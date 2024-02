Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan\'ı Türkiye Yüzyılı\'nda geleceğe taşıyacağız"

Yerel

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan teşkilatıyla bir araya gelerek; 'Yeni Kocasinan' için hayata geçirdiği projelerini 4 ana başlık altında anlattı. Yapılan hizmetlerle Kocasinan'ı her alanda hizmetin merkezi konumuna getirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı Türkiye Yüzyılı'nda geleceğe taşımaya hazır olduklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde Kocasinan Akademi Mimarsinan Tesisi Alice Deluxe Düğün Salonu'nda düzenlenen programa; AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, AK Parti Kocasinan Kadın Kolları Başkanı Gülhan Dulda İmamoğlu, Kocasinan teşkilatı ve 93 mahalle başkanı katıldı. Başkan Çolakbayrakdar, misafirlerine sosyal belediyecilik, kentsel dönüşüm, altyapı ve ulaşım ile ilgili gerçekleştirilen yatırımlarını, 'Güvenli ve Dirençli Şehirler', 'Kültür ve Sanat Belediyeciliği', "Sosyal Belediyecilik' ve 'Çevre Belediyeciliği' başlıkla slayt gösterisi eşliğinde anlattı. Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak 'Güvenli ve Dirençli Şehirler' konu başlığıyla yapılan çalışmaları aktardı. Büyük ve Güçlü Türkiye için ellerindeki imkanları en iyisini ortaya koyduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın büyük coğrafyaya sahip olmasının büyük bir avantaj olarak gördüklerini ifade ederek, ilçenin alternatifi çok olduğu için şehrin Kocasinan bölgesine doğru büyüdüğüne dikkat çekti. İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde bu zamana kadar toplam 4 bin 383 adet konutu tamamladıklarını ve bunların 3 bin 59 adetini teslim ettiklerini belirterek; "Kentsel dönüşüm, olmazsa olmazımızdır. Göreve geldiğimden beri 9 yıldır, 11 bölgemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. 'Kocasinan' delinince ilk akla kentsel dönüşüm gelir. Kocasinan, eşittir kentsel dönüşümdür. Yunusemre, Ahievran, Ziyagökalp, Yenidoğan, Uğurevler, Seyrani, Ertuğrulgazi, Argıncık 'da çalışmalarımız sürüyor. Özellikle Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse Kocasinan İlçe Jandarmanın bulunduğu arazinin yaklaşık 17 bin 500 metrekare alanı, kentsel dönüşüm amaçlı Alsancak ve Argıncık Mahallelerindeki kentsel dönüşüm alanlarında kullanılmak üzere bir rezerv alanı olarak kullanacağız. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7'den 70'e tüm vatandaşların sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği huzur içerisinde; mutlu ve mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı görebilecekleri Kocasinan'ı kurmak için çalışılmaktadır" ifadelerini kullandı. Her defasında 'Kendi kendine yeten belediyeyiz' diyen Başkan Çolakbayrakdar; "Yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Kayseri'de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan, teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Agrega Üretim Tesisiyle ise asfalt için gereken olan malzemeyi üretiyoruz. Taş ocağımızda kendi üretmiş olduğumuz agrega ile kendi üretmiş olduğumuz asfalt tesisimizle Kocasinan'ımızın yollarını yenilemeye devam ediyoruz. Kayseri'de en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ve Türkiye'de sayılı olan konkasör tesisi ile bu yıl, 141 bin ton asfalt sererek,120 kilometre yol yaptık, 9 yılda ise toplam 1 Milyon 683 bin ton asfalt serimi ve bin 322 kilometre yol yaptık. Böylelikle bu yıl, 53 Milyon 426 bin 345 TL tasarruf sağladık. 7 yılda ise 1 milyon 205 bin 610 ton asfalt üretimi ile 120 Milyon 811 bin TL tasarruf sağladık. 9 yıl içinde 2 bin 823 noktada çalışma gerçekleştirdik. Özellikle yaptığımız akıllı kavşaklar Kocasinan'ın şehir estetiğine katkı sağlamanın yanı sıra araç trafiğinin daha akıcı olmasına imkan tanıyor. 2015 yılından bu zamana kadar 135'i iş makinası olmak üzere toplam Kocasinan'ın geleciğine 173 yeni araç kazandırdık ve böylelikle her işimizi kendimiz yapar hale geldik" diye konuştu. Yapılan hizmetlerle kırsal kalkınmada da öncü belediye olduklarını ve çığır açan projelere imza attıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti;

"Tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla kırsal kalkınma modeline öncülük ediyoruz. Kırsaldan şehre göçü önleyip, şehirden kırsala göçün olması için çalışmalar yürütülmekte ve çiftçilerle ile gençlerin tarımsal üretime özendirmek için yatırımlar yapmaktayız. Kocasinan Hanımeli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi ile de şehrin merkezinde tarımsal üretimle Türkiye'ye model olduk. Ayrıca Kayseri'nin eşi benzeri olmayan yöresel lezzetlerinden olan Cırgalan Biberi, Yamula Patlıcanı, Gömeç Fasulyesi ve Erkilet'in Kedi Bacağı gibi değerlerinin tarımsal desteklerle yaşatılmaya çalışılmaktadır. Biz, her alanda vatandaşlarımızın yanındayız" şeklinde konuştu.

"Kayseri'nin en büyük tesisi, her alanda hizmet verecek"

Kocasinan'ın geleceğine yönelik birçok projeye imza attıklarını ve ilçeyi sosyal tesislerle donattıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, bu zamana kadar bölgenin ihtiyacı olan 40'dan fazla modern sosyal tesisi vatandaşların hizmetine sunduklarının altını çizerek; "Kayserililerimize daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz. Bu çerçevede yaptığımız modern sosyal tesisler, mahallelerin sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına büyük bir canlılık katıyor. Bu yıl, 49 branşta toplam 38 bin 562 kişiye eğitim verdik. Biliyorsunuz ki Kocasinan Akademi, Gençlik Kulübü, Çocuk Kulübü ve diğer bütün alanlarda hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Her geçen gün yoğun ilgi olan kulüpten bu yıl, 15 farklı branşta 5 bin 640 çocuk faydalandı. Gençlerin daha iyi ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmelerine katkı sağlayan kütüphane ve etüt merkezinden 9 bin 102 kişi faydalandı. Vatandaşlarımızın tesislerimize olan yoğun ilgisi ve memnuniyeti, bizleri yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'de en iyi şekilde örnek sosyal belediyecilik faaliyeti yürüttüklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "Gerek fiili gerekse inşaat çalışmalarla vatandaşın hayatına dokunacak her alanda belediye olarak hizmetler gerçekleştiriyoruz. Ama bu hizmetlerin içerisinde en fazla mutluluk vereni ve en fazla heyecan uyandıranı ve bizim yüzümüzü güldüren işlerin başında sosyal belediyecilik adına yaptığımız çalışmalar geliyor" dedi. Kocasinan'da her hanenin mutlu ve huzurlu olması için yoğun gayret ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra 'Sosyal belediyecilik' hizmetleriyle gönüllere dokunuyoruz. 'Dost Eli' çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza ile Kocasinan'daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sağlıyoruz. Paranın geçmediği tek market, paranın geçmediği tek mağazamızla Kocasinan'daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sağlıyoruz. Özellikle 'Gönül Kazanı' ile başlattığımız 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve engelli ailelerimize her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Düzenli olarak 187 aileye yemek götürüyoruz. Büyüklerimizin duasını alıyoruz. Glütensiz Kayseri Mutfağı' Projemiz ise Türkiye'de ilk defa uygulanan bir modeldir. Diğer yandan gıda kurtarmada Kayseri'de tek akredite belediyeyiz. Kocasinan'da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz" diye konuştu.

"Yeşil alanda rekor üstüne rekor kırıyoruz"

Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için 2023 yılında 132 binden fazla ağaç ve fidanı toprakla buluştururken, 9 yılda ise 878 bin ağaç diktiklerini vurgulayarak; "En fazla önem verdiğimiz konuların başında yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları gelmektedir. 2023 yılında ilçeye kazandırdığımız 232 bin 500 metrekare yeşil alan ve 40 yeni park ile park sayısını 524'e yükselterek, yine yeşil alan rekoru kırdık. Kocasinan'da toplam yeşil alanı 6 milyon 399 bin 961 metrekareye ulaştırdık. Bilindiği üzere dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yapılan hizmetlerle Kocasinan'da kişi başına düşen bu miktar, 15,65 metrekareye ulaştırdık. Yeni yaptığımız eşsiz şehir manzarasıyla dikkat çeken ve toplamda 70 bin metrekare alanı kapsayan Erkilet Millet Bahçesi, Kayseri'nin sosyal yaşamına renk katacak. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir" ifadelerini kullandı. "Tabiat bize bir emanettir" diyen Başkan Çolakbayrakdar; "Geleceğimizin teminatı yavrularımıza daha yeşil bir Kayseri ve Kocasinan bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede geri dönüşüm çalışmalarımızla 8 yılda 733 bin 812 adet ağacın kesilmesini önledik. 2020 yılında hizmete sunulan ve Türkiye'de ilk olan ikili toplama sistemli aracı ile 2023 yılında bir milyon 690 bin 500 kg ambalaj atığı, bu zamana kadar ise 2 Milyon 800 bin 20 kg ambalaj atığı kaynağından ayrıştırılmış olarak toplayarak, geri dönüşüme büyük katkı sağladık. Ayrıca 550 kg elektronik atık ile 740 kg atık pil toplarken, 8 yılda ise toplam 18 bin 453 ton elektronik atık ve 9 bin 360 kg atık pil topladık hem çevreye verebileceği zararların önüne geçtik hem de ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağladık" diye konuştu. Kocasinan'ı hak ettiği şekilde daha ileri noktalara taşımak için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır' dedirtene kadar projeleri ve yatırımları artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ise yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek; "AK Parti belediyeciliği, gecesini gündüzüne katarak, mahalle mahalle ilçesine ve şehrine faydalı hizmetler yapmaktır. Bunu zaten belediye başkanımız yapıyor. Doğumundan yaşlısına kadar başkanımız hizmet veriyor" diye konuştu. - KAYSERİ