Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Muhsin Yazıcıoğlu\'nu Anma ve Anlama İftar Programı\'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehadetinin 15'inci yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu'nu Anma ve Anlama İftar Programı'na katıldı. Birlikte milletvekilliği yaptığı merhum lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir gönül insanı olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Sevdiğimiz, takdir ettiğimiz, dik duran, asla eğilmeyen bir anlayış sergileyen liderdi" dedi.
Cumhuriyet Meydanı'nda bir restoranda Alperen Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Muhsin Yazıcıoğlu'nu Anma ve Anlama İftar Programı'na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Erkan Demirci, Ticaret Odası Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve vatandaşlar katıldı.
Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, "Benim için çok anlamlı olduğuna inandığım bir akşamda bizleri davet edip, burada bulunmamıza vesile olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
"Milletvekili Olarak Birlikte Mecliste Bulundum"
Birlikte milletvekilliği yaptığı merhum lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir gönül insanı olduğuna vurgu yapan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Değerli genel başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nu 15'inci yıl dönümünde anarken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 20'nci dönemde milletvekili olarak birlikte mecliste bulundum. Bundan daha önemli ve anlamlısı bir hac ibadetini beraber ifa ettiğim, kıymetli rahmetli annesinin de yanında olduğu, meclisteki gençliğin sesi olan, devleti, milleti için gür sesi çıkan Muhsin Yazıcıoğlu'ndan öte, bir derviş misali, annesini sırtında taşıyan bir gönül insanını tanıma fırsatı buldum. Sevdiğimiz, takdir ettiğimiz, dik duran, asla eğilmeyen bir anlayış sergileyen liderdi. Allah gani gani rahmet eylesin, inşallah şehit olarak gitmiştir, bundan hiç şüphemiz yok. Çünkü inandığı bir davası vardı, davası da hepimizde olduğu gibi İ'la'yi Kelimetullah dediğimiz Allah'ın kelamını daha yücelere yükseltmekti."
"İstikrar Hepimiz İçin Önemli"
Başkan Büyükkılıç, Cumhur İttifakı olarak birlik, beraberlik mesajı vererek, "Sizler devletine, bayrağına, milletine, vatanına, dinine bağlı anlayışın sahibi kardeşlerimizsiniz. İstikrarın hepimiz için önemli olduğunu, mazlum insanların sesi olarak, hep beraber, Cumhur İttifakı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Mustafa Destici başkanlarımızla el ele, gönül gönle yol almamız gerektiğinin farkındayız. Bu ülkenin sağduyusunun sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki bu anlayışa dünya insanlığının ihtiyacı var. Doğu Türkistan'ın da Filistin'imizin de, onlara yapılan zulmün sona ermesi adına liderimizin elinin güçlü olması lazım" diye konuştu.
"Kayseri Denilince Akla Belediyecilik Gelir"
Kayseri denilince belediyeciliğin akla geldiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Belediye başkanları olarak sizlerin verdiği destek ve dua ile sizlere layık olmaya çalıştık, bundan sonraki süreçte de yine sizlerin duanız ve desteklerinizle şehrimizi daha iyi noktaya taşımak için gece, gündüz demeden çalışacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Kayseri denilince akla belediyecilik gelir" ifadelerini kullandı.
Başkan Büyükkılıç, Yazıcıoğlu'na bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyken gür bir ses ile Hakk'ın sesi olan rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi bir kez daha anıyor, hepinize, saygılar, sevgiler sunuyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Muhsin Yazıcıoğlu'nu Anma ve Anlama İftar Programı'na katıldı - Son Dakika
AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday tanıtım toplantısında 'Sen seçimi al gerisi bende' dediğini belirterek desteğini esirgemediğini ifade etti. Çetinkaya, gençlerin desteğini de göz doldurdu.
Kamu Emekçileri Sendikası (KESK), 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesinde 'tutum belgesini' açıkladı. Belgede, KESK'in emekten yana, demokratik, katılımcı, şeffaf, toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan, özgürlükçü ve ekolojik bir biçimde yeniden yapılanmayı savunduğu belirtildi. Ayrıca, toplumsal yararı esas alan adaylara oy verilmesi gerektiği vurgulandı.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'un Yalıçiftlik, Kızılağaç, Güvercinlik ve Torba mahallelerinde hemşehrileriyle buluştu. Tosun'un Güvercinlik'teki halk buluşması renkli görüntülere sahne oldu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Korkutelililer Derneği'nin iftar buluşmasına katıldı. Başkan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşadığını söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Muradiye Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Başkan Cengiz Ergün'e tam destek vereceklerini söyledi.
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 31 Mart seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını belirterek, Türkiye'nin kaybetmesi halinde ekonomide kriz yaşanacağını söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'deki törende Avrupa Birliği'ni ağır ithamlarla suçladı. Orban, Brüksel'i işgalci imparatorluklara benzetti ve Macaristan'ın bağımsızlığını korumak için Brüksel'i ele geçirmekten başka çareleri kalmadığını söyledi. Orban'ın Brüksel'e karşı saldırılarının dozunu arttırmasının nedenleri arasında yaklaşan seçimler ve Brüksel'in Macaristan'a karşı yaptırım paketleri hazırladığı haberleri yer alıyor.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, Bahçecik Mahallesi'nde cezaevinin yerine kültür, sanat ve spor alanlarının bulunacağı bir proje hayata geçireceklerini açıkladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Korkutelililer Derneği'nin iftar buluşmasına katıldı. Başkan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşadığını söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar'da 5 yılda yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırım yaparak turizmin gelişmesine katkı sağladı. Yol bakım çalışmalarından içme suyu şebekesine kadar birçok alanda önemli projeler hayata geçirildi.
AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, göreve geldikleri 2019 yılında çıraklık dönemi yaşadıklarını ve bu süre zarfında iktidar partisinin belediye başkanı olmanın avantajını kullandıklarını ifade etti. Başkan Yarka, eksikleri daha iyi gördüklerini belirterek, çıraklık döneminin bittiğini ve ustalık döneminin başladığını söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Parti Meclis Üyesi Prof. Dr. Armağan Erdoğan, Bozüyük Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette seçim çalışmaları ve projeler hakkında bilgi alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?