Başkan Büyükkılıç, Özvatan, Sarıoğlan ve Bünyan Belediyelerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Başkan Büyükkılıç, Özvatan, Sarıoğlan ve Bünyan Belediyelerini Ziyaret Etti

Başkan Büyükkılıç, Özvatan, Sarıoğlan ve Bünyan Belediyelerini Ziyaret Etti

Başkan Büyükkılıç, ilçeleri tek tek ziyaret ederek, ilçe başkanları ile yatırımları değerlendirdi ve yeniden seçilen ilçe belediye başkanlarına 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Ziyaretlerde birlik, beraberlik ve gelişme vurgusu yapıldı. Başkan Büyükkılıç, Özvatan, Sarıoğlan ve Bünyan ilçelerindeki AK Parti ve MHP teşkilatlarını ziyaret etti, belediye başkanları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

28.06.2024 10:27  Güncelleme: 10:29
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Cumhur İttifakı ortaklarından Özvatan, Sarıoğlan ve Bünyan belediyelerini ziyaret ederek, belediye başkanlarına 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç; 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası da ilçeleri tek tek ziyaret ederek, ilçe başkanları ile hem yatırımları değerlendirip hem de yerel seçimlerde yeniden seçilen ilçe belediye başkanlarına 'hayırlı olsun' temennilerinde bulunuyor. Kayseri'de ortak akıl ve istişareye özel önem vererek her fırsatta ilçe ziyaretleri ile vatandaşlarla kucaklaşan Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Cumhur İttifakı ortaklarından Özvatan, Sarıoğlan ve Bünyan ilçelerini ziyaret etti. İlk olarak Özvatan AK Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birlik ve beraberlik olgusuna vurgu yaparak; "Her zaman olduğu gibi bizim samimi ve sıcak bir şekilde karşılıyorsunuz. Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bizim yegane başarımızın sırrı birliğimiz, beraberliğimiz, bunu sağladığımızda Cenab-ı Allah bereket verir. Birlik ve beraberlikte bereket var" dedi. Başkan Büyükkılıç; ilçelerin gelişmesinin önemine işaret ederek, "Aynı değerlere sahip, vatanına, milletine, bayrağına, devletine bağlıyız. Önemli olan sizlerin huzuru buranın gelişmesi. Daha güzelini, daha iyisini yapma yönünde de gayret göstermek. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu. Gurbetçilerin de gelmeye başladıklarını ifade eden Büyükkılıç; "Cenab-ı Allah onlara da kazasız belasız gelmeyi gitmeyi nasip etsin. Gittiğimizde görüyoruz, onların sıcaklığını, onların bize duruşunu, bakışı, kucaklayıcı yaklaşımı, inanın biz mahcup oluyoruz. Yurt dışından ülkemiz bir başka gözüküyor. Yurt dışından buranın kıymeti daha iyi anlaşılıyor. Yurt dışından sağlık alanındaki hizmetimiz çok daha farklı yorumlanıyor olumlu manada" dedi. Başkan Büyükkılıç, memleketin de milletin de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kıymetini bilmek gerektiğine işaret etti. Büyükkılıç konuşmasında ayrıca, daha çok hizmet gerçekleştirilmesi noktasında herkesin üzerine düşeni en iyi şekilde yapması gerektiğini de vurguladı. Özvatan AK Parti İlçe Başkanı Erkan Bulut da Başkan Büyükkılıç'a nezaketlerinden dolayı teşekkür etti. MHP Özvatan İlçe Teşkilatını da ziyaret eden Büyükkılıç, MHP Özvatan İlçe Başkanı Mehmet Apal ve teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, ilçe teşkilatı ziyaretinde birlik, beraberlik vurgusu yaparken, MHP Özvatan İlçe Başkanı Apal ise "Rabbim Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bey'e ve Cumhur İttifakı'na hayırlı, uzun ömürler versin" dedi. Başkan Büyükkılıç, daha sonra AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve il yönetimi ile birlikte Özvatan Kaymakamı Mine Kurt'u ve Özvatan Belediyesi'ni ziyaret etti. Özvatanlıların düzenledikleri festival dolayısıyla yurt dışında bulunan Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ile de görüntülü görüşme gerçekleştiren Büyükkılıç, tüm Özvatanlılara sevgi ve selamlarını iletti. Başkan Büyükkılıç, Özvatan Belediyesi'nde yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkan Vekili Şimşek Özdemir'den bilgiler de aldı. Özvatan'da ilçe sakinleri ile de bir araya gelmeyi ihmal etmeyen Başkan Büyükkılıç, vatandaşları selamlayarak, çay eşliğinde keyifli bir muhabbet gerçekleştirdi.

Özvatan ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve il yönetimi ile birlikte Sarıoğlan ilçesine geçti. Önce AK Parti Sarıoğlan İlçe Başkanı İbrahim Özkurt ve ilçe teşkilatını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada partililerle bir süre sohbet etti. Ardından Sarıoğlan Belediyesi'ni ziyaret eden Büyükkılıç, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ve belediye çalışanları ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç ayrıca Sarıoğlan'da esnafları da ziyaret ederek hayırlı ve bereketli işler temenni etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte Sarıoğlan ziyareti sonrası son olarak Bünyan ilçesini ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve il yönetimiyle birlikte Bünyan ziyaretlerine AK Parti İlçe Başkanlığı ile başlayan Başkan Büyükkılıç, İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Daha sonra Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Büyükkılıç, misafirperverlikleri için İlçe Başkanı Tevfik Düzen ve ilçe yönetimine teşekkür etti. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'i de ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada belediye personeli sıcak, samimi ve sevgiyle karşılandı. Son olarak, Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve muhtarlarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Özvatan, Sarıoğlan ve Bünyan Belediyelerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, Özvatan, Sarıoğlan ve Bünyan Belediyelerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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