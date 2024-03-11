Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kocasinan İlçe Danışma Toplantısı\'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kocasinan İlçe Danışma Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, "Sizler bizleri sevdiniz, güvendiniz, bizler de gece demeden, gündüz demeden insanların hayırlısı hizmetkarıdır anlayışıyla, insanı yaşat ki devlet yaşasın kaygısıyla sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Sevdamız şehrimize, sevdamız insanımıza, sevdamız ay yıldızlı Türk bayrağımıza" dedi.
İl Kültür Merkezi'nde gerçekleşen AK Parti Kocasinan İlçe Danışma Toplantısı'na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ve teşkilat mensupları ile vatandaşlar katıldı.
İlçe Danışma Toplantısı'nda katılımcılara hitap etmek üzere sahneye çıkan Başkan Büyükkılıç, gençlerin 'Kocasinan seninle gurur duyuyor' tezahüratlarına 'Sizler bizim gururumuzsunuz, sizler bizim geleceğimizsiniz' diyerek karşılık verdi.
Yeni dönemde de 17-0 vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, "Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın bereketiyle Allah'ın izniyle tekrar 17-0'ra ulaşmak için koşturacağımızı ifade ediyorum. Sizler bizleri sevdiniz, güvendiniz, bizler de gece demeden, gündüz demeden insanların hayırlısı hizmetkarıdır anlayışıyla, insanı yaşat ki devlet yaşasın kaygısıyla sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Mevla'm mahcup etmesin" diye konuştu.
Kayseri modeli belediyeciliğin takdir gördüğüne dikkat çeken Büyükkılıç, "Gerek ilçe belediyelerimiz, gerekse büyükşehrimiz el ele vermek suretiyle insanlara hizmet etmeyi, şehrimizi daha güzel noktalara taşımayı, hizmetlerimizle insanlarımızın beklentilerini buluşturmayı çok önemsiyoruz. Çok şükür her yerde Kayseri belediyeciliği diye takdirle anılıyor, dua ediliyor. Bize bu hizmet fırsatını veren siz kardeşlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Büyükkılıç, vatandaşların Ramazan Ayı'nı tebrik ederek, "Temennimiz Kadir Gecesi'ne ve bayramlarına da eriştirmesi diyerek Ramazanınızı tebrik ediyorum. Huzur içerisinde, hep beraber Ramazanımızı tamamlamayı Mevla'm lütfetsin diye dua ediyoruz" dedi.
"Sevdamız şehrimize, bu sevdamız insanımıza"
Kayseri'ye ve Kayserililere sevdalı olduklarına vurgu yapan Büyükkılıç, "Biz bir kaygının insanıyız, biz bir sevdanın insanıyız. Bu sevdamız şehrimize, bu sevdamız insanımıza, bu sevdamız ay yıldızlı Türk bayrağımıza, bu sevdamız vatanımıza, bu sevdamız inancımıza, bu sevdamız başımızın tacı olan her yaş gurubundaki kardeşlerimizi hizmetle buluşturma adına gayretimize. Kayseri'miz büyüdü, gelişti, güzelleşti. Kocasinan'ımız ayrıca yüz akımız olan konum ve durumlara erişti. Kardeşlerimiz, değerli başkanımız Ahmet kardeşimizin projeleriyle buluşmaya devam ediyor. Kayseri'mizle gurur duyuyoruz. Kayseri'mizle övünüyoruz. Kayseri'mizi daha da yaşanabilir bir konuma getirmeye çalışıyoruz. El ele gönül gönüle hizmetlerimizi sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
"Gençliğin başkanı Memduh Başkan"
Büyükkılıç'ın konuşması esnasında salonda bulunan gençler, 'Gençliğin Başkanı Memduh Başkan' tezahüratları atarken Başkan Büyükkılıç da "Her birinizi bağrıma basıyorum. Sizlere en güzel gelecekleri hazırlamak için 5 üniversitesi, 75 bin üniversite öğrencisi olan bu güzel şehrimizde inşallah önümüzdeki dönemde teknolojiyle, bilişimle, akıllı şehirle geleceğe hazırlayacak anlayış içerisinde sizleri buluşturmaya özen göstereceğimizi daha da gayretli olacağımızı ifade etmek istiyorum" ifadelerinde bulundu.
Kayseri'ye hizmet edeceklerini belirten Başkan Büyükkılıç, "Yapamayacağımızı söylemiyoruz, yapacaklarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızı takdir edersiniz, bunları yapan irade inşallah önümüzdeki dönemde de daha fazlasını yapacak deneyime sahip, kapasiteye sahip, imkana sahip. Bu birliğimizi, bu kardeşliğimizi, Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızla, bilge insan Milliyetçi Hareket Partimizin kıymetli Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ele ele verirken bizlerde 16 ilçemizde birbirimizi bağrımıza basacağız. Allah'ın izniyle Kayseri'mize hizmet edeceğiz" diye konuştu.
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin Kayseri'ye yakıştığını dile getiren Büyükkılıç, "Bize birlik, beraberlik, dayanışma yakışır. Sizleri seviyorum, sizlere layık olmaya çalışıyorum. Cenab-ı Allah ay yıldızlı Türk bayrağımızı, vatanımızı, devletimizi, inancımızı elimizden almasın, almak isteyenlere de Mevla'm fırsat vermesin" dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da toplantının moral ve motivasyon için öneminde işaret ederek, şunları söyledi:
"Sizin bu coşkunuz, heyecanınız bizler için de çok önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli tek yumruk, tek yürek oldular. Ülkemizin bekası için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyorlar. Sizlerin sevgisi, güveni, duasıyla bu terör belasından ülkemizi kurtaracağız."
AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise ilçe belediye başkanlarının da Başkan Büyükkılıç'ın adeta bir evladı olduğunu ifade ederek "Tüm belediye başkanları baba diyor. Maşallah Kayseri'de 1,5 milyon evladınız var. Allah sahiplenmeyi devam ettirsin. İlçe danışmamız hayırlı, uğurlu olsun. Tüm belediye başkanlarımızın arkasındayız" ifadelerini kullandı.
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Son Dakika › Yerel › Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kocasinan İlçe Danışma Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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