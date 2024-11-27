Başkan Büyükkılıç: "Kapadokya'nın giriş kapısı Soğanlı Vadisi" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Büyükkılıç: "Kapadokya'nın giriş kapısı Soğanlı Vadisi"

Başkan Büyükkılıç: "Kapadokya\'nın giriş kapısı Soğanlı Vadisi"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kapadokya'nın giriş kapısı olarak nitelendirilen Soğanlı Vadisi, Erdemli Vadisi ve Başköy Mahallesi'nin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kapadokya Alanı'na dahil edildiğini duyurarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

27.11.2024 15:29  Güncelleme: 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kapadokya'nın giriş kapısı olarak nitelendirilen Soğanlı Vadisi, Erdemli Vadisi ve Başköy Mahallesi'nin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kapadokya Alanı'na dahil edildiğini duyurarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin önemli yatırım ve iş birlikleri ile Kapadokya'nın giriş kapısı olarak nitelendirilen, tarihi kaya kiliseleri ve peri bacaları ile doğa harikası Soğanlı bölgesini turizme kazandırma çalışmaları devam ederken, Yeşilhisar ilçesinin güzide bölgeleri Soğanlı Vadisi, Erdemli Vadisi ve Başköy Mahallesi Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kapadokya Alanı'na dahil edildi.

Bu müjdeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Soğanlı Vadimiz, balon turizminin yanı sıra yaptığımız yürüyüş yolları ve meydan düzenlemeleri, tarihi mekanların restore çalışmaları ile çok daha güzel bir turizm alanı haline geldi. Valimiz Gökmen Çiçek, milletvekillerimiz ve emeği geçen tüm kamu, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da bu önemli kararından dolayı ayrıca şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz."

2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri'de de gerçekleşeceğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Hem hemşehrilerimizi hem Türkiye'deki vatandaşlarımızı hem de yabancı turistleri Soğanlı Vadisi, Erdemli Vadisi ve Başköy Mahallesi'ne bekliyoruz" dedi.

Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi'ni ve bu bölgeyi turizmin yeni adresi yapmak için, tarihi eser restorasyonu, meydan düzenlemesi, yol yapım çalışmaları ve yürüyüş parkurları gibi yatırımlar yapılırken, yapılan çalışmalar ile bölgenin tanıtımı da aralıksız devam ediyor" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın da ziyaret ettiği Soğanlı Vadisi'ne Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve hizmetlerinin yanı sıra Kayseri milletvekillerinin de bu bölge için çok yönlü turizm çalışmaları yaptığını kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Kapadokya, Politika, kayseri, Erdemli, Kültür, Başköy, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç: 'Kapadokya'nın giriş kapısı Soğanlı Vadisi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Yenidoğan Çetesi sanığı doktordan enteresan sözler Yenidoğan Çetesi sanığı doktordan enteresan sözler
15:08 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
14:37 Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
21:59 Bakanlık duyurdu: Mersin’de 89 metrelik gemi yan yattı Bakanlık duyurdu: Mersin'de 89 metrelik gemi yan yattı
21:54 Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK’ya sevk edildi Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi
21:33 Lionel Messi’nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu
21:23 Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz
21:17 Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı
21:07 İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı
20:45 Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak
20:42 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
20:27 Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 15:59:45. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç: "Kapadokya'nın giriş kapısı Soğanlı Vadisi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.