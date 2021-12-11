Başkan Çakın özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Çakın özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi

UŞAK - Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, özel gereksinimli çocuklar ve Uşak'ta hizmet veren engelli derneklerinin temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Düzenlenen programda keyifli anlar yaşayan özel gereksinimli çocuklar Başkan Mehmet Çakın'a taleplerini iletti.

Engelli bireylerin yaşam standartlarını kolaylaştırmak amaçlı bir çok etkinlik düzenleyen Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, Atapark Çayzade Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltıda özel gereksinimli çocuklar ve engelli dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi. Kurulan engelli komisyonu sayesinde özel bireylerle ve engelli dernekleriyle iletişimlerinin kuvvetlendiğini ifade eden Başkan Mehmet Çakın, engelli bireylerin yaşamlarını daha konforlu hale getirmek için 365 gün boyunca çalıştıklarını belirtti. "Engelleri kaldırıyoruz" adını verdikleri birimden ve özel gereksinimli çocuklar için şehre kazandırdıkları Umut Parkı'ndan bahseden Çakın, "İşitme engellilerimizden fiziki engellilerimize, down sendromlularımızdan otizmli bireylerimize kadar çok geniş bir çerçevede hizmet veriyoruz. Ekonomik anlamda ulaşmakta zorlandıkları malzemeleri temin ediyoruz ve onların sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılama noktasında çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz. Düzenlediğimiz meslek edindirme kurslarıyla da aile ekonomilerine katkı sağlayacak duruma gelmeleri için uğraşıyoruz" dedi.

İşitme engelli aileler için titreşimli bebek telsizi temini ve şeffaf maske temini yaptıklarını; görme engelli vatandaşlar için de beyaz baston temin ettiklerini vurgulayan Çakın, "Kadın, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Düşkünlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonumuzda birbirinden değerli meclis üyelerimiz büyük bir hassasiyetle görev yapıyor. Vatandaşlarımız bu komisyonumuzla daima irtibat halinde olabilir. Böylece ortak yürüteceğimiz faaliyetlerle ve tasarlayacağımız projelerle onların daha mutlu bireyler olmasını sağlayabiliriz" dedi. Başkan Mehmet Çakın, kahvaltı programına gelen herkese teşekkür ederek çocuklarla birlikte eğlenceli aktivitelere katıldı.

Başkan Çakın'a kitap hediye edildi

Kahvaltı programına katılan Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Yunus Emre Çakmak, kendi yazdığı bir kitabı Başkan Çakın için imzalayarak hediye edip böyle anlamlı bir etkinlik düzenlediği için teşekkür etti. Etkinliğin ardından konuşan Uşak Üniversitesi Engelsiz Birim Koordinatörlüğü Öğrenci Temsilcisi Yaşam Koçu Beyzanur Aygören ise engelsiz birim sloganı olan "Biz Birlikte Güzeliz" ile özdeşleşen bir etkinlik yapıldığını belirterek, farklı engel gruplarına sahip çocuklarla kaynaştıklarını ve keyifli bir atmosfer yaşadıklarını dile getirdi.

EĞLENCE VE KAHKAHA ETKİNLİĞE DAMGA VURDU

Kahvaltı ve söyleşinin ardından özel gereksinimli çocukların gösterileriyle şenlenen programda Ecem Ölçer keman çalarak dinleyenleri mest etti. Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi müzik korosu üyesi olan özel çocukların verdiği mini konser ile devam eden etkinlik, uygulama okulu öğrencilerinin muhteşem zeybek oyunuyla sona erdi.