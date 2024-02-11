Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Erciyes Üniversitesi'nde 'Asrın Felaketi Nefes Kesiyor Çalıştayı' düzenleyen Beyaz Önlüklüler Öğrenci Kulübü ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Beyaz Önlüklüler Öğrenci Kulübü ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde faaliyet gösteren Kayseri Mutfağı'nda buluştu. Başkan Büyükkılıç, kendisini kapıda karşılayan öğrencilerle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirerek, 10 GB internet kartı ile sinema bileti hediye etti. Büyükkılıç, gençlerle birlikte Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin muhteşem manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Geleceğin doktor adayları ile buluşmasında Başkan Büyükkılıç'a hekim olan oğlu Dr. Mehmed Enes Büyükkılıç ve eşi Bengisu Büyükkılıç, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. İbrahim Demir de eşlik etti. Kendisinin de bir nöroloji uzmanı doktor olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, eşinin ve oğlunun da hekim olduğunu, hekimlerin kıymetini bilen, onları tanıyan bir aile olduklarını anlattı. Son süreçte pandemi ve deprem afeti yaşadıklarını hatırlatan Büyükkılıç, "Bir depremi yaşadık. Allah o günleri bir daha göstermesin. Dünyada asrın felaketi diye bilinen bir tabloyu yaşadık. Onun öncesinde iki dönem pandemi yaşadık" diyerek o dönem yaşananları, öğrencilerle paylaştı. Başkan Büyükkılıç, depremde Afşin bölgesinde yaşadığı anısını şöyle anlattı;

"Afşin'e vardık. Tahiroğlu ailesi vardır, geçmişten beri hukukumuz olan bir sevdiğimiz aileydi. Aynı aileden 6 cenazeyi görünce şok olduk. Sabah ilk deprem oluyor, evleri hasar görüyor ama bir can kaybı olmuyor. Ana yüreği, evlatlarını alıyor, bir arada duralım diyor, ikinci deprem oluyor, o ev yıkılıyor, Allah rahmet eylesin, hayata gözlerini yumuyorlar. Onların cenazesini kıldırdık, acı tablo ile karşılaştık. Deprem sürecinde Elbistan, Afşin, Göksun, Maraş, Adıyaman, Antep, gitmediğimiz, çalışmadığımız yer kalmadı. Cumhurbaşkanımız da şehrimize teşrif ettiğinde ismimizi zikrederek, Kayseri'mize teşekkür etti."

Kayseri'nin sağlık altyapısında iyi noktada olduğunu söyleyen Büyükkılıç; "Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şehir Hastanesi ve özel hastane hepsi bizim için önemli ve anlamlıdır. Kayseri'de 30'a yakın akrediteli sağlıkla ilgili kurum ve kuruluş var, çok şükür iyi bir noktadayız. Kayseri'de sağlığın altyapısı, bilimsel araştırmalara imza atan araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi başta olmak üzere 5 üniversite, 75 bin öğrenci var" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, gençliğe yönelik projelerden birisi olan Çamaşır Yıkama Merkezi projesinden de bahsederek; "Üniversite öğrencilerimize diyoruz ki; 'sevgili gençlerimiz çamaşırlarınızı yıkayalım, katlayalım size teslim edelim' diyoruz, on binlerce yavrumuzun çamaşırlarını yıkıyoruz" dedi. Büyükkılıç, ayrıca öğrencilere eğitim yardımı, ulaşım desteği, çay ve çorba ikramı gibi hizmetlerini de hatırlattı.

Beyaz Önlüklüler Derneği Genel Başkanı Dr. Ömer Aygül de; "Bir Kahramanmaraşlı olarak öncelikle tüm Kayseri halkına teşekkür ediyorum. Deprem döneminde hiç kimse elinden geleni esirgemeden bize yardıma koştular. Bu noktada kardeş şehir olarak görmek isteriz, iki gündür de buradayız, deprem konulu çalıştay yapmaktayız" dedi. Kayseri'nin her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Aygül; "Kayseri şehri, üniversitesiyle, belediyesiyle, gençlik ve spor il müdürlüğüyle her zaman için yanımızda oldu, çok teşekkür ederiz. Birçok yere gidiyoruz, buradaki kadar desteklenmiyoruz. Sağ olsun belediye başkanımız burada, gençlere çok ön ayak oldular, buraya gelip bizi şereflendirmesine ayrıca sevindik, teşekkür ederiz" diye konuştu. - KAYSERİ