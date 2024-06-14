Başkan Büyükkılıç, karne alan öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Yerel

Başkan Büyükkılıç, karne alan öğrencilerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Glütensiz Kafe ve Emirgan Kafe'yi ziyaret ederek, karne alan öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, öğrencilere keyifli bir yaz tatili geçirmesi temennisinde bulundu.

14.06.2024 15:08
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Büyükşehir Belediyesi Glütensiz Kafe ve Emirgan Kafe'yi ziyaret ederek, burada karne alan öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nı geride bırakan öğrencilere keyifli bir yaz tatili geçirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nı geride bırakarak, karne alan öğrencilerle Glütensiz Kafe'de ve Emirgan Kafe'de bir araya geldi. Önce Büyükşehir'in sağlık ve insan odaklı sosyal sorumluluk projesi olan Glütensiz Kafe'yi ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada karne alan öğrencilerle sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, daha sonra da Büyükşehir Belediyesi Emirgan Kafe'ye giderek, öğrencilerle buluştu. Burada öğrencilerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, karnelerini alan tüm öğrencilere keyifli bir yaz tatili geçirmesini temenni etti. Başkan Büyükkılıç, tüm yıl boyunca çalışan ve yorulan öğrencilerin yaz tatilini hak ettiğini ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi olarak, yaz tatillerinde tesislerimizle de sizlerin yanında olacağız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Eğitimli, donanımlı, hayatı seven ve önemseyen, sorumluluk sahibi gençler görmek istiyoruz. Bizler, sizin bu anlamda tam manada konforunuzu sağlamak için buradayız. Yoruldunuz. Şimdi tatil vakti. Büyükşehir Belediyesi, Spor A.Ş., Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları ile yaz boyunca sizlere hizmet vereceğiz. Tadını çıkarın" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, karne alan öğrencilerle buluştu - Son Dakika

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