaç var"

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 17 ilçe arasında hava kirliliğinin en yoğun hissedildiği ilçenin İnegöl olduğuna dikkat çekerek, "Kaymakamımızla, Belediye Başkanımızla, Ticaret ve Sanayi Odamızla, Ziraat Odamızla ve muhtarlarımızla bu konuda topyekün bir çalışmaya ihtiyaç var. İnegöllüler bu havayı solumayı hak etmiyor" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemeye, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmeye devam ediyor. Proje kapsamında Büyükorhan, Keles, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Orhaneli, Kestel, Karacabey, Harmancık, İznik, Gemlik, Orhangazi, Mudanya ve Gürsu ilçelerine makamını taşıyan Başkan Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yönetim kadrosu ile birlikte bu kez İnegöl'e çıkarma yaptı.

İlk olarak İnegöl Kaymakamı Eren Arslan'ı ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey'e temaslarında CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin de eşlik etti. BUSKİ tarafından ilçede yürütülen altyapı çalışmalarının konuşulduğu görüşmede, bölgedeki hava kirliliği gibi önemli konular ve bu sorunlara yönelik atılacak ortaklaşa adımlar da ele alındı. Başkan Bozbey, daha sonra İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ı makamında ziyaret etti. İnegöl'ün mevcut durumunun ve geleceğe yönelik projelerinin konuşulduğu ziyarette, ilçenin kalkınması ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesi adına atılacak adımlar hakkında kapsamlı değerlendirme yapıldı. Toplantıda ayrıca İnegöl'ün hava kirliliği sorununun çözümü ve hayata geçmesi planlanan su arıtma tesisi için ortaklaşa hareket etmenin önemine değinildi.

Program kapsamında İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ile İnegöl Ziraat Odası'nı da ziyaret eden Başkan Bozbey, daha sonra İnegöl Muhtarlar Dayanışma Derneği aracılığıyla düzenlenen toplantıda 116 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Ziyaretlerde sanayicilerin, çiftçilerin ve muhtarların sorunlarını dinleyen Başkan Bozbey, kalıcı çözümler geliştirmek adına güçlü iş birliği süreçleri başlatacaklarını dile getirdi. Başkan Mustafa Bozbey, ziyaretlerin ardından İshakpaşa Camii önündeki alanda vatandaşlarla buluştu. Özel olarak hazırlanan otobüsteki makamında halkın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Bozbey, çözüm önerilerini ve projelerini de anlattı.

"Tüm sorunları çözeceğiz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında İnegöl ilçesinde kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiklerini söyledi. 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı çalışmalarında her kesimin yer alması taraftarı olduklarını belirten Başkan Bozbey, kente dair tüm düşüncelerin bulunmasını arzuladıklarını ifade etti. Yaptıkları ziyarette üreticilerin durumunun pekiyi olmadığını gördüklerini dile getiren Başkan Bozbey, "Çiftçimizi daha güçlü hale getirmek, yaşam standartlarını yükseltmekle alakalı görüşmeler yaptık. İnegöl'de çok güzel karşılandık. Yöneticiler olarak kentin sorunlarına odaklanmaya, çözüm üretme noktasında duyarlı olmaya, katılımcılığı sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bize iletilen tüm sorunları önümüzdeki süreçte peyderpey çözeceğiz. İnegöl'ün kentsel sorunları var. Sosyal ve kültürel alanlara ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu konuda çalışmalarımız var. Özellikle altyapıdaki eksikliklerin giderilmesini, gölet ve sulamayla ilgili taleplerin karşılanmasını önemsiyoruz" şeklinde ifade etti.

"Havanın kirlenmesine müsaade etmek cinayettir"

Bursa'da 17 ilçe arasında hava kirliliğinin en yoğun İnegöl'de hissedildiğini anlatan Başkan Bozbey, "İnegöl'deki hava kirliliğiyle ilgili Kaymakamımızla, Belediye Başkanımızla, Ticaret ve Sanayi Odamızla, Ziraat Odamızla ve muhtarlarımızla topyekün bir çalışmaya ihtiyaç var. Özellikle İnegöllüler adına Bakanlık yetkililerine seslenmek istiyorum. Hazırlanan raporlar var. Bakanlık yetkilileri, raporlar doğrultusunda derhal müdahalede bulunmalıdır. İnegöllüler bu havayı solumayı hak etmiyor. Yıllardır yöneticiler bu konuda duyarsız kalmış. Bunu görüyoruz. Duyarlı olsalardı hava bu kadar kirli olmazdı. Bu konuda esnafa, ticaret erbabına ve sanayicilere de büyük sorumluluk düşüyor. İnsana öncelik verilmeli, insana değer verilmeli. Bu hava hepimizi sağlığımızdan ediyor. İnegöl'de hava kirliliğine göz yummak, havanın kirlenmesine müsaade etmek bir cinayetten ibarettir. Tüm yetkilileri sorumluluğa davet ediyorum" diye konuştu.

"İnsan öncelikli bir davranış içerisindeyiz"

Büyükşehir Belediyesi'nin daha önceden ölçümler yaptığını hatırlatan Başkan Bozbey, "Elimizde doneler var. Buna sebep olanlar; filtre sistemini çalıştırmayanlar, filtreleri takmayanlar ve bile bile göz yummanlardır. Bu konuda İnegöllülerin de ses çıkarmasını istiyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak gereğinin yapılması noktasında hemfikiriz. Daha önce de söylediğim gibi bunları teşhir etmek bizim görevimizdir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak müdahale etme hakkımız yok ise de vatandaşı bilgilendirme hakkına da sahibiz. Bizler insan öncelikli bir davranış içerisindeyiz" dedi. - BURSA