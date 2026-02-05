Başkan Büyükkılıç, Toplu İş Sözleşme Töreni'nde personelin sevincine ortak oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Büyükkılıç, Toplu İş Sözleşme Töreni'nde personelin sevincine ortak oldu

Başkan Büyükkılıç, Toplu İş Sözleşme Töreni\'nde personelin sevincine ortak oldu
05.02.2026 16:31  Güncelleme: 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar belediyelerinde görev yapan personelin yararlanacağı Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'ne katılarak çalışanlarla bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar belediyelerinde görev yapan personelin yararlanacağı Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'ne katılarak çalışanlarla bir araya geldi. Törende belediye personelinin yoğun alkış aldığı ve 'seninle gurur duyuyoruz" tezahüratları ile karşılanan Başkan Büyükkılıç, çalışanların memnuniyetine ve coşkusuna ortak oldu.

Bayram havasında büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'ne Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Hak İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Hak İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Ali Kayabaşı, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, Öz Güven-Sen Sendikası Genel Başkan Vekili Murat Ünal, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve personel katıldı.

Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, geleneksel davul-zurna eşliğinde, meşalelerle gerçekleştirilen karşılama töreni ve personelin yoğun ilgi ile sevgi gösterileriyle karşılandı. Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşen yoğun katılımlı toplu iş sözleşmesi saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Başkan Büyükkılıç, 'seninle gurur duyuyoruz' diye seslenen çalışanlara "Ben de izinle gurur duyuyorum İyi ki varsınız" diyerek başladığı konuşmasında, bir bayram havasında birlik ve dayanışma içerisinde gerçekleşen toplu iş sözleşmesini 'Kayseri farkı olarak' nitelendirdi. Konuşması alkış ve tezahüratlarla sık sık kesilen Büyükkılıç, bu süreçte emeği geçen başkanından, yöneticine ve çalışanına kadar herkese aile anlayışındaki çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

"Şehrimizi daha iyi noktaya taşıyacağız"

Kayseri belediyelerinin çalışanları ile gurur duyduğunu da vurgulayan Büyükkılıç, belediyelerin işçi ve emekçinin çalışmaları ile yatırım ve hizmet ürettiklerinin altını çizerek, "İnşallah hep beraber el ele vermek suretiyle şehrimiz daha iyi noktalara taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu şehrimizi, bu ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacağız" şeklinde konuştu.

"Sizlere minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz"

İşçi ve emekçilerin alın terini göz ardı etmeden, işçinin başının dik tutmak için masaya oturduklarını ve sonuçta herkesi mutlu edecek bir imza attıklarını vurgulayan Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Sizlere minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Kurum ve kuruluşlarımızla, şirketlerimizle, tüm birimlerimizle, tüm belediyelerimizle hep beraber gayret edeceğimize inanıyorum. Bizlere bu gücü veren, bizleri yüreklendiren Kayserili hemşehrilerime de özellikle teşekkür ediyorum. Biz başkanlıklardan öte birer ağabeyi olarak sizlerin başını dik tutmaya devam edeceğiz."

Başkan Büyükkılıç, 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünü de hatırlatıp depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle yad ederek, şehri geleceğe daha sağlam bir şekilde hazırlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Hep birlikte Kayseri'nin güzelleşmesi için çalışacaklarını kaydeden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da belediyecilik açısından Kayseri'nin geçmişten beri Türkiye'de farklı bir yere oturduğunu söyledi. Palancıoğlu, "Türkiye'de en iyi belediyecilik hizmeti alan il hangisi dersek ben istisnasız Kayseri derim. Bu hizmeti yapmamızda bize destek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın başkanlığında uyum içerisinde kırılmadan, dökülmeden bu işi de halletmiş olduk. Hepsine ayrıyeten teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise belediye çalışanlarının şehirde yaşayan insanlar için hizmet ettiğini belirterek, "Biz şehrin bize vermiş olduğu emaneti, şehrin sahiplerine hizmet ederek ödüyoruz. Biz bir emanetçiyiz, sizler de bizlerle birlikte bu emanete sahip çıkan mesai arkadaşlarımızsınız. Almış olduğunuz yeni maaşlarınız helali hoş olsun" diye konuştu.

Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması temennisinde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Siz bizim için çok farklı bir yerdesiniz. Bütün belediye başkanı büyüklerim, kardeşlerim hep personelimizin maaşı birinci sırada olarak çalışıyoruz. Bundan emin olun. Kalbimiz hep birlikte atıyor. Önemli olan Allah devletimize zeval vermesin. Bu sözleşmenin hazırlanmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine, Melikgazi, Kocasinan belediye başkanımız ve ekibine, Kayseri şube başkanımız ve ekibine teşekkür ediyor, herkesin ellerine sağlık diyorum" şeklinde konuştu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da toplu iş sözleşmesinden dolayı işçi ve emekçinin mutlu olduğuna işaret ederek, "İnşallah Kayseri'de bu huzuru, bu güzelliği hizmet ve eser siyasetimiz olan temel ilkemizde de sizlerin katkısının artarak devam edeceğine olan inancımı da ifade ederek, hepimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Ali Kayabaşı ise işçi ve emekçilerle bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Belediyelerimizin sınırlı imkanlarına rağmen bugüne kadar olduğu gibi bugün de emeğin ve emekçinin yanında olan, işçi kardeşlerimizin taleplerini, ihtiyaçlarını önceleyen, yönünü işçi kardeşlerimize dönen değerli büyüğümüz Kayseri'nin şehremini Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a, huzurlarınızda bu sözleşmeye verdiği katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir de Kayseri'den bir kez daha gurur duyduklarını ifade ederek, "Belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu coşkuya, bu morale herkesin ihtiyacı vardı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımız yine yakışanı yaptı. İşçilerinin başını öne eğdirmedi. Onlardan Allah razı olsun, kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleştirilirken, daha sonra plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi. Tören, iş birliği ve kurumsal uyum açısından örnek bir organizasyon olarak değerlendirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Belediye, Kayseri, Ekonomi, Hacılar, Talas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Toplu İş Sözleşme Töreni'nde personelin sevincine ortak oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
Eyüpspor’dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş Eyüpspor'dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş
Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk... Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk...
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
Suriye’de ABD’den DEAŞ’a 5 operasyon Suriye'de ABD'den DEAŞ'a 5 operasyon
İlk yasak 960 bin liraya kalkmıştı Kahreden haber yeniden geldi İlk yasak 960 bin liraya kalkmıştı! Kahreden haber yeniden geldi

16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
16:18
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
15:55
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:02:26. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, Toplu İş Sözleşme Töreni'nde personelin sevincine ortak oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.