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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyes Kayak Merkezi'nde Kayak Severlerle Buluştu - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyes Kayak Merkezi'nde Kayak Severlerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı kayak severlerle bir araya gelerek yeni sezonun başladığını kutladı. Erciyes, turizmin amiral gemisi olarak nitelendirilen doğal güzellikleri ve pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyes Kayak Merkezi\'nde Kayak Severlerle Buluştu
01.01.2024 - 11:22,
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin incisi, İç Anadolu'nun en yüksek dağında bulunan ve Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı kayak severlerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunarak yeni yılı da kutladı.

3 bin 917 metre yüksekliği, üzerindeki doğal gölleri, kayak yapmaya uygun kar kalitesi ve dizayn edilmiş pistleri, tesisleri, oksijen deposu temiz havası, doğal güzellik ve muhteşem manzarası ile turizmin amiral gemisi Erciyes'te yeni sezon başladı. Erciyes, 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile yeni sezonun hemen başında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrarken Başkan Büyükkılıç, yurt içi ve yurt dışından Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen kayak severlerle buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a kayak merkezi ziyaretinde AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, yurt dışından gelen turistlerin yanı sıra hafta sonunu fırsat bilen yurdun çeşitli yerlerinden ve Kayseri'den Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen vatandaşlarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde sezonun başladığını belirterek, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun bir sezona daha eriştik. Erciyes Kayak Merkezi'mizde sezon başladı. Otellerimiz dolu. Kayak merkezlerimiz hizmete girdi ve vatandaşlarımız da pırıl pırıl ortamda bu hizmetlerden yararlanmaya çalışıyor. Görüldüğü gibi teleferiklerimiz, telesiyejlerimiz, gondollarımız, kızaklarımızın hepsi çalışıyor ve vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Yeni dönemin hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. Yeni yılı da kutlayan Büyükkılıç, "Daha nice yıllara diye dua ve temennide bulunuyorum. 2024'ü de bu vesileyle kutluyorum" dedi. Başkan Büyükkılıç, turizmin amiral gemisi olarak nitelendirerek, şunları söyledi;

"Erciyes'i Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'yle, sıcak suyuyla inşallah termal boyutuyla Kayseri'mizin gururu olan, turizmin amiral gemisi olan, çok değerli Mehmet Özhaseki Bakanımızın bu anlamlı projesini daha da iyi noktalara taşıyarak 4 mevsim Erciyes'in hizmet verdiği ve sporun, sporcunun da dostu ve merkezi bir alan olarak anılacağına inanıyorum. Emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum."

Büyükkılıç ayrıca AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı'ya da teşekkür ederek, "Milletvekilimizin de yıllarca burada emeği göz ardı edilmeyecek şekilde. Halen de bizim her zaman istişare ettiğimizi her zaman yanımızda gördüğümüz ve güç aldığımız bir milletvekilimiz olarak da ayrıca kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise; "Erciyes'te yeni bir sezon başladı. Arkadaşlarımız üstün gayretle kayak merkezimizi halkımızın hizmetine sundular. Yabancı misafirlerimizi getiren uçaklarımızda şehrimize birer birer iniyor. Şuanda Erciyes'te birçok vatandaşımız yılbaşını geçirmek üzere burada bulunuyor" dedi. Erciyes'in kente çok ciddi ekonomik ve sosyal canlılık kazandırdığına değinen Cıngı; "Otellerimizde doluluk oranları iyi gidiyor çok şükür. Bu şartlarda açılacak en ideal kayak merkezini şuanda vatandaşlarımız keyifle kullanıyorlar. Çok şükür Erciyes şehrimize, sağ olsun Büyükşehir Belediyemizin, başkanlarımızın gayret ve destekleriyle çok ciddi bir ekonomik ve sosyal canlılık kazandırıyor. Her geçen gün bu faaliyetlerin arttığını görüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda turizmin bütün çeşitlerinin yapıldığı bir Erciyes'e hep beraber kavuşacağız" şeklinde konuştu. Milletvekili Cıngı, vatandaşların yeni yıllarını da tebrik etti.

Kayak severlerin ilgisi ve sevgisi ile karşılaşan Büyükkılıç, vatandaşlarla günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirirken kayak severler ise Erciyes Kayak Merkezi'ne hayranlıklarını dile getirerek Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyes Kayak Merkezi'nde Kayak Severlerle Buluştu - Son Dakika


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