Başkan Çolakbayrakdar: "Kayseri\'nin ilk medresesini kültür hazinemize yeniden kazandırıyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kayseri'nin ilk medresesi olan ve 1193 yılında inşa edilen Hoca Hasan Medresesi'ni özel mülkiyet statüsünden çıkararak yeniden millete kazandırdığı alanda ilk kazmayı vurarak kazı çalışmalarını başlatmıştı. Bu kez, iki haftadır devam eden çalışmaları AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile birlikte inceleyen Başkan Çolakbayrakdar; "İzlerin bulunmasıyla birlikte buradaki tarihi yapıyı aslına uygun şekilde ayağa kaldırarak, yeniden kültür mirasımızı kazandıracağız" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile birlikte, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kontrolünde ve Müze Müdürlüğü denetiminde aralıksız süren kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar; "Milletvekilimiz ve İl Kültür ve Turizm Müdürümüzle birlikte buradaki çalışmaları yerinde incelemek üzere buradayız. Şu anda müze müdürlüğümüzün denetiminde kazı çalışmaları devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere birkaç hafta önce Hoca Hasan Medresesi'nin mülkiyetinin edinilmesiyle birlikte buradaki çalışmalarımıza başlayacağımızı ve bu medreseyi yeniden aslına uygun restore edip ayağa kaldıracağımızı söylemiştik. Bugün geldiğimiz noktada, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün kontrolü altında, Müze Müdürlüğümüzün denetiminde kazı çalışmaları aralıksız sürüyor. İzlerin bulunmasıyla birlikte buradaki tarihi yapıyı aynı şekilde ayağa kaldırarak kültür mirasımızı yeniden kültür hazinemize kazandıracağımızı bir kez daha hatırlatıyorum. İnşallah başarılı bir çalışma sezonu sonunda Kayseri'mizin ilk medresesi olan Hoca Hasan Medresesi'ni yeniden inşa edip ayağa kaldırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise Başkan Çolakbayrakdar'ın yıllar önce başlattığı girişimlerin meyvesini verdiğini vurgulayarak; "Yıllar öncesinden belediye başkanımızın burasının yavaş yavaş Kocasinan Belediyesi'ne geçmesi ve daha sonra da şehrimizin kültür hazinesine kazandırılması için ne kadar çaba sarf ettiğini biliyorum. Uzun yıllar neticesinde aşama aşama gelindi ve mülkiyeti Kocasinan Belediyesi'ne geçtikten sonra belediye başkanımız, sağ olsun, İl Kültür ve Turizm Müdürümüzle beraber burasının tekrar Kayseri envanterine kazandırılması için bir proje çalışmasını başlattılar. Bugün de bu muhteşem Türk eserini gezme fırsatını elde ettik. Öncelikle sayın başkanımıza bu değerli hazineyi şehrimize kazandırmaya çalıştığı için teşekkür ediyorum. Kayseri yıllardır sanayi ve ticaret şehriydi ama son dönemde turizm şehri olarak da adından çokça bahsettirmektedir. Dolayısıyla sadece biz Erciyes Kayak Merkezi ile değil, ilimizin sahip olduğu bütün turizm envanterini gün yüzüne çıkartarak şehrimize gelen yerli ve yabancı turistin hizmetine sunmak durumundayız. Hoca Hasan Medresesi de 1193 yılında yapılan, şehrimizdeki ilk Türk medresesi olarak büyük bir manevi değer taşıyor. İnşallah şehrimizin turizmine önemli katkı sağlayacaktır. İl Kültür ve Turizm Müdürümüzün desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Yakında bambaşka bir Hoca Hasan Medresesi'ne gelip ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Belki bulunacak tarihi eserlere şahitlik edeceğiz. Belki bir yudum çayımızı içip burada tarihi koklayacağız. Tekrar hayırlı uğurlu olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Kayseri'nin tarihi için önemli bir eser"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da çalışmanın Kayseri tarihi açısından önemine dikkat çekerek; "Öncelikle sayın başkanım çok teşekkür ediyorum. Burada yapılan işlerin arka planını çok iyi bildiğim için, uzun süredir buranın kamulaştırma sürecinde yoğun emek harcadığınızı biliyoruz. Sonunda da milletin olan bir eserin artık aslına dönmesi ve tekrar hizmet veren bir eser olması için çalışmalar başladı. Bu anlamda sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Burası, şehrimizin tarihi için çok önemli bir eserdir. Şehrimizin birçok noktasında farklı değerlerimiz var. Medeniyetler beşiği olarak adlandırdığımız şehrimizde, özellikle Danişmendliler ve Selçuklular dönemindeki eserler şehrin birçok noktasında inşa edilmiştir. Ama bazıları vardır ki öncü olması açısından farklı önem arz eder. Hoca Hasan Medresesi de Anadolu Selçukluların Kayseri'deki ilk medresesi olması açısından ayrı bir öneme sahiptir. Açık avlu medrese planı olarak yapılmış, ancak sonraki süreçte bazı olaylar nedeniyle yıkılmıştır. 1300'lü yıllarda tekrar restore edilmiştir. Şu anki mevcut duruma nasıl gelindiği bilinmemektedir. Ama şu anda yapılan kazı çalışmalarıyla medresenin bütün izlerini ortaya çıkarmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Ondan sonra restorasyon çalışmaları planlanacak. Aslına uygun bir çalışma gerçekleşecektir." diye konuştu.

Kayseri'nin İlk Medresesi Hoca Hasan Medresesi Hakkında Bilgi:

Kayseri'de 1193 yılında inşa edilen ve şehrin bilinen ilk medresesi olma özelliğini taşıyan Hoca Hasan Medresesi, bugün harabe halinde olsa da bazı kalıntıları ayakta duruyor. Dikdörtgen planlı olarak tasarlanan yapı, beşik tonoz örtülü avlusu ve ona paralel mekanlarıyla dikkat çekiyordu. Medresenin kitabesinde, dönemin hükümdarı II. İzzeddin Kılıçarslan'ın oğlu Sultan Rükneddin Mahmud'un veziri Hoca Hasan tarafından yaptırıldığı bilgisi yer alıyor. Kesme taş, moloz ve kaba taş kullanılarak inşa edilen yapı, tarih boyunca pek çok yıkıma tanıklık etti. Rivayetlere göre medreseyi yaptıran Hoca Hasan, ölümünün ardından avluya defnedildi. Kocasinan Belediyesi mülkiyetine geçen ve kazı çalışmaları başlatılan tarihi medresenin, restorasyon çalışmalarının ardından bir kültür hazinesine dönüştürülerek Şehir Akademisi olarak hizmet vermesi planlanıyor. - KAYSERİ