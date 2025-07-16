Başkan Büyükkılıç: "Sizler bu ülkenin sigortasısınız" - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç: "Sizler bu ülkenin sigortasısınız"

Başkan Büyükkılıç: "Sizler bu ülkenin sigortasısınız"
16.07.2025 12:56  Güncelleme: 12:58
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlara protokol üyeleriyle birlikte katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlara protokol üyeleriyle birlikte katıldı. 15 Temmuz'un karanlık gecesinin aydınlığa çevrilmesinin 9'uncu yıl dönümünde Kayseri'de de binlerce vatandaş, demokrasi nöbeti ve anma etkinlikleri için meydanlara akın etti.

Başkan Büyükkılıç, ilk olarak Kartal Şehitliği'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar gerçekleştirilen "15 Temmuz Zaferin Adı Türkiye Yürüyüşü"ne katılarak, Kayserililerle birlikte şehitlerin hatırasına ve milletin iradesine sahip çıktı. Başkan Büyükkılıç, "Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, millet iradesine sahip çıkmak, yüreğimizde hissetmek için omuz omuza yürüdük. Bu kutlu yürüyüşte bizlerle birlikte adım atan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, şehitlerimizi ve tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum" diye konuştu.

Yürüyüşün ardından, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz ile il protokolü ve binlerce vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dualar edildi.

"Muhteşemsin Kayseri"

Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Büyükkılıç, "Muhteşemsin Kayseri. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum, iyi ki varsınız" dedi.

9 yıl önce hain darbe girişiminin yaşandığı gün ve takip eden günlerde Kayserililerin ortaya koyduğu iradeyi hatırlatan Büyükkılıç, "Tam 9 sene önce işte bu meydanı dolduran, ellerinde bayraklarıyla caddeleri, sokakları coşkuyla buluşturan 200 bin civarındaki gururumuz olan Kayserili hemşehrilerimiz ile ihanet şebekesine dur diyen Kayseri bu vatanın güvenli limanı. Kayseri, yerli ve milli anlayışın sahibi. Kayseri, vatanı için bayrağı için devleti için milleti için ben varım, gerekirse canımı veririm diyen bir şehir. Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin, Mehmet Melik Gazi Hazretlerinin, Hunat Hatunların, Gevher Nesibe Sultanların, Ahi Evranların hemşehrileri Kayseri, sizler iyi ki varsınız. Sizler bu ülkenin sigortasısınız" şeklinde konuştu.

"Kayseri, Kayserili bir başka güzel"

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere o dönem Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın iradesiyle bu günlere gelindiğini kaydederek, "Kayseri ve Kayserili bir başka güzel. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler bizim olmazsa olmazımızsınız" ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı'nın üçüncü kıtasını Kayserililerle birlikte okuyan Büyükkılıç, "'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım; Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım' 252 vatan evladına, kahramanımıza, şehidimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da bir yaralıya yardım etmek isterken vurulan ve bacağındaki platinle hayatına devam eden gazi Yusuf Çiftçi de programa katılarak, o geceyi anlattı.

Protokol konuşmalarının ardından meydana kurulan dev ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitapları dinlendi.

Etkinlikler kapsamında Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz Zaferin Adı Türkiye Sancak Koşusu'na katılan gençlerden Şanlı Türk Bayrağı'nı teslim alarak, "Bu sancağı yüreğinde taşıyan gençlerimizle gurur duyuyoruz" ifadelerinde bulundu.

Paraşüt İndirme Alanı'nda bayrak töreni

Ayrıca Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda gerçekleştirilen Bayrak Töreni'ne de katılan Başkan Büyükkılıç, "Talas Paraşüt Alanı'nda açtığımız ay yıldızlı bayrağımız, bu milletin bağımsızlık nişanı, şehitlerimizin emanetidir. Bu milletin semasında bayrak inmez, minaresinden ezan eksilmez. Birliğimiz her zaman daim olsun" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Etkinlikler, Politika, kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç: 'Sizler bu ülkenin sigortasısınız' - Son Dakika

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