Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Erciyes Üniversitesi'nde 'Asrın Felaketi Nefes Kesiyor Çalıştayı' düzenleyen Beyaz Önlüklüler Öğrenci Kulübü ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Beyaz Önlüklüler Öğrenci Kulübü ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde faaliyet gösteren Kayseri Mutfağı'nda buluştu. Başkan Büyükkılıç, kendisini kapıda karşılayan öğrencilerle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirerek, 10 GB internet kartı ile sinema bileti hediye etti. Büyükkılıç, gençlerle birlikte Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin muhteşem manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Geleceğin doktor adayları ile buluşmasında Başkan Büyükkılıç'a hekim olan oğlu Dr. Mehmed Enes Büyükkılıç ve eşi Bengisu Büyükkılıç, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. İbrahim Demir de eşlik etti. Kendisinin de bir nöroloji uzmanı doktor olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, eşinin ve oğlunun da hekim olduğunu, hekimlerin kıymetini bilen, onları tanıyan bir aile olduklarını anlattı. Son süreçte pandemi ve deprem afeti yaşadıklarını hatırlatan Büyükkılıç, "Bir depremi yaşadık. Allah o günleri bir daha göstermesin. Dünyada asrın felaketi diye bilinen bir tabloyu yaşadık. Onun öncesinde iki dönem pandemi yaşadık" diyerek o dönem yaşananları, öğrencilerle paylaştı. Başkan Büyükkılıç, depremde Afşin bölgesinde yaşadığı anısını şöyle anlattı;
"Afşin'e vardık. Tahiroğlu ailesi vardır, geçmişten beri hukukumuz olan bir sevdiğimiz aileydi. Aynı aileden 6 cenazeyi görünce şok olduk. Sabah ilk deprem oluyor, evleri hasar görüyor ama bir can kaybı olmuyor. Ana yüreği, evlatlarını alıyor, bir arada duralım diyor, ikinci deprem oluyor, o ev yıkılıyor, Allah rahmet eylesin, hayata gözlerini yumuyorlar. Onların cenazesini kıldırdık, acı tablo ile karşılaştık. Deprem sürecinde Elbistan, Afşin, Göksun, Maraş, Adıyaman, Antep, gitmediğimiz, çalışmadığımız yer kalmadı. Cumhurbaşkanımız da şehrimize teşrif ettiğinde ismimizi zikrederek, Kayseri'mize teşekkür etti."
Kayseri'nin sağlık altyapısında iyi noktada olduğunu söyleyen Büyükkılıç; "Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şehir Hastanesi ve özel hastane hepsi bizim için önemli ve anlamlıdır. Kayseri'de 30'a yakın akrediteli sağlıkla ilgili kurum ve kuruluş var, çok şükür iyi bir noktadayız. Kayseri'de sağlığın altyapısı, bilimsel araştırmalara imza atan araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi başta olmak üzere 5 üniversite, 75 bin öğrenci var" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, gençliğe yönelik projelerden birisi olan Çamaşır Yıkama Merkezi projesinden de bahsederek; "Üniversite öğrencilerimize diyoruz ki; 'sevgili gençlerimiz çamaşırlarınızı yıkayalım, katlayalım size teslim edelim' diyoruz, on binlerce yavrumuzun çamaşırlarını yıkıyoruz" dedi. Büyükkılıç, ayrıca öğrencilere eğitim yardımı, ulaşım desteği, çay ve çorba ikramı gibi hizmetlerini de hatırlattı.
Beyaz Önlüklüler Derneği Genel Başkanı Dr. Ömer Aygül de; "Bir Kahramanmaraşlı olarak öncelikle tüm Kayseri halkına teşekkür ediyorum. Deprem döneminde hiç kimse elinden geleni esirgemeden bize yardıma koştular. Bu noktada kardeş şehir olarak görmek isteriz, iki gündür de buradayız, deprem konulu çalıştay yapmaktayız" dedi. Kayseri'nin her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Aygül; "Kayseri şehri, üniversitesiyle, belediyesiyle, gençlik ve spor il müdürlüğüyle her zaman için yanımızda oldu, çok teşekkür ederiz. Birçok yere gidiyoruz, buradaki kadar desteklenmiyoruz. Sağ olsun belediye başkanımız burada, gençlere çok ön ayak oldular, buraya gelip bizi şereflendirmesine ayrıca sevindik, teşekkür ederiz" diye konuştu. - KAYSERİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tam destek vererek, "Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır." dedi. Daha sonra Altınok'a koltuğunu veren Bahçeli, "Koltuğa oturdun Allah'ın izniyle kalkmayacaksın" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk edecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "57 ayrı adrese operasyon düzenlendi, 17 kişi gözaltına alındı" dedi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp yıkılmasına karar verilen metruk binanın yan giriş kısmında genç bir kızın cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını duyurdu. İstanbul için Mehmet Altınöz, Ankara için Suat Kılıç ve İzmir için Cemil Arıkan aday olarak seçildi. Erbakan, gençlere drift atma heyecanını ileri sürüş pistlerinde gerçekleştireceklerini söyledi. Ayrıca, belediyelerin LGBT etkinliklerine ve içki harcamalarına eleştiri getirdi.
Sarıyer'de 25 Ocak'ta çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bebek bulunmuş, polis ekipleri yaptıkları incelemelerde bebeği çöp poşetlerinin arasına bırakan kişinin Karolin Y. olduğunu tespit etmişti. Gözaltına alınan Karolin Y., bugün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Yerel › Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?